Татауров о совместном фото Дикиджи, Семененко и Гуменника в 2015 году: «Скорее всего, это был мемориал Жука»
Тренер рассказал, где было сделано совместное фото Дикиджи, Семененко и Гуменника.
На чемпионате России-2024 фигуристы Владислав Дикиджи, Евгений Семененко и Петр Гуменник повторили фото 2015 года, где позировали, присев на одной ноге.
На турнире этого года Семененко одержал победу, Дикиджи занял второе место, Гуменник – третье.
«Приятно ли, что на пьедестале трое ребят, которые тренировались в моей группе? Конечно, приятно. Есть еще ряд других спортсменов, которые у нас когда-то тренировались – и Макар Игнатов, и Саша Бойкова, и Настя Мишина, и Ясмина Кадырова.
Где было сделано то знаменитое детское фото трех призеров чемпионата России? Думаю, это какой-то Мемориал Жука, Семененко и Гуменник выступали по старшему возрасту, Дикиджи – по младшему. Скорее всего, этот турнир», – сказал Олег Татауров.
Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все