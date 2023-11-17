Следующее заседание по делу Шветского против Зеппельта пройдет 24 января

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Хайо Зеппельт Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Следующее заседание по делу об иске врача Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту состоится 24 января.

Об этом сообщил Шветский. Сегодня слушания уже проходили в Никулинском суде Москвы.

«Сегодня было запланировано представление доказательств по делу, что и было сделано. Но с учетом того, что ответчик не явился, а суд в любом случае должен информировать о приложении документов к делу, с учетом того, что он проживает за пределами России, они будут ему предоставлены с помощью почтового отправления.

Следующее заседание назначено на 24 января, там будет вынесено решение, срок сделали побольше, чтобы дать ответчику возможность приехать самому или прислать представителя. Документы судом приняты, те факты, которые я собрал для доказательств и опровержения его недостоверных фактов.

Заседание закрыто изначально, это правило суда. Никому присутствовать нельзя кроме задействованных людей по делу. Я ничего не скрываю. Готов рассказать и о доказательствах со стороны ответчика, и о моих доказательствах.

Я бы хотел, чтобы это было живое общение. Был бы эффект не от победы, а от освещения СМИ, развернуть надо с помощью тех же методов, что и он использовал. Я ему писал, он доступен в интернете, письма были доставлены, ответа я не получил», – цитирует Шветского «Р-Спорт».

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. После этого на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию и указывал на возможную причастность Шветского.

В июле 2023 года российский врач подал в Никулинский суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Какую же клоунаду он устраивает. Ну, подождал бы, пока завершится разбирательство по Камиле, а потом иди в международные суды отстаивать своё честное имя🤦‍♀️
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Всё это затевалось для того, чтобы СМИ обратили внимание на Шветского?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий