Владислав Дикиджи: «Я раньше приходил домой и любил очень много играть на ноутбуке. Понял, что вредил себе, только недавно»

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, за счет чего прибавил в этом сезоне.

– А как ты от всего этого отдыхаешь, перезагружаешься? Когда столько фигурного катания в жизни, надо же на что-то переключаться.

– С субботы на воскресенье хватает поспать, с родителями посидеть, во всякие настольные игры поиграть. И вот я перезагрузился – и новая неделя.

Но за последние полгода я полюбил это и немного поменялся в плане головы. Немного другое у меня мышление стало в плане спорта, жизни. И я очень полюбил фигурное катание. Я и так его любил, но сейчас – вообще всей душой.

– А можешь рассказать, за счет чего это произошло?

– Честно говоря, не знаю. Скорее всего, из-за того, что я повзрослел немножко, начал по-другому думать. Я раньше приходил домой – у меня есть ноутбук, и я любил очень много играть. Я понял, что вредил себе, только недавно. Я сидел, у меня статичное положение, я все стремлюсь поиграть, а для чего мне это, я не понимаю. Не нужно мне это было.

Я перестал пить всякую газировку, есть «Макдоналдс». Скинул пять килограммов, лучше прыжки стали. Постепенно становилось легче, легче, и появилась мотивация работать.

– В плане питания как это произошло? Это же непросто – внезапно перестроиться на новый режим питания, отказавшись от всего вредного.

– У меня получается так – если я поправляюсь, у меня сразу появляются щеки. Когда я поменьше был, они пухленькие были, и это меня раздражало. Это мотивация, чтобы лучше выглядеть. Решил совместить это – и для прыжков лучше, и щечки уйдут.

– В плане питания у фигуристок часто возникает тема нездорового отношения с едой, РПП. У мужчин бывает такое?

– Я не совсем отказался от «Макдоналдса». Я могу прийти и взять ролл раз в неделю. У меня нет строгой диеты, и я не знаю, есть ли она у других. Я вроде слежу, а вроде и нет. Я похудел, держу сейчас свой вес, и мне очень хорошо. Но если даже набрал – приходится потом очень сильно на льду выложиться, чтобы обратно скинуть его.

– То есть в основном ты пытаешься строить здоровые отношения с едой – никаких тотальных запретов?

– Да. И полезного поем – например, один день откажусь от макарон, попрошу: мамуль, свари мне риса и курочку какую-нибудь. Не отказываю себе, но и не перебарщиваю с жирными продуктами.

– А сам себе не готовишь?

– Я люблю, как мама готовит. Очень вкусно. Пока мама может меня кормить, пусть кормит, – сказал .