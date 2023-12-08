Катя Лель – на вопрос о дуэте с Загитовой: «Почему нет? Музыка сплотила весь мир, отменила все, что было политическое последнее время»
Катя Лель ответила на вопрос о возможном дуэте с фигуристкой Алиной Загитовой.
Ранее олимпийская чемпионка Загитова записала видео с танцем под песню Лель «Мой мармеладный».
– У Алины Загитовой уже был музыкальный опыт – она спела дуэтом с Zivert. Если бы была возможность спеть с Загитовой «Мой мармеладный», согласились бы?
– Почему нет? Я всегда за поддержку России, патриотизм. Надо объединяться. Музыка объединила и сплотила весь мир, отменила все, что было политическое последнее время.
Это чудо для России, потому что песня именно на русском языке вирусится с бешеной скоростью. Буквально на днях присоединился Китай – мне сказали, что количество видео там зашкаливает.
Поздравляю всех россиян, потому что это действительно прорыв и победа всего российского народа и русского языка. Мне даже пишут: «Благодаря вашей песне люди в мире стали уважительнее относиться к России».
Уверена, что все, что происходит сейчас в моей жизни, это замысел высших сил. Через наше сознание пропускают новую энергию на русском языке, – сказала Катя Лель.
«Мой мармеладный» Кати Лель покорил даже спортивные тиктоки. Мы поговорили с певицей
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
И про бешеную популярность в Китае весьма интересный факт.
Хейтеры, тю, искатели справедливости: Все ужасно, офигела, украла все наши деньги, пусть идет во взрослое кино, отобрала возможности у наших любимок, пусть сидит у себя в Удмуртии)
Алина чётко осваивает китайский рынок.
И на гастролях её программа на китайскую тему была фаворитом шоу. Количество подписчиков резко увеличилось.
Молодец.
Дерзай дальше.
Исполнительницу песни спросили именно про Алину Загитову.
Неудивительно. Именно Алина интересна всем. Любая новость о ней мигом разлетается по всём СМИ.