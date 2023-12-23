Наталья Бестемьянова: «Семененко выступил отлично. На мой взгляд, он был достоин выиграть короткую программу, он был лучше Дикиджи»
Наталья Бестемьянова оценила выступления первой тройки мужчин на ЧР-2024.
«У мужчин прекрасно катался Петр Гуменник, однако он показал, что из-за не самого удачного выступления в короткой программе трудно рассчитывать на победу.
Хочу поздравить Евгения Семененко, он отлично выступил. На мой взгляд, он достоин был выиграть короткую программу, мне кажется, он был лучше Дикиджи.
А Дикиджи – это настоящее открытие сезона, он выступал стабильно весь сезон», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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