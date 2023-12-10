Инна Гончаренко: «Малинин делает то, что наши девочки когда-то делали в одиночном катании. Для многих умов это был стресс: это пришло, и это необратимо»

Инна Гончаренко сравнила достижения Ильи Малинина и российских фигуристок.

Накануне американец выиграл финал Гран-при в Пекине, исполнив четверной аксель в короткой программе.

«То, что делает Малинин, – это то, что делали когда-то наши девочки в женском одиночном катании. И это был стресс для многих умов: это пришло, и это необратимо. Всегда, когда кто-то начинает делать что либо подобное, многие думают: это разовое.

А потом привыкают к тому, что это норма, что жизнь сделала определенный шаг вперед. Когда-то это начал Юдзуру Ханю, это было мечтой, а осуществил ее Малинин, причем красиво и легко, но это видимая легкость.

У него огромная мотивация, работоспособность и психика, что ничего непреодолимого нет: «Я это делаю, и я буду это делать». Стопроцентной уверенности, что судьи примут это на ура, у него не было, но он хотел попробовать, показать свои возможности и лишний раз утвердиться, что может это делать на старте, причем высокого уровня.

По-настоящему талантливый и увлеченный человек. Да, есть над чем работать – выразительность, артистичность катания, но он идет вперед, превращаясь из подростка в мастера, у него появляется свой почерк», – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

В женском финале Гран-при победила японка Каори Сакамото.

«В этой борьбе наших девчонок не хватало. Уверена, они вышли и доказали бы, что они лучше. За фигурным катанием надо следить и понимать, что там происходит, и из-за того, что нас там нет, закрываться специалисты и любители этого вида спорта не будут. Я люблю красивое фигурное катание, люблю людей, которые оставляют в нем свой след.

А что касается Сакамото, то многие думали, что она закончит, но она в прекрасной форме, становится артисткой на льду. Пускай прыжки у нее не четверные, но когда она дупель делает на полкатка и выезд из него – в полкатка, – дух захватывает так же, как от четверного акселя Малинина», – отметила Гончаренко.

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд