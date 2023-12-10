Инна Гончаренко: «Малинин делает то, что наши девочки когда-то делали в одиночном катании. Для многих умов это был стресс: это пришло, и это необратимо»
Инна Гончаренко сравнила достижения Ильи Малинина и российских фигуристок.
Накануне американец выиграл финал Гран-при в Пекине, исполнив четверной аксель в короткой программе.
«То, что делает Малинин, – это то, что делали когда-то наши девочки в женском одиночном катании. И это был стресс для многих умов: это пришло, и это необратимо. Всегда, когда кто-то начинает делать что либо подобное, многие думают: это разовое.
А потом привыкают к тому, что это норма, что жизнь сделала определенный шаг вперед. Когда-то это начал Юдзуру Ханю, это было мечтой, а осуществил ее Малинин, причем красиво и легко, но это видимая легкость.
У него огромная мотивация, работоспособность и психика, что ничего непреодолимого нет: «Я это делаю, и я буду это делать». Стопроцентной уверенности, что судьи примут это на ура, у него не было, но он хотел попробовать, показать свои возможности и лишний раз утвердиться, что может это делать на старте, причем высокого уровня.
По-настоящему талантливый и увлеченный человек. Да, есть над чем работать – выразительность, артистичность катания, но он идет вперед, превращаясь из подростка в мастера, у него появляется свой почерк», – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.
В женском финале Гран-при победила японка Каори Сакамото.
«В этой борьбе наших девчонок не хватало. Уверена, они вышли и доказали бы, что они лучше. За фигурным катанием надо следить и понимать, что там происходит, и из-за того, что нас там нет, закрываться специалисты и любители этого вида спорта не будут. Я люблю красивое фигурное катание, люблю людей, которые оставляют в нем свой след.
А что касается Сакамото, то многие думали, что она закончит, но она в прекрасной форме, становится артисткой на льду. Пускай прыжки у нее не четверные, но когда она дупель делает на полкатка и выезд из него – в полкатка, – дух захватывает так же, как от четверного акселя Малинина», – отметила Гончаренко.
Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд
С поднятием возраста дам - это нереально.
Мужчины с возрастом в силовой прибавляют, а дамы- теряют.
мальчики прибавляют силовую и в прыжках.
Чен вам в помощь. Он через 4 года после первой своей олимпиады только прибавил.
Ханю 3 ОИ отпрыгал и кваксель разучил.
Мог бы в историю войти, если бы не травмы и ковид.
Это не новость.
С поднятием возоаста в женском катании дамам бы хоть триксель удержать после взросления.
Вся революция в юниорах началась, там же и осталась пока.