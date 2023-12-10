Инна Гончаренко: «Малинин делает то, что наши девочки когда-то делали в одиночном катании. Для многих умов это был стресс: это пришло, и это необратимо»

Теги сборная России Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США сборная Японии мужское катание женское катание Юдзуру Ханю Инна Гончаренко Каори Сакамото Илья Малинин Фигурное катание

Инна Гончаренко сравнила достижения Ильи Малинина и российских фигуристок.

Накануне американец выиграл финал Гран-при в Пекине, исполнив четверной аксель в короткой программе.

«То, что делает Малинин, – это то, что делали когда-то наши девочки в женском одиночном катании. И это был стресс для многих умов: это пришло, и это необратимо. Всегда, когда кто-то начинает делать что либо подобное, многие думают: это разовое.

А потом привыкают к тому, что это норма, что жизнь сделала определенный шаг вперед. Когда-то это начал Юдзуру Ханю, это было мечтой, а осуществил ее Малинин, причем красиво и легко, но это видимая легкость.

У него огромная мотивация, работоспособность и психика, что ничего непреодолимого нет: «Я это делаю, и я буду это делать». Стопроцентной уверенности, что судьи примут это на ура, у него не было, но он хотел попробовать, показать свои возможности и лишний раз утвердиться, что может это делать на старте, причем высокого уровня.

По-настоящему талантливый и увлеченный человек. Да, есть над чем работать – выразительность, артистичность катания, но он идет вперед, превращаясь из подростка в мастера, у него появляется свой почерк», – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

В женском финале Гран-при победила японка Каори Сакамото.

«В этой борьбе наших девчонок не хватало. Уверена, они вышли и доказали бы, что они лучше. За фигурным катанием надо следить и понимать, что там происходит, и из-за того, что нас там нет, закрываться специалисты и любители этого вида спорта не будут. Я люблю красивое фигурное катание, люблю людей, которые оставляют в нем свой след.

А что касается Сакамото, то многие думали, что она закончит, но она в прекрасной форме, становится артисткой на льду. Пускай прыжки у нее не четверные, но когда она дупель делает на полкатка и выезд из него – в полкатка, – дух захватывает так же, как от четверного акселя Малинина», – отметила Гончаренко.

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд

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13 комментариев
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Ханю начал, Чен продолжил, Малинин решил довести это все до абсолюта и может пятерной пробовать.
С поднятием возраста дам - это нереально.
Мужчины с возрастом в силовой прибавляют, а дамы- теряют.
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Зачем Сакамото сейчас заканчивать? Не будет травм, она и на ОИ поедет.
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Как мы видим сейчас, повальное увлечение квадами в ЖО вполне себе обратимо.
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+2
Ответ Инна1945
Может у него тоже прыжки в 20 лет тю-тю?Когда у него пубертат? Нам с Юмой надо😁
он девочка, что прыги уйдут?
мальчики прибавляют силовую и в прыжках.
Чен вам в помощь. Он через 4 года после первой своей олимпиады только прибавил.
Ханю 3 ОИ отпрыгал и кваксель разучил.
Мог бы в историю войти, если бы не травмы и ковид.
+2
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+2
Ответ gift...!
Ханю начал, Чен продолжил, Малинин решил довести это все до абсолюта и может пятерной пробовать. С поднятием возраста дам - это нереально. Мужчины с возрастом в силовой прибавляют, а дамы- теряют.
По факту у мужчин тоже два золотых периода. Первый 13-15 лет до взросления с детским телом, напимер Лазарев и Федотов творят чудеса. Второй 18-25 когда взросление законилось и есть прыгучесть, сила и выносливость. Не все успешно проходят этап взросления резко прибавляют в росте, весе, вширь и сходят с дистанции. IMHO
+3
-2
+1
Ответ Katerina Sunny
Зачем Сакамото сейчас заканчивать? Не будет травм, она и на ОИ поедет.
Конечно.
+2
-1
+1
Эти девочки и близко никогда как Малинин не прыгали)
+3
-3
0
Ответ Ad notam
По факту у мужчин тоже два золотых периода. Первый 13-15 лет до взросления с детским телом, напимер Лазарев и Федотов творят чудеса. Второй 18-25 когда взросление законилось и есть прыгучесть, сила и выносливость. Не все успешно проходят этап взросления резко прибавляют в росте, весе, вширь и сходят с дистанции. IMHO
Я про это еще вчера писала.
Это не новость.
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Ответ Lasto
Эти девочки и близко никогда как Малинин не прыгали)
Она наверное имеет в виду, что Илья делает сейчас такую же революцию в ФК, как в своё время Аня с Сашей.
+1
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Ответ AtAmI
Она наверное имеет в виду, что Илья делает сейчас такую же революцию в ФК, как в своё время Аня с Сашей.
Так Аня с Сашей по юниорам блистали, где они сейчас?
С поднятием возоаста в женском катании дамам бы хоть триксель удержать после взросления.
Вся революция в юниорах началась, там же и осталась пока.
+4
-4
0
Ответ gift...!
Так Аня с Сашей по юниорам блистали, где они сейчас? С поднятием возоаста в женском катании дамам бы хоть триксель удержать после взросления. Вся революция в юниорах началась, там же и осталась пока.
они деньги гребут лопатой сейчас. Наверно ни в одной стране мира не такой популярности у фигуристов, и нет таких возможностей (кроме Ханю) . Очень глупо было бы поменять все это на ежедневные многочасовые тренировки с угрозой травмирования. Если бы у них было желание, уверена, что и сейчас Трусова, и Щербакова прыгали бы квады, а Туктик свой триксель
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