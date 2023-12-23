Наталья Бестемьянова: «Семененко выступил отлично. На мой взгляд, он был достоин выиграть короткую программу, он был лучше Дикиджи»

Теги чемпионат России мужское катание Наталья Бестемьянова Петр Гуменник Евгений Семененко Владислав Дикиджи Фигурное катание

Наталья Бестемьянова оценила выступления первой тройки мужчин на ЧР-2024.

«У мужчин прекрасно катался Петр Гуменник, однако он показал, что из-за не самого удачного выступления в короткой программе трудно рассчитывать на победу.

Хочу поздравить Евгения Семененко, он отлично выступил. На мой взгляд, он достоин был выиграть короткую программу, мне кажется, он был лучше Дикиджи.

А Дикиджи – это настоящее открытие сезона, он выступал стабильно весь сезон», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Оплошность, которая лишила Дикиджи сенсационного золота: выругался прямо в прокате, стучал себе по голове

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий