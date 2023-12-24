Татауров о совместном фото Дикиджи, Семененко и Гуменника в 2015 году: «Скорее всего, это был мемориал Жука»

Тренер рассказал, где было сделано совместное фото Дикиджи, Семененко и Гуменника.

На чемпионате России-2024 фигуристы , и повторили фото 2015 года, где позировали, присев на одной ноге.

На турнире этого года Семененко одержал победу, Дикиджи занял второе место, Гуменник – третье.

«Приятно ли, что на пьедестале трое ребят, которые тренировались в моей группе? Конечно, приятно. Есть еще ряд других спортсменов, которые у нас когда-то тренировались – и Макар Игнатов, и Саша Бойкова, и Настя Мишина, и Ясмина Кадырова.

Где было сделано то знаменитое детское фото трех призеров чемпионата России? Думаю, это какой-то Мемориал Жука, Семененко и Гуменник выступали по старшему возрасту, Дикиджи – по младшему. Скорее всего, этот турнир», – сказал .

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все