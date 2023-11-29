Елизавета Туктамышева: «Смотря на Малинина, я верю, что пятерной прыжок реален. А раньше казался таким далеким и невообразимым»

Елизавета Туктамышева верит, что Илья Малинин способен на пятерной прыжок.

«Смотря сейчас на Илью Малинина, я верю, что пятерной прыжок реален. Раньше я думала, что никто никогда не сможет его исполнить. Пятерной прыжок казался таким далеким и невообразимым. Хотя и про себя я думала, что тройной аксель – невозможный прыжок, говорила себе: Лиза, ты о чем думаешь? В итоге через неделю шла и прыгала.

Мне кажется, если у Ильи будет стимул, то с его четверным тулупом в ближайшем будущем он сможет сделать и пятерной.

Чтобы делать прыжки ультра-си, необходима потрясающая техника, хорошая высота и комплекция, плотная группировка. Группировка – это самое важное, а у Ильи она максимально плотная», – написала чемпионка мира 2015 года.

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