«Спасибо Саше за большую поддержку, мне очень приятно». Малинину показали запись эфира финала Гран-при с комментариями Трусовой

Теги сборная России Гран-при видео Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США мужское катание женское катание Александра Трусова Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин поблагодарил Александру Трусову за поддержку.

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу в финале Гран-при в Пекине. Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова комментировала соревнования на Okko.

«Спасибо Саше за большую поддержку, мне очень приятно», – сказал Малинин.

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд

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44 комментария
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Илья давний фанат, его комментарии под постами Саши в инсте были ещё в 18 году после ЮГП в Литве. Это мило, что он при всей звёздности так по простому может отвечать болельщикам и журналистам(и достаточно смело в нынешних реалиях)
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Саша и Илья похожи в своих спортивных достижениях и амбициях. Оба- революционеры в своем виде фк.
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Нашу Сашу уважают и любят многие фигуристы! А уважение Ильи - супер приятно!
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Теперь ждем видео с реакцией Трусовой на это видео 😁
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Ответ КВАД
Я жду видео с реакцией Слуцкой.
Слуцкая некрасиво сказала про Малинина. Причем у нее не было никакой реакции на бегство Дэвисов из страны. Типа это нормально для нее.

А Илья родился в США, а не убежал туда - это огромная разница. Говорит по русски, в нынешней непростой обстановке позитивно про нашу фигуристку говорит.
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-Саша, ты прогнозируешь пятерные прыжки от Ильи Малинина?
- Я не прогнозирую, я жду!
)))))
+15
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Ответ Алексей Токарев
Если бы про Илью какая нибудь чемпионка такое говорила, ему было бы вдвойне приятнее.
Назовите чемпионку мира, например, 2014 года. В интернете не подглядывать. А Трусову будут помнить и через 10 лет и через 20 и т.д.
+18
-10
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Ответ garovatat
Комментарий удален модератором
И как вы успели прибежать раньше трусолюбов, поразительно..
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до взрыва Дюамелихи 3...2...1
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Ребята которые раздвинули границы.
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Интересно как быстро токсик Меган вывалит свои какахи
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В нынешних реалиях - смело высказался о Саше. Только такой характер может быть у звезды и чемпиона, крутой парнишка. Удачи ему во всем.
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Илья ещё и благодарный оказался, уважительно высказывается о других спортсменах, не словил звезду. Для меня он ещё и с человеческой стороны положительно открылся! Определенно буду следить за его спортивным будущим!
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Ответ Прекрасная фурия
В нынешних реалиях - смело высказался о Саше. Только такой характер может быть у звезды и чемпиона, крутой парнишка. Удачи ему во всем.
Илья ничего не боится. Фигурист, который из принципа кваксель прыгает- смел до безрассудства)))
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+6
Ответ Юркин Клоп
Теперь ждем видео с реакцией Трусовой на это видео 😁
Я жду видео с реакцией Слуцкой.
+9
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+6
Ответ Gilonjon862
Илья давний фанат, его комментарии под постами Саши в инсте были ещё в 18 году после ЮГП в Литве. Это мило, что он при всей звёздности так по простому может отвечать болельщикам и журналистам(и достаточно смело в нынешних реалиях)
Саша и Илья общаются в личке в соцсетях. Давно так. И сейчас общаются.
+13
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Вот одна серебрянная призерка ОИ уже двадцать лет носится со своей обидкой, выдумывает себе новых врагов. А другая пусть и сорвалась в момент озвучивания результатов,но никогда не требовала к себе жалости, и умеет уважать других. Поэтому и другие ее тоже уважают.
+5
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Модераторы, пожалуйста, уберите из ветки грязный наброс от garovatata про Ханю и Сашу. У них разница в 10 лет, Саше было 14-15 лет, это педофилия и статья УК.

Жалобу я отправила, жду реакции.
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Ответ MyCA
Интересно как быстро токсик Меган вывалит свои какахи
Меган может не узнает и не поймет- по русски говорят. Надеюсь, Меган Спортс не читает.
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Ответ Oleandra
Что ж, пусть Плющенко подтянет Трусову к пятиквадке, они может и встретятся на следующем ЧМ.. карты Рудковским в руки, как говорится)
У нас долго не будет МС, увы.
+7
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+3
Ответ КВАД
И как вы успели прибежать раньше трусолюбов, поразительно..
+++++
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+3
Ответ vanessa2021
Слуцкая некрасиво сказала про Малинина. Причем у нее не было никакой реакции на бегство Дэвисов из страны. Типа это нормально для нее. А Илья родился в США, а не убежал туда - это огромная разница. Говорит по русски, в нынешней непростой обстановке позитивно про нашу фигуристку говорит.
Вот именно.
+6
-3
+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Надеюсь, однажды он сможет выступить на этапе Гран-при в Москве или даже на чемпионате мира. Каждое место будет продано, и он получит бурные овации.
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Ответ Алексей Токарев
Никто её не будет помнить, что за ерунду вы сочиняете. Некоторых чемпионок мира можно и забыть, но я могу в любой момент назвать всех олимпийских чемпионок за 20 лет.
1. Вы написали именно про чемпионку мира. 2. Посмотрим через 10 лет и т.д.- кто сочинил тут ерунду.
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Возможно когда нибудь Саша возьмет интервью у Ильи.
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Ответ Алексей Токарев
Если бы про Илью какая нибудь чемпионка такое говорила, ему было бы вдвойне приятнее.
А ничего что сам ОЧ, Найтан Чен, болел на ОИ только за Сашу
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Ответ Ритт
Мао Асада. серебро было у Липницкой. Отлично помню тот ЧМ14
Так я его спрашиваю.) Помнит ли он сам чемпионок мира даже недавнего прошлого?))
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Ответ Kareglazaya
С тем же успехом можно попросить назвать титулы Трусовой, и на этот вопрос тоже многие не ответят без интернета. Все знают, как она выглядит, знают, что она делала много сложных прыжков, но чем это помогло ей в плане титулов, сказать весьма сложно))
Разговор не о титулах, а о тех, кто остаётся в памяти.
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Ответ garovatat
да ладно, не прибедняйтесь! все тут как тут, смешные до невозможности фантазиями своими) однако организованные, в этом вашей общине не откажешь. Что до меня - есть время после трудов праведных, читаю что тут на спортсе деется. Глядь - кака перспективна новость!))) Мимо такого веселья я без шуток не хожу))
Я, например, и за Аню, и за Алёну, и за др., могу крепко по затылку настучать. Так что, строчите свои фантазии по более точному адресу.
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Ответ garovatat
Комментарий удален модератором
Ошибаешься. Все уже давно знают, что к Саше с уважением относится не только Малинин, но и Чен, Ханю, Шома и Юма.
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