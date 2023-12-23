Александр Энберт: «Валиева по‑прежнему прекрасна. Думаю, мы еще увидим ее на самых высоких местах на разных турнирах»

Александр Энберт оценил результаты одиночниц на чемпионате России.

Победила Аделия Петросян, второе место заняла Софья Муравьева, стала третьей.

«Аделия на протяжении всего сезона хорошо выступала, делая сложные элементы. Сейчас, конечно, на чемпионате России она продемонстрировала прекрасную короткую программу и два исполненных четверных тулупа в произвольной.

К сожалению, не удался флип, но я рад, что она рискует даже на таких ответственных соревнованиях. Это даст плоды. Она была сегодня великолепна. В принципе как и весь пьедестал», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

«Выступление Валиевой? Кто‑то побеждает, кто‑то нет. Это же соревнования, спорт. От этого никуда не деться. Камила прекрасно катается. И после короткой я сказал: «Сложно представить, чтобы ее кто‑то превзошел именно по катанию на сегодняшний день».

К сожалению или к счастью, не только пластичность, красота и грация катания играют роль. Важен баланс между исполненными элементами и катанием. У Аделии Петросян было в гармонии все.

Камила же по‑прежнему прекрасна. Думаю, мы еще увидим ее на самых высоких местах на самых разных турнирах», – добавил .