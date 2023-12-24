Олег Татауров: «Все ребята достойны первого места – и Гуменник, и Семененко, и Дикиджи. Для меня главное, чтобы Влад справился с психологией»

Тренер Олег Татауров подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию.

Ученик Татаурова Владислав Дикиджи завоевал серебро в мужском одиночном катании, победил .

Еще одна подопечная тренера Людмила Фурсова стала 12-й в женском одиночном турнире.

«У меня позитивное впечатление осталось от этого турнира. Были какие-то погрешности у , у Люси Фурсовой, но в общем я очень доволен турниром, как они себя здесь проявили.

Какие были мысли, когда Влад не скрутил еще один оборот в акселе? Я никогда не считал места, все ребята достойны первого места – и , и Семененко, и Дикиджи.

Это уже решение судей, все компьютерные подсчеты – для меня это сейчас не главное, главное, чтобы он справился со своей психологией, сделал все элементы, которые может показать», – сказал Татауров.

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Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все