Никита Джигурда: «Очень хорошо, что наша прославленная чемпионка Саша Трусова выражает свой талант не только на льду, но и в песнях и клипах»

Джигурда пожелал Александре Трусовой успехов в занятиях музыкой.

Серебряный призер Пекина-2022 представила совместный трек с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной под названием «Я не кукла». Это уже вторая песня Трусовой – летом она снялась в клипе «Два крыла».

«Я не кукла» – отличное название для трека! Я всегда за синтез двух искусств: фигурного катания и музыки.

Очень хорошо, что наша прославленная чемпионка Саша Трусова, которая с детства была приучена к дисциплине и впахивала на льду, выражает свой талант не только на льду, но и в песнях и клипах.

Я двумя руками за то, чтобы наши богини фигурного катания создавали клипы и перформансы для здоровой конкуренции со звездами шоу-бизнеса.

Многие в нашем шоу-бизнесе ничего не достигли, и сейчас держатся только за счет шоу. Наши девочки-фигуристки, что и показывает Саша Трусова, наоборот, заслуженные спортсменки, которые могут нас удивить.

Надо пожелать нашим молодым девочкам успехов в новых начинаниях и удачи!» – сказал актер и певец .

«Я не кукла, не играй с огнем». Трусова, Самоделкина и Левушкина выпустили песню