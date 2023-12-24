Никита Джигурда: «Я бы спел и записал совместный клип со всеми нашими лучшими фигуристками. Особенно бы хотел трек с Загитовой»

Теги сборная России женское катание Никита Джигурда Алина Загитова музыка Фигурное катание

Шоумен Никита Джигурда заявил о готовности записать совместную песню с фигуристками.

«Я бы спел и записал совместный клип со всеми нашими лучшими фигуристками. Особенно бы хотел трек вместе с Алиной Загитовой.

Очень люблю наших девочек и готов с каждой из них сотрудничать», – сказал Джигурда.

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11 комментариев
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А лучше с Анечкой Щербаковой спеть , у нее и песня подходящая Джигурде
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Да, нафига ты им нужен,
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Выход из ситуации идеальный. Джигурда хочет спеть с Загитовой, но не получается. Губерниев хочет дать уроки ведущего Загитовой, но не получается. Решение! Встретится Джигурде с Губерниевым и обучать друга. Желательно где-то в резервации и самое главное никак не транслировать это . Чем дольше тем лучше
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Губозакаточную машину нужно подарить ему на Новый год.
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Иди уже иди, с богинями Анис и Настей спой :)))
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О, у нас новый спикер! Ну-ну, Спортс, давай ещё!)))
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Ой, Загитовой только свистни. Ее уже в любом трэше представить несложно.. давайте дуэт!
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Всех девочек он любит, но одну больше всех.
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© Господин назначил меня любимой женой!
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ТочкаГурда всегда говорит одно, а думает над другим. Его теперешнее "спеть", подразумевает под собой совсем другой глагол
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Ответ Утренняя Аврора
Да, нафига ты им нужен,
Во- во, старый хрыч.
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