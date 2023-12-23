Елена Радионова: «Жаль, что Гуменник не выиграл, он заслуживает победу на чемпионате России. Хотелось бы, чтобы Петя взял уже свое золото»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Елена Радионова Петр Гуменник Евгений Семененко Владислав Дикиджи Фигурное катание

Елена Радионова пожелала Петру Гуменнику взять золото чемпионата России.

Фигурист стал бронзовым призером чемпионата России в Челябинске. Победил Евгений Семененко, серебро завоевал Владислав Дикиджи.

«Конкуренция в мужском катании невероятная. Очень подрос уровень, правда, как мы видим, иногда подводит стабильность. Но Семененко, Гуменник и Дикиджи катаются достаточно стабильно. Женя и Петр уже так несколько сезонов катают, а Дикиджи – наша восходящая звезда, которая взлетела очень высоко. В следующем сезоне ему будет непросто удержать ту планку, которую он сейчас задал.

Мне жаль, что Гуменник не выиграл, он тоже заслуживает победу на чемпионате России. Поздравляю Женю с первым местом, это абсолютно заслуженно, но чисто по-человечески хотелось бы, чтобы Петя взял уже свое золото. Он второй год подряд показывает, что он спокойно может быть лидером», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все

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2 комментария
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Да, оч хочется для Пети 🥇🥇🥇
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если честно судили бы стал бы вторым, то что Дикиджи в компонентах хуже чем Самарин эта всем понятно.
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