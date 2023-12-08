Катя Лель – на вопрос о дуэте с Загитовой: «Почему нет? Музыка сплотила весь мир, отменила все, что было политическое последнее время»

Катя Лель ответила на вопрос о возможном дуэте с фигуристкой Алиной Загитовой.

Ранее олимпийская чемпионка Загитова записала видео с танцем под песню Лель «Мой мармеладный».

– У Алины Загитовой уже был музыкальный опыт – она спела дуэтом с Zivert. Если бы была возможность спеть с Загитовой «Мой мармеладный», согласились бы?

– Почему нет? Я всегда за поддержку России, патриотизм. Надо объединяться. Музыка объединила и сплотила весь мир, отменила все, что было политическое последнее время.

Это чудо для России, потому что песня именно на русском языке вирусится с бешеной скоростью. Буквально на днях присоединился Китай – мне сказали, что количество видео там зашкаливает.

Поздравляю всех россиян, потому что это действительно прорыв и победа всего российского народа и русского языка. Мне даже пишут: «Благодаря вашей песне люди в мире стали уважительнее относиться к России».

Уверена, что все, что происходит сейчас в моей жизни, это замысел высших сил. Через наше сознание пропускают новую энергию на русском языке, – сказала Катя Лель.

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