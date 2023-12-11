«Спасибо Саше за большую поддержку, мне очень приятно». Малинину показали запись эфира финала Гран-при с комментариями Трусовой
Илья Малинин поблагодарил Александру Трусову за поддержку.
Американский фигурист Илья Малинин одержал победу в финале Гран-при в Пекине. Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова комментировала соревнования на Okko.
«Спасибо Саше за большую поддержку, мне очень приятно», – сказал Малинин.
Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд
А Илья родился в США, а не убежал туда - это огромная разница. Говорит по русски, в нынешней непростой обстановке позитивно про нашу фигуристку говорит.
- Я не прогнозирую, я жду!
)))))
Жалобу я отправила, жду реакции.