Валиева о том, что мотивирует восстанавливать ультра-си: «Очень хочется вернуть прекрасное чувство исполненного четверного»

Теги сборная России сборная США мужское катание женское катание Камила Валиева Илья Малинин Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, почему хочет восстановить четверной прыжок.

– Вы уже показали, что способны выигрывать и без элементов ультра-си. Что тогда мотивирует их восстанавливать?

– Внутреннее ощущение, как бы странно это ни звучало. Вы не представляете, какую эйфорию испытываешь во время четверного прыжка. Очень хочется вернуть это прекрасное чувство исполненного четверного.

– Для вас фигурное катание – это больше про техническую сложность или компоненты?

– Это извечный спор. В этом и сложность фигурного катания, что тебе нужна и техника, и компоненты. Если есть большое количество прыжков, а скольжение не очень, то смотреть на такое катание не совсем интересно. И в то же время, если ты очень хорошо катаешься, но у тебя нет прыжков – этого недостаточно для призовых мест или победы.

– Не кажется ли, что с отстранением российских спортсменов гонка за четверными как будто бы пошла на убыль?

– Наверное, вы имеете в виду девочек? Потому что у мальчиков с четверными все более чем прекрасно.

Гонка на убыль не пошла. Это просто смена поколений. Большинство девочек, с которыми я соревновалась, на данный момент не выступают, а у юниорок с четверными все в порядке, но они пока не могут соревноваться со взрослыми. Пройдет совсем немного времени, подрастут и наведут шороха!

– Кстати, Илья Малинин исполнил четверной аксель. Как оцените эту попытку?

– Восхищена Ильей. Так прыгать и делать это настолько легко... Невероятно! Хочется аплодировать стоя и благодарить его за самоотверженность. Здесь сложилось все: техника, его природные данные и внутренние ощущения спортсмена. Мне кажется, что Илья просто особенный, он очень талантливый.

– Как думаете, увидим четверной аксель от наших парней?

– Конечно, даже не сомневаюсь, – сказала фигуристка.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блин, и вот эту спортсменку хотят за ба нить?. Какие же деб...лы.
+18
-7
+11
Камила чудо, такая приятная в интервью, в меру открытая, добрая и без ужимок. Надеюсь, ей покорится всё, что она задумает! 🙏🏻
+10
-3
+7
ну вот и слова от действующей спортсменки про юниоров. а то надоели уже, у-си нет, сложность ушла. юниоры и правда жгут напалмом и никаких проблем у них нет со сложностью контента. Ками, только вперед!
+8
-2
+6
Мы тоже ждём, чтобы видеть тебя в эйфории после приземленного квадтулупа.
ты можешь, только не останавливайся
+3
-1
+2
очень сильная мотивация — быть лучшей в мире
+3
-3
0
Через год организм стабилизируется и потихоньку можно будет возвращать боевую форму. Главное аккуратно дойти этот путь. Не надорваться, не перегореть. Ками, ты способна пройти этот путь. Мы знаем. Ты знаешь. И очень ждем тебя на соревнованиях.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий