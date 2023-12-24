Александр Энберт: «Сильные соперники не позволили Гуменнику выиграть чемпионат России. У него все для этого есть, но не в этот раз»

Александр Энберт оценил выступления одиночников на чемпионате России.

одержал победу, занял второе место, стал третьим.

«Прекрасное выступление Семененко и всех призеров. В мужском одиночном мы не знали о другом, на протяжении всего сезона видели много хороших программ.

На пьедестале ребята, которые выступили с чистой произвольной программой. У Гуменника была серьезная ошибка в короткой программе, падение в акселе в три с половиной оборота. В короткой программе важно кататься чисто.

Сильные соперники не позволили Гуменнику выиграть чемпионат России, у него все для этого есть, но не в этот раз. Но и отрыв у Петра пару баллов, минимальный процент проиграл, равное катание почти.

Провал лидеров сборной? В мужском одиночном катании очень сильная конкуренция. На протяжении всего сезона тяжело было называть лидера. К чемпионату России все подошли в равных условиях, такая конкурентная среда, что, когда допускаешь ошибки, ты сильно откатываешься назад.

У мужчин мы в другие разы не видели такого катания, но в этом году все показали очень сложный контент. У лидеров много ошибок было, конкуренция им не позволила быть выше», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все