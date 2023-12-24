Энберт о чемпионате России: «Это по-прежнему самое сильное национальное первенство в мире. Сложно представить, что в Канаде, Америке, Японии разворачивалась бы такая борьба»

Александр Энберт оценил уровень чемпионата России по фигурному катанию.

– Мы еще увидим на соревнованиях , которая заняла третье место?

– Я ни разу не слышал от Камилы, чтобы она говорила о приостановке или прекращении карьеры, так что я это не могу комментировать.

– Согласны ли вы с утверждением, что в этом году девочки немного сбавили?

– По сравнению с предолимпийским чемпионатом России, конечно. Там и накал страстей был выше, и исполняемый контент заявляли посложнее. Было больше четверных, и, наверное, были чемпионаты России, где борьба за пьедестал была более ожесточенная. Так что, наверное, да, это не самый великий чемпионат России в истории.

– Проблема с мотивации тоже есть? Может, смена поколений дает о себе знать?

– В фигурном катании много значимых турниров, большое внимание публики и хорошие призовые. Снижение мотивации я пока не ощущаю.

По поводу смены поколений отмечу, что раньше выступали прекрасные спортсменки: , , Камила Валиева. Они исполняли много четверных. Причем делали это прекрасно, но надо помнить, что это очень сложный элемент.

И то, что они их исполняли, это скорее просто их невероятный талант, а не то, что эти элементы вдруг стали простыми. И сейчас мы не видим на льду Анну и Александру. Зато мы видим у два четверных тулупа, попытка тройного флипа, тройной аксель. В принципе, сложность есть, но, как я и говорил, в какие-то годы был контент сложнее.

– Уровень чемпионата России по-прежнему остается высоким?

– Конечно. Я думаю, что это по-прежнему самое сильное национальное первенство в мире. Сложно представить, что где-то в Канаде, в Америке, в Японии во всех видах разворачивалась бы такая борьба, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.