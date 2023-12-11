«Спасибо Саше за большую поддержку, мне очень приятно». Малинину показали запись эфира финала Гран-при с комментариями Трусовой

Илья Малинин поблагодарил Александру Трусову за поддержку.

Американский фигурист одержал победу в финале в Пекине. Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова комментировала соревнования на Okko.

«Спасибо Саше за большую поддержку, мне очень приятно», – сказал Малинин.

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд