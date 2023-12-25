Камила Валиева: «Надо было мне потерять телефон во время Олимпиады. Отключиться в момент соревнований от соцсетей – самое лучшее решение»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание соцсети Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева высказалась об обсуждении ее допинговой истории во время Олимпиады.

«Поначалу было сложно. Старалась даже не читать комментарии, но, к сожалению, иногда попадались какие-то новости. Сейчас уже могу понять, где критика, к которой можно прислушаться, а где просто негатив. Это приходит с опытом.

Сейчас понимаю, что это очень правильно (не заходить в социальные сети во время соревнований). Надо было мне потерять свой телефон во время Олимпиады. Отключиться в момент соревнований от социальных сетей – самое лучшее решение», – сказала фигуристка.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Железная Леди
Комментарий скрыт
А у вас есть дети и если вы им скажите " отключи телефон ", они сразу отключают ?
+29
-7
+22
Да все тренеры говорят, что не надо лезть в интернет во время соревнований, но спортсмены не слушаются, а контролировать их каждый шаг невозможно
+15
-4
+11
Ответ Кошка Матраскина
Ну, во время Олимпиады у нее была колоссальная поддержка! Это чуть позже пошла волна хейта
Нет, волна хейта началась в момент Олимпиады, особенно от западной прессы, да и достаточно сцену с капюшоном вспомнить..
+17
-8
+9
Ответ девочкитакиедевочки
Комментарий скрыт
Думаю, на такой случай, тренеры бы не отказались свой телефон дать ребенку или самостоятельно узнать эту информацию.
+8
-2
+6
Хейтеры, вы пробиваетесь такие дно, просто продолжайте. У вас это очень хорошо получается
+18
-16
+2
Не помню хейта на ОИ относительно Камилы. Наоборот, ее поддерживали как никого из наших.

А вот на Кондратюка и Кацаларова ведра с помоями выливали, когда неизвестно было, у кого допинг. И все почемуто думали на них.
+3
-1
+2
Журналисты покоя не давали
+3
-2
+1
Так приобретается жизненный опыт.
0
0
0
Ответ Solo_peccator
Хейтеры, вы пробиваетесь такие дно, просто продолжайте. У вас это очень хорошо получается
Да это отмороженные.
0
0
0
Ответ RealFlector
так ее и отнимут - причем не только у нее, а у всей команды.
Ни у неё ни у команды НЕТ никаких медалей - нельзя отнять то, чего нет.
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий