Валиева о том, что мотивирует восстанавливать ультра-си: «Очень хочется вернуть прекрасное чувство исполненного четверного»

Камила Валиева рассказала, почему хочет восстановить четверной прыжок.

– Вы уже показали, что способны выигрывать и без элементов ультра-си. Что тогда мотивирует их восстанавливать?

– Внутреннее ощущение, как бы странно это ни звучало. Вы не представляете, какую эйфорию испытываешь во время четверного прыжка. Очень хочется вернуть это прекрасное чувство исполненного четверного.

– Для вас фигурное катание – это больше про техническую сложность или компоненты?

– Это извечный спор. В этом и сложность фигурного катания, что тебе нужна и техника, и компоненты. Если есть большое количество прыжков, а скольжение не очень, то смотреть на такое катание не совсем интересно. И в то же время, если ты очень хорошо катаешься, но у тебя нет прыжков – этого недостаточно для призовых мест или победы.

– Не кажется ли, что с отстранением российских спортсменов гонка за четверными как будто бы пошла на убыль?

– Наверное, вы имеете в виду девочек? Потому что у мальчиков с четверными все более чем прекрасно.

Гонка на убыль не пошла. Это просто смена поколений. Большинство девочек, с которыми я соревновалась, на данный момент не выступают, а у юниорок с четверными все в порядке, но они пока не могут соревноваться со взрослыми. Пройдет совсем немного времени, подрастут и наведут шороха!

– Кстати, исполнил четверной аксель. Как оцените эту попытку?

– Восхищена Ильей. Так прыгать и делать это настолько легко... Невероятно! Хочется аплодировать стоя и благодарить его за самоотверженность. Здесь сложилось все: техника, его природные данные и внутренние ощущения спортсмена. Мне кажется, что Илья просто особенный, он очень талантливый.

– Как думаете, увидим четверной аксель от наших парней?

– Конечно, даже не сомневаюсь, – сказала фигуристка.