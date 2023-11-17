Следующее заседание по делу Шветского против Зеппельта пройдет 24 января

Следующее заседание по делу об иске врача Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту состоится 24 января.

Об этом сообщил Шветский. Сегодня слушания уже проходили в Никулинском суде Москвы.

«Сегодня было запланировано представление доказательств по делу, что и было сделано. Но с учетом того, что ответчик не явился, а суд в любом случае должен информировать о приложении документов к делу, с учетом того, что он проживает за пределами России, они будут ему предоставлены с помощью почтового отправления.

Следующее заседание назначено на 24 января, там будет вынесено решение, срок сделали побольше, чтобы дать ответчику возможность приехать самому или прислать представителя. Документы судом приняты, те факты, которые я собрал для доказательств и опровержения его недостоверных фактов.

Заседание закрыто изначально, это правило суда. Никому присутствовать нельзя кроме задействованных людей по делу. Я ничего не скрываю. Готов рассказать и о доказательствах со стороны ответчика, и о моих доказательствах.

Я бы хотел, чтобы это было живое общение. Был бы эффект не от победы, а от освещения СМИ, развернуть надо с помощью тех же методов, что и он использовал. Я ему писал, он доступен в интернете, письма были доставлены, ответа я не получил», – цитирует Шветского «Р-Спорт».

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. После этого на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию и указывал на возможную причастность Шветского.

В июле 2023 года российский врач подал в Никулинский суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.