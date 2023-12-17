Алина Загитова: «Выдержать такой большой хейт – меня очень сильно закалило в жизни»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что хочет продолжить петь.
«Петь с Zivert мне очень понравилось. Я вижу себя в этой роли, но просто пока у меня другие приоритеты в жизни. Мне кажется, я займусь этим вопросом, потому что я уже купила домой синтезатор, занималась с педагогом по вокалу. Занимаюсь я и актерским мастерством. Не хочется, чтобы это было тяп-ляп.
Журналистика? У меня все уже давно перешло к практике, года три назад, так как я начинала с ведения «Ледникового периода», тоже глобальный, масштабный проект, в который я просто залетела.
Я была маленькой девочкой , которая не понимала, как это все устроено. Мне просто так сказали: будешь ведущей? А там всякие звезды шоу-бизнеса. Брать интервью у них – был большой стресс для меня. Да, я очень смелая.
К тому же выдержать такой большой хейт – тоже меня очень сильно закалило в жизни», – сказала Загитова в эфире «Европы Плюс».