Наталья Бестемьянова: «Семененко выступил отлично. На мой взгляд, он был достоин выиграть короткую программу, он был лучше Дикиджи»

Наталья Бестемьянова оценила выступления первой тройки мужчин на ЧР-2024.

«У мужчин прекрасно катался Петр Гуменник, однако он показал, что из-за не самого удачного выступления в короткой программе трудно рассчитывать на победу.

Хочу поздравить Евгения Семененко, он отлично выступил. На мой взгляд, он достоин был выиграть короткую программу, мне кажется, он был лучше Дикиджи.

А Дикиджи – это настоящее открытие сезона, он выступал стабильно весь сезон», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Оплошность, которая лишила Дикиджи сенсационного золота: выругался прямо в прокате, стучал себе по голове