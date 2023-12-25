Камила Валиева: «Надо было мне потерять телефон во время Олимпиады. Отключиться в момент соревнований от соцсетей – самое лучшее решение»
Камила Валиева высказалась об обсуждении ее допинговой истории во время Олимпиады.
«Поначалу было сложно. Старалась даже не читать комментарии, но, к сожалению, иногда попадались какие-то новости. Сейчас уже могу понять, где критика, к которой можно прислушаться, а где просто негатив. Это приходит с опытом.
Сейчас понимаю, что это очень правильно (не заходить в социальные сети во время соревнований). Надо было мне потерять свой телефон во время Олимпиады. Отключиться в момент соревнований от социальных сетей – самое лучшее решение», – сказала фигуристка.
А вот на Кондратюка и Кацаларова ведра с помоями выливали, когда неизвестно было, у кого допинг. И все почемуто думали на них.