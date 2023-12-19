Никита Джигурда: «Очень хорошо, что наша прославленная чемпионка Саша Трусова выражает свой талант не только на льду, но и в песнях и клипах»

Теги сборная России женское катание Никита Джигурда Александра Трусова Софья Самоделкина музыка Мария Левушкина Фигурное катание

Джигурда пожелал Александре Трусовой успехов в занятиях музыкой.

Серебряный призер Пекина-2022 представила совместный трек с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной под названием «Я не кукла». Это уже вторая песня Трусовой – летом она снялась в клипе «Два крыла». 

«Я не кукла» – отличное название для трека! Я всегда за синтез двух искусств: фигурного катания и музыки.

Очень хорошо, что наша прославленная чемпионка Саша Трусова, которая с детства была приучена к дисциплине и впахивала на льду, выражает свой талант не только на льду, но и в песнях и клипах.

Я двумя руками за то, чтобы наши богини фигурного катания создавали клипы и перформансы для здоровой конкуренции со звездами шоу-бизнеса.

Многие в нашем шоу-бизнесе ничего не достигли, и сейчас держатся только за счет шоу. Наши девочки-фигуристки, что и показывает Саша Трусова, наоборот, заслуженные спортсменки, которые могут нас удивить.

Надо пожелать нашим молодым девочкам успехов в новых начинаниях и удачи!» – сказал актер и певец Никита Джигурда.

«Я не кукла, не играй с огнем». Трусова, Самоделкина и Левушкина выпустили песню

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50 комментариев
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Отзыв Джигурды в очередной раз подтверждает уровень дна, на который Рудковская опустила Сашу.
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Саша, безусловно, прославленная
Но не чемпионка
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Стоило Анисиной отлучиться на шоу Авербуха, Джигурда активизировался.

Спасибо, что не Панин.
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Не потянешь уже, Никита
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0
+6
Ооо, ещё один "прославленный и интеллектуальный" спортсмен на нашем неспортивном сайте.
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Ответ Биомеханоид
Не потянешь уже, Никита
Он просто питает слабость к рыженьким... чисто созерцательную, хотя...
+9
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+6
Только этого фрика с цепями здесь не хватало. 😁😁😁😁😁
+5
0
+5
Ответ Анна Беляева
Стоило Анисиной отлучиться на шоу Авербуха, Джигурда активизировался. Спасибо, что не Панин.
С учетом того, что у Саши полно собак, вот уж воистину "Спасибо, что не Панин"
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Разблокирован новый персонаж
Джигурда теперь тоже фигурирует в ФК разделе
+6
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«Прославленная чемпионка» чего?!
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Ответ Лека-Лека
Отзыв Джигурды в очередной раз подтверждает уровень дна, на который Рудковская опустила Сашу.
Буквально месяц назад был отзыв Джигурды об Алине Загитовой с надеждой когда-нибудь соединить "наши жанры в космическом шоу". Вывод из вашего коммента, что Алина уже на дне и теперь за ней Саша? Ну раз и там, и там Джигурда
+8
-4
+4
Когда среди поклонников появляются такие персонажи, как Волочкова, Джигурда, это пугает))))
+4
-1
+3
Никита в фигуристках разбирается, базара нет.
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Это уже антиреклама)))
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В принципе , он прав . Те кто поют на сцене , те тоже не умеют петь . Современная попса это конец света.
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Губерниев, Джигурда... Мужчины предпенсионного возраста. Сладострастные поклонники юных девушек.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
+7
-4
+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Умеет Лина спросить " нужного" человека. Кто следующий?
+3
-1
+2
Ответ Defender64
Разблокирован новый персонаж Джигурда теперь тоже фигурирует в ФК разделе
Ну, чем он хуже Яны Александровны? Тоже по штампу в паспорте залетел в эксперты
+5
-3
+2
#дотерпетьдоЧР...
+5
-3
+2
В каком месте Трусова чемпионка да ещё и прославленная?
+1
0
+1
Ответ Vendetta4111323
Саша, безусловно, прославленная Но не чемпионка
у Трусовой нет титулов.Ну прыгала, ну не на соревнованиях....-все
+7
-6
+1
Чемпионка чего?
+4
-3
+1
Ответ Анна Беляева
Стоило Анисиной отлучиться на шоу Авербуха, Джигурда активизировался. Спасибо, что не Панин.
А они ж вроде развелись с Анисиной, разве нет?) Хотя, может, и опять "свелись", я не особо в курсе))
+1
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+1
Ответ Kareglazaya
А они ж вроде развелись с Анисиной, разве нет?) Хотя, может, и опять "свелись", я не особо в курсе))
Я тоже не сильно в курсе. У них там как-то "все сложно"
+1
0
+1
Ответ Sat397
Спросите лучше Джигурду по поводу инцидента с Анной на фотосессии. Было бы на много интереснее узнать его мнение по тому вопросу.
Хотите больше скандалов, "хороших и разных"?
Спросите то, напишите это...
+4
-4
0
Смущает только одно почему берут комментарий у Джигурды ? Журналистам типо вообще все равно кому звонить лишь бы трубку взяли
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Согласен с Джигурдой полностью, песни Трусовой уже сейчас на уровне Высоцкого и Цоя, а ведь она только начала!
+1
-1
0
Сделайте фрик-раздел с высказываниями подобных персонажей. Уже тошнит 🤢 от них
+1
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0
Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
Смущает только одно почему берут комментарий у Джигурды ? Журналистам типо вообще все равно кому звонить лишь бы трубку взяли
Это Джигурда сам обзванивает журналистов и сообщает им свое высочайшее мнение.
0
0
0
Ответ Vendetta4111323
Саша, безусловно, прославленная Но не чемпионка
Чемпионка России сезона 2021-22 (официально)
Двукратная чемпионка мира среди юниоров
+10
-10
0
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