Врач Шветский прибыл в Никулинский суд Москвы на заседание по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту

Суд в Москве рассмотрит иск врача сборной России Шветского к Хайо Зеппельту.

работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине. Во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки .

Хайо Зеппельт – немецкий журналист, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте. На телеканале ARD вышло интервью, где он комментировал ситуацию с положительной пробой Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского.

В июле 2023 года Шветский подал в Никулинский суд иск к Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Предварительные слушания прошли в сентябре. Сегодня суд приступил к рассмотрению иска по существу. Отмечается, что Шветский прибыл на заседание.

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