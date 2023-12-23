Наталья Бестемьянова: «Скучаю по Валиевой формата Олимпийских игр, потому что сейчас это все-таки еще не та Камила, которую мы хотели бы видеть»

Наталья Бестемьянова оценила результаты чемпионата России в женском катании.

Победила Аделия Петросян, второе место заняла , стала третьей.

«Каждая из этих девочек шла на рекорд, каждая хотела быть первой. Кто откатался чисто, тот и выиграл. Я думаю, что если бы Камила сегодня сделала четверной тулуп, то она была бы, наверно, вторая все равно, потому что все-таки Аделия делала три четверных прыжка, один из которых она сорвала.

Это феноменальный какой-то результат. Мы помним, конечно, пять четверных Трусовой, но если сравнивать ту компонентность, харизматичность и количество четверных Аделии, то это большая редкость. Она уникальная девочка уже сейчас.

Ожидаемые для меня результаты. Конечно, очень жаль, что Валиевой не удалось сделать четверной тулуп, но это было очень близко, поэтому ждем в скором будущем.

Прекрасно каталась Муравьева с роскошным тройным акселем, очень красивая программа. Очень рада, что это было красиво, чисто и безошибочно.

Конечно, огромные поздравления Аделии Петросян, которая была абсолютно неповторима, харизматична. Два чистых четверных, флип на подходе, к сожалению, с падением, но это было уникальное зрелище сегодня.

Прекрасно катались не только первые три, но и четвертая, пятая, шестая фигуристки. В общем, поздравляю девушек и поздравляю всех нас, потому что как-то было страшно после Олимпиады, что больше не будет таких талантливых девчонок, а они есть. Прекрасные ощущения такой уверенности», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

«Я очень не люблю фразу, что незаменимых нет. Она ужасна. Мы скучаем по , Саше Трусовой, по – одиночнице, потом пришла Камила Валиева.

Я скучаю по Валиевой формата Олимпийских игр, потому что сейчас это все-таки еще не та Валиева, которую мы хотели бы видеть. Трудно ей даются программы. Но я очень верю в то, что она вернет себе былую форму, а все те невзгоды, которые ее одолевали, дадут такую проникновенность ее катанию, что мы еще удивимся. Я очень в это верю», – добавила .