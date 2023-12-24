Александр Энберт: «Сильные соперники не позволили Гуменнику выиграть чемпионат России. У него все для этого есть, но не в этот раз»

Теги сборная России чемпионат России Александр Энберт мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Владислав Дикиджи Фигурное катание

Александр Энберт оценил выступления одиночников на чемпионате России.

Евгений Семененко одержал победу, Владислав Дикиджи занял второе место, Петр Гуменник стал третьим.

«Прекрасное выступление Семененко и всех призеров. В мужском одиночном мы не знали о другом, на протяжении всего сезона видели много хороших программ.

На пьедестале ребята, которые выступили с чистой произвольной программой. У Гуменника была серьезная ошибка в короткой программе, падение в акселе в три с половиной оборота. В короткой программе важно кататься чисто.

Сильные соперники не позволили Гуменнику выиграть чемпионат России, у него все для этого есть, но не в этот раз. Но и отрыв у Петра пару баллов, минимальный процент проиграл, равное катание почти.

Провал лидеров сборной? В мужском одиночном катании очень сильная конкуренция. На протяжении всего сезона тяжело было называть лидера. К чемпионату России все подошли в равных условиях, такая конкурентная среда, что, когда допускаешь ошибки, ты сильно откатываешься назад.

У мужчин мы в другие разы не видели такого катания, но в этом году все показали очень сложный контент. У лидеров много ошибок было, конкуренция им не позволила быть выше», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все

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