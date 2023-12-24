Олег Татауров: «Все ребята достойны первого места – и Гуменник, и Семененко, и Дикиджи. Для меня главное, чтобы Влад справился с психологией»

Теги чемпионат России мужское катание женское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Владислав Дикиджи Людмила Фурсова Олег Татауров Фигурное катание

Тренер Олег Татауров подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию.

Ученик Татаурова Владислав Дикиджи завоевал серебро в мужском одиночном катании, победил Евгений Семененко.

Еще одна подопечная тренера Людмила Фурсова стала 12-й в женском одиночном турнире.

«У меня позитивное впечатление осталось от этого турнира. Были какие-то погрешности у Влада Дикиджи, у Люси Фурсовой, но в общем я очень доволен турниром, как они себя здесь проявили.

Какие были мысли, когда Влад не скрутил еще один оборот в акселе? Я никогда не считал места, все ребята достойны первого места – и Гуменник, и Семененко, и Дикиджи.

Это уже решение судей, все компьютерные подсчеты – для меня это сейчас не главное, главное, чтобы он справился со своей психологией, сделал все элементы, которые может показать», – сказал Татауров.

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2 комментария
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Олег, спасибо за Влада, чудесный парень прекрасный 4-ой лутц, а над чем работать знаете сами. Очень понравилась Фурсова. Вам вашему ТШ и ребятам удачи и побед.
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Да ещё как Влад справился! Чуть не скинул Мишина с первой ступеньки.
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