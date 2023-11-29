Елизавета Туктамышева: «Смотря на Малинина, я верю, что пятерной прыжок реален. А раньше казался таким далеким и невообразимым»
Елизавета Туктамышева верит, что Илья Малинин способен на пятерной прыжок.
«Смотря сейчас на Илью Малинина, я верю, что пятерной прыжок реален. Раньше я думала, что никто никогда не сможет его исполнить. Пятерной прыжок казался таким далеким и невообразимым. Хотя и про себя я думала, что тройной аксель – невозможный прыжок, говорила себе: Лиза, ты о чем думаешь? В итоге через неделю шла и прыгала.
Мне кажется, если у Ильи будет стимул, то с его четверным тулупом в ближайшем будущем он сможет сделать и пятерной.
Чтобы делать прыжки ультра-си, необходима потрясающая техника, хорошая высота и комплекция, плотная группировка. Группировка – это самое важное, а у Ильи она максимально плотная», – написала чемпионка мира 2015 года.
Как фигуристы учат суперпрыжки и кто эталон: Малинин, Чен или кто-то другой? Новый блог Лизы Туктамышевой
Чен не всегда идеально докручивал, но в хорошей форме у него с этим проблем не бывало. Например, на ЧМ-21 в ПП у него ни единого недокрута
Но для 4А он просто взял и поднял прыжок под 85см
А что на счёт пятерного это эксперимент чистой воды.Даже Илья говорил что если у него получится его приземлить это будет не на соревах,и даже не в прогоне программы где надо кататься,много прыгать,вращаться и т.д.Это будет просто прыжок на камеру, на офиц.трене.Это будет прыжок на который ты отдашь все силы и может быть не порвешь связки.То есть это будет прыжок без фигурного катания.И когда говорят,что он может освоить квинт (чего он кстати прям не обещал что точно сделает )имеют ввиду саму его технику прыжка и его физ.параметры позволяющие ему прыгать с меньшими энергозатратами,а не то на сколько десятков градусов до кушки находится его тулуп в программе
Ну верьте в это дальше))
Конечно, у каждого фигуриста бывают недокруты, но одно дело когда это одноразовая акция, а другое когда это чуть ли не в каждом прокате. Про Чена и Ханю - полная ересь.
Чен так вообще самый лучший в стабильности чистых прыжков фигурист за всю историю фк.