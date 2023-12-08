Катя Лель – на вопрос о дуэте с Загитовой: «Почему нет? Музыка сплотила весь мир, отменила все, что было политическое последнее время»

Теги сборная России женское катание Политика Алина Загитова музыка Фигурное катание

Катя Лель ответила на вопрос о возможном дуэте с фигуристкой Алиной Загитовой.

Ранее олимпийская чемпионка Загитова записала видео с танцем под песню Лель «Мой мармеладный».

– У Алины Загитовой уже был музыкальный опыт – она спела дуэтом с Zivert. Если бы была возможность спеть с Загитовой «Мой мармеладный», согласились бы?

– Почему нет? Я всегда за поддержку России, патриотизм. Надо объединяться. Музыка объединила и сплотила весь мир, отменила все, что было политическое последнее время.

Это чудо для России, потому что песня именно на русском языке вирусится с бешеной скоростью. Буквально на днях присоединился Китай – мне сказали, что количество видео там зашкаливает.

Поздравляю всех россиян, потому что это действительно прорыв и победа всего российского народа и русского языка. Мне даже пишут: «Благодаря вашей песне люди в мире стали уважительнее относиться к России».

Уверена, что все, что происходит сейчас в моей жизни, это замысел высших сил. Через наше сознание пропускают новую энергию на русском языке, – сказала Катя Лель.

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29 комментариев
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она сумасшедшая?
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"Поздравляю всех россиян, потому что это действительно прорыв..." Жесть
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"Джага-Джага" от Кати Лель - это прорыв в российской музыке?! Серьёзно?
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катя - полная джага
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На удивление очень хороший комментарий от Кати, хотя корреспондент спрашивая точно рассчитывал на другое.
И про бешеную популярность в Китае весьма интересный факт.
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Ответ victoire
А журналисты не хотят Инстасамке позвонить, может Анна тоже хочет петь дуэтом.
Инстасамка - любимая певица Русской Ракеты! Саша распевала её песни вместе с гостями на своём Дне рождения летом.
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Какой-то текст непонятный. Как с бодуна или с головой уже того .Чего-то там, чего-то, политическое, да еще, последнее. И т.д. Очень не подредактированный методичкин текст. Секретарша, видно, не по карману.
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Алина: не в курсе вообще, че там шуруют Лели и журналисты, живет своей жизнью и проектами.

Хейтеры, тю, искатели справедливости: Все ужасно, офигела, украла все наши деньги, пусть идет во взрослое кино, отобрала возможности у наших любимок, пусть сидит у себя в Удмуртии)
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Ответ Светлана Толасова
Бог ты мой! Спорт 24 уже до Кати Лель добрался. Кого ещё доблестные, так называемые, журналисты этого издания собираются опросить? Только вот почему-то борзописцы Аветисяна и Саркисяна не спросили уважаемую Катю Лель, не хотела бы она спеть квартетом с тремя девицами во главе с Медведевой?
А что сюда Медведеву тащить .Статья про АЗ .Что уже скучно или срач хотите устроить здесь .
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Ответ RusVector
Рома старается, раскручивает возлюбленную! А Катя Лель, как оказалось и знать не знает, кто такая Загитова!
И по каким буковкам Вы поняли , что не знает? 😃
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Ответ Gemma157
Нам песня строить и жить помогает. Тем более у этой песни Кати Лель очень умный и глубокий текст, музыка со смыслом.. Только Загитовой не надо, конечно. Хотя в прошлый раз с Зиверт было смешно..
С раннего утра уже на вахте? 🤣
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Ответ ЛисаАлиса78
А меня ещё убивает, что Медведева уже второй раз выкладывает видео под джагу джагу, только уже в шубе аля славик гёрл (её слова) . И ни одной статьи на эту тему.
Вообще-то это Настя Скопцева выложила Джага Джага .Живите дальше и не гневите Бога .
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Хотелось бы посмотреть Алину с программой на песню "Пыяла". Можно даже просто танец. Какая красивая и волшебная песня, затерла уже ее)))
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А журналисты не хотят Инстасамке позвонить, может Анна тоже хочет петь дуэтом.
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Катерина, Алине некогда заниматься ерундой, она работает над серьёзным проектом школы имени себя
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Ответ Тихонида
На удивление очень хороший комментарий от Кати, хотя корреспондент спрашивая точно рассчитывал на другое. И про бешеную популярность в Китае весьма интересный факт.
На днях посмотрела этот клип на фоне последних новостей, и там комментариев столько свежих добавилось, смотрят во всем мире, это правда.
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"Буквально на днях присоединился Китай – мне сказали, что количество видео там зашкаливает."

Алина чётко осваивает китайский рынок.
И на гастролях её программа на китайскую тему была фаворитом шоу. Количество подписчиков резко увеличилось.
Молодец.
Дерзай дальше.
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Куча народа поддержала этот тренд, записывали видео и хоть бы слово про них)))
Исполнительницу песни спросили именно про Алину Загитову.
Неудивительно. Именно Алина интересна всем. Любая новость о ней мигом разлетается по всём СМИ.
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Ответ ДИОНИС
Инстасамка - любимая певица Русской Ракеты! Саша распевала её песни вместе с гостями на своём Дне рождения летом.
ну значит хором споют)
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