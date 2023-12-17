Алина Загитова: «Выдержать такой большой хейт – меня очень сильно закалило в жизни»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что хочет продолжить петь.

«Петь с Zivert мне очень понравилось. Я вижу себя в этой роли, но просто пока у меня другие приоритеты в жизни. Мне кажется, я займусь этим вопросом, потому что я уже купила домой синтезатор, занималась с педагогом по вокалу. Занимаюсь я и актерским мастерством. Не хочется, чтобы это было тяп-ляп.

Журналистика? У меня все уже давно перешло к практике, года три назад, так как я начинала с ведения «Ледникового периода», тоже глобальный, масштабный проект, в который я просто залетела.

Я была маленькой девочкой , которая не понимала, как это все устроено. Мне просто так сказали: будешь ведущей? А там всякие звезды шоу-бизнеса. Брать интервью у них – был большой стресс для меня. Да, я очень смелая.

К тому же выдержать такой большой хейт – тоже меня очень сильно закалило в жизни», – сказала Загитова в эфире «Европы Плюс». 

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24 комментария
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Выдержать ведущую Загитову - меня это очень сильно закалило в жизни...)) Но в итоге я сдался, это выше моих сил...
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Не хочется что бы было тяп-ляп, но я все же делаю тяп-ляп🤣🤣🤣
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У Алины теперь есть шанс заработать музыкой. Если продаст синтезатор.
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Три года практики в работе ведущей, а прогресса в рече и дикции нет.
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Бедная, несчастная Алина. Все её полоскают, оскорбляют. Не хотела бы задать себе вопрос почему?
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купил скипетр, буду царём
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хейтеры хейтеры, опять ноет, сколько можно
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Орден ещё не вручили?
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ОК - Ледниковый период. Но причем здесь журналистика?
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Напоминает монолог Хлестакова. Тридцать пять тысяч одних курьеров... Ступайте департаментом управлять...
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Всё ещё хуже чем я думал, похоже она так ничего и не поняла и похоже уже не поймет в ближайшее время. Печально была очень хорошей спортменкой я лично болел за нее на Олимпиаде и после тоже. Засосало ее не смогла пройти через медные трубы, бывает. Вся жизни ещё впереди есть время осознать и понять.
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Ахаха,марионетка зачитала очередной текст продюсеров🤦
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Это никому не интересно этих шоу каждый день с пяток уже по все стране только ими все и заняты.
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У Трусовой возьми уроки вокала, она скоро уже на целый альбом запишет песен.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Потерянные три года. Лучше бы учёбой занялась.
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Да уж...
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Футбольные болельщики тут как тут. Следите за дамой со вставной челюстью, она в футболе надолго)
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