Владислав Дикиджи: «Я раньше приходил домой и любил очень много играть на ноутбуке. Понял, что вредил себе, только недавно»

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Питание Фигурное катание

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, за счет чего прибавил в этом сезоне.

– А как ты от всего этого отдыхаешь, перезагружаешься? Когда столько фигурного катания в жизни, надо же на что-то переключаться.

– С субботы на воскресенье хватает поспать, с родителями посидеть, во всякие настольные игры поиграть. И вот я перезагрузился – и новая неделя.

Но за последние полгода я полюбил это и немного поменялся в плане головы. Немного другое у меня мышление стало в плане спорта, жизни. И я очень полюбил фигурное катание. Я и так его любил, но сейчас – вообще всей душой.

– А можешь рассказать, за счет чего это произошло?

– Честно говоря, не знаю. Скорее всего, из-за того, что я повзрослел немножко, начал по-другому думать. Я раньше приходил домой – у меня есть ноутбук, и я любил очень много играть. Я понял, что вредил себе, только недавно. Я сидел, у меня статичное положение, я все стремлюсь поиграть, а для чего мне это, я не понимаю. Не нужно мне это было.

Я перестал пить всякую газировку, есть «Макдоналдс». Скинул пять килограммов, лучше прыжки стали. Постепенно становилось легче, легче, и появилась мотивация работать.

– В плане питания как это произошло? Это же непросто – внезапно перестроиться на новый режим питания, отказавшись от всего вредного.

– У меня получается так – если я поправляюсь, у меня сразу появляются щеки. Когда я поменьше был, они пухленькие были, и это меня раздражало. Это мотивация, чтобы лучше выглядеть. Решил совместить это – и для прыжков лучше, и щечки уйдут.

– В плане питания у фигуристок часто возникает тема нездорового отношения с едой, РПП. У мужчин бывает такое?

– Я не совсем отказался от «Макдоналдса». Я могу прийти и взять ролл раз в неделю. У меня нет строгой диеты, и я не знаю, есть ли она у других. Я вроде слежу, а вроде и нет. Я похудел, держу сейчас свой вес, и мне очень хорошо. Но если даже набрал – приходится потом очень сильно на льду выложиться, чтобы обратно скинуть его.

– То есть в основном ты пытаешься строить здоровые отношения с едой – никаких тотальных запретов?

– Да. И полезного поем – например, один день откажусь от макарон, попрошу: мамуль, свари мне риса и курочку какую-нибудь. Не отказываю себе, но и не перебарщиваю с жирными продуктами.

– А сам себе не готовишь?

– Я люблю, как мама готовит. Очень вкусно. Пока мама может меня кормить, пусть кормит, – сказал Дикиджи.

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5 комментариев
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Рис тоже не лучший вариант - если это белый рис. Ничем не лучше макарон из твердых сортов пшеницы.
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К сожалению, нет никаких передач, шоу для молодежи, где бы учили таким важным вещам, как правильное питание. Экономика устроена так, что всем выгодней, чтобы человек сначала тратил деньги на жратву из мака, потом на спортзалы, либо вообще на врачей.
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Да, компьютерные игры очень вредные, статичное положение все дела. То ли дело сериалы залпом смотреть или тиктоки часами листать — никакого вреда для мозга и организма
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Ответ Слончик
К сожалению, нет никаких передач, шоу для молодежи, где бы учили таким важным вещам, как правильное питание. Экономика устроена так, что всем выгодней, чтобы человек сначала тратил деньги на жратву из мака, потом на спортзалы, либо вообще на врачей.
Экономике вообще невыгодно иметь больное население, Вы пишете глупость. Как раз для любого государства наиболее выгодно иметь здоровую нацию, которая может много работать и редко ходит по врачам, благодаря чему можно сократить расходы на медицину и социалку
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