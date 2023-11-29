Елизавета Туктамышева: «Смотря на Малинина, я верю, что пятерной прыжок реален. А раньше казался таким далеким и невообразимым»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева сборная США мужское катание женское катание Илья Малинин Фигурное катание

Елизавета Туктамышева верит, что Илья Малинин способен на пятерной прыжок.

«Смотря сейчас на Илью Малинина, я верю, что пятерной прыжок реален. Раньше я думала, что никто никогда не сможет его исполнить. Пятерной прыжок казался таким далеким и невообразимым. Хотя и про себя я думала, что тройной аксель – невозможный прыжок, говорила себе: Лиза, ты о чем думаешь? В итоге через неделю шла и прыгала.

Мне кажется, если у Ильи будет стимул, то с его четверным тулупом в ближайшем будущем он сможет сделать и пятерной.

Чтобы делать прыжки ультра-си, необходима потрясающая техника, хорошая высота и комплекция, плотная группировка. Группировка – это самое важное, а у Ильи она максимально плотная», – написала чемпионка мира 2015 года.

Как фигуристы учат суперпрыжки и кто эталон: Малинин, Чен или кто-то другой? Новый блог Лизы Туктамышевой

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18 комментариев
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Маргарита В Сафронова
Илья, конечно, может. . Но его уже поставили перед выбором: суперсложность или титулы. Может, как наша Саша, закончить. Судя по его словам, он уже призадумался.
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Alina Kernes
Камон. Он же на льду докручивает
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Gemma157
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Ответ Alina Kernes
Камон. Он же на льду докручивает
Вот да. Почему- то все говорят про пятерной Малинина, если у него на квадах частенько кушки и галочки(пусть они и обычно не попадают в протокол)
+6
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Gemma157
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Ответ Блинчик
Не, пока квинтам не дадут BV в 100 баллов, Илюша с дивана не встанет. Он уже и квакселек бросил прыгать, а то мало дают за него. Скоро все другие квады тоже бросит и обиженный на всех уйдет на пенсию.))
🤣🤣🤣
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Gemma157
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Ответ Светлана Кущ
Кушки и галочки ушли как контент облегчил.У Чена тоже были пока не облегчил контент ...а ну да,забыла,Чен всегда идеально докручивал
Никуда ничего не ушло. До сих пор есть на квадальховах, квадтулупах, на тройных тулупах в каскаде и на тройном сальхове в ойлерном каскаде.
Чен не всегда идеально докручивал, но в хорошей форме у него с этим проблем не бывало. Например, на ЧМ-21 в ПП у него ни единого недокрута
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Katerina Sunny
Илье нужно чисто катать, чтобы выигрывать для начала. Ему явно хочется и выигрывать, а не только прыгать. Может в межсезонье и будут попытки.
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nnp165
С нынешней тенденцией по изменению правил не верится, что пятерные внесут в список легальных элементов. А если все таки внесут, то баллы определят такие, что смысла в них не будет. История с уменьшениям базы 4А практически до уровня полной бессмыслицы очень показательна.
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Zooey Glass
Мне кажется Илье, пока он молод, свеж и самое главное относительно без травм, хорошо бы стать чемпионом и обзавестись титулами, для чего ему нужны не пятерные, а компоненты, стабильность, мышление победителя и холодный рассчет. А после этого можно и о пятерном задуматься.
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Светлана Кущ
Ответ Gemma157
Вот да. Почему- то все говорят про пятерной Малинина, если у него на квадах частенько кушки и галочки(пусть они и обычно не попадают в протокол)
Кушки и галочки ушли как контент облегчил.У Чена тоже были пока не облегчил контент ...а ну да,забыла,Чен всегда идеально докручивал
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Igor_Smr
Ответ nnp165
С нынешней тенденцией по изменению правил не верится, что пятерные внесут в список легальных элементов. А если все таки внесут, то баллы определят такие, что смысла в них не будет. История с уменьшениям базы 4А практически до уровня полной бессмыслицы очень показательна.
Есть смысл даже без баллов прыгнуть пятерной, чтобы стать первым. После этого можно не прыгать, ISU это все не нужно.
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G6u
Ответ Gemma157
Вот да. Почему- то все говорят про пятерной Малинина, если у него на квадах частенько кушки и галочки(пусть они и обычно не попадают в протокол)
Вот именно. У Ильи хорошо поставлена техника всех прыжков, кроме тулупа. Но он часто недокручивает, аж до галок.
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Alina Kernes
Ответ Gemma157
Вот да. Почему- то все говорят про пятерной Малинина, если у него на квадах частенько кушки и галочки(пусть они и обычно не попадают в протокол)
Не просто частенько, а это и есть его прыжковая техника. Почему-то об этом никто не пишет. Не принято говорить?
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Светлана Кущ
Ответ Alina Kernes
Камон. Он же на льду докручивает
Он докручивает как надо и набирает необходимую высоту для конкретного прыжка.Многие не верили что он и 4А сделает потому что у него обычный 3А
Но для 4А он просто взял и поднял прыжок под 85см
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Светлана Кущ
Ответ Gemma157
Никуда ничего не ушло. До сих пор есть на квадальховах, квадтулупах, на тройных тулупах в каскаде и на тройном сальхове в ойлерном каскаде. Чен не всегда идеально докручивал, но в хорошей форме у него с этим проблем не бывало. Например, на ЧМ-21 в ПП у него ни единого недокрута
Чен практически никогда идеально не докручивал собственно как и Ханю и практически весь топ в любой из своих форм.Но что такое идеальность, бывает ли она у многоквадовиков и бывает ли она вообще в программах где надо кататься,вращаться,делать дорожки,прыгать?И на все на это уходят силы.Если брать в общем качество исполнения в среднем выше будет у тех у кого программы легче.Я не говорю что у Ильи младшие были докручены идеальнее Ченовских ,но фанатке ли Чена что -то ли говорить о кушках которые моргают Илье

А что на счёт пятерного это эксперимент чистой воды.Даже Илья говорил что если у него получится его приземлить это будет не на соревах,и даже не в прогоне программы где надо кататься,много прыгать,вращаться и т.д.Это будет просто прыжок на камеру, на офиц.трене.Это будет прыжок на который ты отдашь все силы и может быть не порвешь связки.То есть это будет прыжок без фигурного катания.И когда говорят,что он может освоить квинт (чего он кстати прям не обещал что точно сделает )имеют ввиду саму его технику прыжка и его физ.параметры позволяющие ему прыгать с меньшими энергозатратами,а не то на сколько десятков градусов до кушки находится его тулуп в программе
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G6u
Ответ Светлана Кущ
Чен практически никогда идеально не докручивал собственно как и Ханю и практически весь топ в любой из своих форм.Но что такое идеальность, бывает ли она у многоквадовиков и бывает ли она вообще в программах где надо кататься,вращаться,делать дорожки,прыгать?И на все на это уходят силы.Если брать в общем качество исполнения в среднем выше будет у тех у кого программы легче.Я не говорю что у Ильи младшие были докручены идеальнее Ченовских ,но фанатке ли Чена что -то ли говорить о кушках которые моргают Илье А что на счёт пятерного это эксперимент чистой воды.Даже Илья говорил что если у него получится его приземлить это будет не на соревах,и даже не в прогоне программы где надо кататься,много прыгать,вращаться и т.д.Это будет просто прыжок на камеру, на офиц.трене.Это будет прыжок на который ты отдашь все силы и может быть не порвешь связки.То есть это будет прыжок без фигурного катания.И когда говорят,что он может освоить квинт (чего он кстати прям не обещал что точно сделает )имеют ввиду саму его технику прыжка и его физ.параметры позволяющие ему прыгать с меньшими энергозатратами,а не то на сколько десятков градусов до кушки находится его тулуп в программе
В 1 абзаце - это легенда, которой тешатся фанатики Ильи?
Ну верьте в это дальше))
Конечно, у каждого фигуриста бывают недокруты, но одно дело когда это одноразовая акция, а другое когда это чуть ли не в каждом прокате. Про Чена и Ханю - полная ересь.
Чен так вообще самый лучший в стабильности чистых прыжков фигурист за всю историю фк.
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