Никита Джигурда: «Я бы спел и записал совместный клип со всеми нашими лучшими фигуристками. Особенно бы хотел трек с Загитовой»
Шоумен Никита Джигурда заявил о готовности записать совместную песню с фигуристками.
«Я бы спел и записал совместный клип со всеми нашими лучшими фигуристками. Особенно бы хотел трек вместе с Алиной Загитовой.
Очень люблю наших девочек и готов с каждой из них сотрудничать», – сказал Джигурда.
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