Наталья Бестемьянова: «Скучаю по Валиевой формата Олимпийских игр, потому что сейчас это все-таки еще не та Камила, которую мы хотели бы видеть»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Наталья Бестемьянова Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Камила Валиева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Наталья Бестемьянова оценила результаты чемпионата России в женском катании.

Победила Аделия Петросян, второе место заняла Софья МуравьеваКамила Валиева стала третьей.

«Каждая из этих девочек шла на рекорд, каждая хотела быть первой. Кто откатался чисто, тот и выиграл. Я думаю, что если бы Камила сегодня сделала четверной тулуп, то она была бы, наверно, вторая все равно, потому что все-таки Аделия делала три четверных прыжка, один из которых она сорвала.

Это феноменальный какой-то результат. Мы помним, конечно, пять четверных Трусовой, но если сравнивать ту компонентность, харизматичность и количество четверных Аделии, то это большая редкость. Она уникальная девочка уже сейчас.

Ожидаемые для меня результаты. Конечно, очень жаль, что Валиевой не удалось сделать четверной тулуп, но это было очень близко, поэтому ждем в скором будущем.

Прекрасно каталась Муравьева с роскошным тройным акселем, очень красивая программа. Очень рада, что это было красиво, чисто и безошибочно.

Конечно, огромные поздравления Аделии Петросян, которая была абсолютно неповторима, харизматична. Два чистых четверных, флип на подходе, к сожалению, с падением, но это было уникальное зрелище сегодня.

Прекрасно катались не только первые три, но и четвертая, пятая, шестая фигуристки. В общем, поздравляю девушек и поздравляю всех нас, потому что как-то было страшно после Олимпиады, что больше не будет таких талантливых девчонок, а они есть. Прекрасные ощущения такой уверенности», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

«Я очень не люблю фразу, что незаменимых нет. Она ужасна. Мы скучаем по Ане Щербаковой, Саше Трусовой, по Алене Косторной – одиночнице, потом пришла Камила Валиева.

Я скучаю по Валиевой формата Олимпийских игр, потому что сейчас это все-таки еще не та Валиева, которую мы хотели бы видеть. Трудно ей даются программы. Но я очень верю в то, что она вернет себе былую форму, а все те невзгоды, которые ее одолевали, дадут такую проникновенность ее катанию, что мы еще удивимся. Я очень в это верю», – добавила Бестемьянова.

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27 комментариев
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Няма таго, што раньш было) И мы скучаем по НБ формата ОИ-1988 - молодой, стройной, танцующей и молчащей)
+13
0
+13
Камиле уже никогда не будет 15 лет. Вроде очевидно, нет?
+9
0
+9
Не ещё, а уже не та. Пубертат никого не щадит. Почти 18 лет - допубертатной лёгкости нет и ультра-си тоже.
+7
-1
+6
Пусть проблемы со знаниями женской физиологии, но где глаза, чтобы не видеть изменения у Ками за эти два года в росте и весе ? Это сидя на диване можно подпрыгивать от радости или досады, а прыгать ультра-си на льду и выкатывать программу до конца уже тяжело и по физике. Нет былой лёгкости исполнения проката ПП.
+7
-1
+6
Может, она издевается? Ками в прошлый рост и вес должна вернуться? Сейчас пока ещё не та, что была, но Бести ждёт!))
+6
-1
+5
Поправка: уже не та, а не еще.
+8
-3
+5
Фарш обратно не провернуть. Никто еще повторно не родился. Но зато сейчас есть Блюз, прекрасно севший на нынешнюю женственную, зрелую Камилу.
+8
-4
+4
Вся грустная правда в том, что Валиева не занимается. У неё отсутствует выносливость, ей каскады 3+2 даются с огромным трудом. Природная пластичность осталась, но воздушность она потеряла.

И дело не в возрасте или пубертате, а в лени. Камила нужно очень много заниматься, чтобы показывать хорошее катание - да, может, без пяти ультра-си, но хотя бы с 1-2 квадами, хореографией и презентацией. Было видно в прошлом году, что она старалась - ЧР был тяжёлым, но два квада Камила показала (хотя и резко деградировала по сравнению с ОИ-сезоном). Сейчас она не справляется с элементарными для фигуристки ее уровня задачами. Это не к пубертату, а к режиму тренировок.
+5
-1
+4
Ответ Zbra
Камиле уже никогда не будет 15 лет. Вроде очевидно, нет?
Такое ощущение, что про возраст все забывают. Как будто это просто взрослый поправился и надо похудеть.
+3
0
+3
Камила по пути к себе "зреложенской" - сейчас попривыкнет к новому телу и восстановится! Возможной того уровня техники уже не будет, но в любом случае такой талант не пропадет!
+7
-4
+3
Прямо даже интересно, каким образом можно человека вернуть обратно в 15 лет, и в тело 15-летки.
+3
0
+3
Наталья Филимоновна,вы тоже не та,что катали в свое время.Странно об очевидном говорить.
+2
0
+2
Ответ missis-Zima
Любая девушка или женщина, может скинуть несколько кг,привести себя в форму.Зачем привыкать к лишним кг??
Может так скинуть, что потом лечиться придётся, не дай бог, конечно. Против природы идти чревато последствиями.
+2
0
+2
Ответ missis-Zima
Любая девушка или женщина, может скинуть несколько кг,привести себя в форму.Зачем привыкать к лишним кг??
В данном случае речь не только о килограммах, а о том, что и кости тоже расширяются. Человек становится не столько жирнее, сколько крупнее, шире. А в этой ситуации даже если вообще перестать есть, всё равно не будешь выглядеть как в детские годы
+3
-1
+2
Ответ Ирина Иванова
Няма таго, што раньш было) И мы скучаем по НБ формата ОИ-1988 - молодой, стройной, танцующей и молчащей)
+++))
+2
0
+2
И уже не будет той .
+2
0
+2
Вчера была космос, сегодня уже не та.
Глупо звучат такие эксперты.
+6
-4
+2
Это же не мужское ФК. В женском одиночном практически всегда пик 1-2 года.
+2
-1
+1
Если бы на ней не висело допинговое дело и была международка, то она бы , наверное, держала себя в форме.
+4
-3
+1
Ответ Amneris
Вся грустная правда в том, что Валиева не занимается. У неё отсутствует выносливость, ей каскады 3+2 даются с огромным трудом. Природная пластичность осталась, но воздушность она потеряла. И дело не в возрасте или пубертате, а в лени. Камила нужно очень много заниматься, чтобы показывать хорошее катание - да, может, без пяти ультра-си, но хотя бы с 1-2 квадами, хореографией и презентацией. Было видно в прошлом году, что она старалась - ЧР был тяжёлым, но два квада Камила показала (хотя и резко деградировала по сравнению с ОИ-сезоном). Сейчас она не справляется с элементарными для фигуристки ее уровня задачами. Это не к пубертату, а к режиму тренировок.
нет смысла выкладываться... федра ещё в прошлом сезоне дала понять, что "юниоркам" нарисую компы "под неё", а ей чуть выше... при любых прокатах... хоть с 2мя падениями...
+3
-2
+1
Валиева сейчас может только показывать всем свой шпагат как Волочкова. Для этого вес можно не сбрасывать.
+1
-1
0
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