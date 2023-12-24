Энберт о чемпионате России: «Это по-прежнему самое сильное национальное первенство в мире. Сложно представить, что в Канаде, Америке, Японии разворачивалась бы такая борьба»

Теги сборная России чемпионат России Александр Энберт женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Аделия Петросян Фигурное катание

Александр Энберт оценил уровень чемпионата России по фигурному катанию.

– Мы еще увидим на соревнованиях Камилу Валиеву, которая заняла третье место?

– Я ни разу не слышал от Камилы, чтобы она говорила о приостановке или прекращении карьеры, так что я это не могу комментировать.

– Согласны ли вы с утверждением, что в этом году девочки немного сбавили?

– По сравнению с предолимпийским чемпионатом России, конечно. Там и накал страстей был выше, и исполняемый контент заявляли посложнее. Было больше четверных, и, наверное, были чемпионаты России, где борьба за пьедестал была более ожесточенная. Так что, наверное, да, это не самый великий чемпионат России в истории.

– Проблема с мотивации тоже есть? Может, смена поколений дает о себе знать?

– В фигурном катании много значимых турниров, большое внимание публики и хорошие призовые. Снижение мотивации я пока не ощущаю.

По поводу смены поколений отмечу, что раньше выступали прекрасные спортсменки: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева. Они исполняли много четверных. Причем делали это прекрасно, но надо помнить, что это очень сложный элемент.

И то, что они их исполняли, это скорее просто их невероятный талант, а не то, что эти элементы вдруг стали простыми. И сейчас мы не видим на льду Анну и Александру. Зато мы видим у Аделии Петросян два четверных тулупа, попытка тройного флипа, тройной аксель. В принципе, сложность есть, но, как я и говорил, в какие-то годы был контент сложнее.

– Уровень чемпионата России по-прежнему остается высоким?

– Конечно. Я думаю, что это по-прежнему самое сильное национальное первенство в мире. Сложно представить, что где-то в Канаде, в Америке, в Японии во всех видах разворачивалась бы такая борьба, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

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6 комментариев
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Борьба борьбой, а чемпионы все запланированные
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Ответ Юркин Клоп
Борьба борьбой, а чемпионы все запланированные
Это кто например?
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Ответ tanya_1111
Это кто например?
Букины например
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-1
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