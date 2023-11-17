Врач Шветский прибыл в Никулинский суд Москвы на заседание по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Хайо Зеппельт Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Суд в Москве рассмотрит иск врача сборной России Шветского к Хайо Зеппельту.

Филипп Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине. Во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

Хайо Зеппельт – немецкий журналист, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте. На телеканале ARD вышло интервью, где он комментировал ситуацию с положительной пробой Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского.

В июле 2023 года Шветский подал в Никулинский суд иск к Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Предварительные слушания прошли в сентябре. Сегодня суд приступил к рассмотрению иска по существу. Отмечается, что Шветский прибыл на заседание.

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3 комментария

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Александр Скворцов
Если суд будет следовать закону, то он должен будет возвратить заявление Шветскому, так как этот иск о защиты чести, достоинства и деловой репутации может быть рассмотрен в российском суде только если бы у Зеппельта как у иностранного гражданина было место жительства в России, а его нет. То есть нарушена территориальная
подсудность. Шветскому следует обратиться в суд Германии. (п. 9, ч. 3 ст. 402 ГПК РФ)
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ретроградный меркурий
Хайо Зеппельт заглянул в берлинский паб по этому случаю и накатил пару бокалов
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