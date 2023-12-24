Никита Джигурда: «Я бы спел и записал совместный клип со всеми нашими лучшими фигуристками. Особенно бы хотел трек с Загитовой»

Шоумен Никита Джигурда заявил о готовности записать совместную песню с фигуристками.

«Я бы спел и записал совместный клип со всеми нашими лучшими фигуристками. Особенно бы хотел трек вместе с .

Очень люблю наших девочек и готов с каждой из них сотрудничать», – сказал .