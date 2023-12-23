Елена Радионова: «Валиева молодец, что вообще сейчас катается. Девочки, которые с ней на Олимпиаде были, не выходят на соревнования»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Елена Радионова Камила Валиева Аделия Петросян Фигурное катание

Елена Радионова отметила бойцовские качества Камилы Валиевой.

Валиева завоевала бронзу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Победила Аделия Петросян.

«Даже если смотреть стартовый контент, то Петросян, понятное дело, если все делает, то выигрывает – это математика.

Но Камила молодец, что вообще сейчас катается. Потому что девочки, которые с ней на Олимпиаде были, не выходят на соревнования. А она находит в себе силы кататься и катается на высоком уровне.

Хотя у нее сейчас и не очень легкий период. Но, думаю, она справится со всеми сложностями, потому что Камила по своей натуре боец», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

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94 комментария
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Девочки, которые не выходят, просто постарше. В возрасте Камилы эти девочки брали медали на ОИ, Саша еще и пятиквадку выкатывала.
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Эти девочки в практически 18 лет прыгали несколько взрослых четверных. И имеют победы на ОИ, ЧР и ЧМ. Какой же сегодня лютый пиар среднего проката.
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Девочки которые с ней были на ОИ а) титулованные; б) старше на 2 года, а это в современном ЖФК очень много
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Девочки которые с ней на Олимпиаде были так-то медали заработали и 4 года прыгали контент которой Валиевой и не снился, но одна из девочек уж точно.
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Девочки: одна с золотом ОИ и трижды ЧР, другая с серебром ОИ и серебром/золотом ЧР.
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Девочки, которые выступали с Камилой на Олимпиаде были в возрасте почти 18 лет. Одна прыгнула два квада, вторая пять квадов. Они соверновались три взрослых сезона.
Камила сейчас как раз в том же возрасте. И не прыгнула квад ни разу в сезоне.
Не надо принижать девочек.
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Радионова специально делает вид, что не понимает. Так то девочки в возрасте Камилы тоже выходили на соревнования и исполняли такой контент, который сейчас никто и повторить не в состоянии.
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Лена такая лицемерка. Девочки там не просто были, а золото и серебро ОИ выиграли. Потому и закончили со спортом. Уж фигуристке ли этого не знать!))
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И она бы ушла, просто медали нет
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Ответ Александр
у них ои-сезон был впереди... и ои сезон... 1-2 года можно себя "затянуть", ради этой цели... а у Ками, впереди, полная неопределённость... и не только по cas, но и без него... и до ои ещё 2 года...
У всех сейчас полная неопределенность.
И о какой определенности для Трусовой и Щерюаковой можно было говорить, если они попали в пандемию. ЧМ вообще висел "на ниточке", да и ОИ до последнего были под вопросом.
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А им нечего доказывать особенно на внутренних турнирах. Чемпионке ОИ в личке, Мира, 3х кратной РФ, не считая остального, уж точно
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Девочки которые с ней на олимпиаде были...эту олимпиаду выиграли в 18 лет. ))
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Хорошо отношусь к Ками как к фигуристке, но этот пиар из всех щелей бесконечен просто.
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Так- то Т.Щ первопроходцы. Им сезон за три должен идти. Как вообще можно оправдывать неважную форму одних, переводя на них стрелки? И что вообще за фигня?
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Ответ sport25
Хорошо, никто не умоляет их заслуг. А почему сейчас-то не кататься? Я когда-то подняла тему : если девочки медалей назавоёвывали, можно и уходить из спорта. Так меня чуть не затоптали) Так значит ок - уходить, всё норм?
Потому- что международники нет. Говорили они это сто раз уже, или намекали. Легко сказать:- кататься. Вышел и поехал. Тренироваться надо до выпуча глаз, форму поддерживать чуть не круглосуточно
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Девочки, в ее возрасте, не весили под 60 кг, завоёвывали медали ОИ, а некоторые ещё и пять квадов прыгали.
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Ответ sport25
Хорошо, никто не умоляет их заслуг. А почему сейчас-то не кататься? Я когда-то подняла тему : если девочки медалей назавоёвывали, можно и уходить из спорта. Так меня чуть не затоптали) Так значит ок - уходить, всё норм?
ответ - где выступать? Максимум на ЧР.
Они 3 года выносили вперед ногами любую из иностранок на международных стартах - а тут опять ЧР максимум, и то они то постарше - у них и травм и болячек тоже многовато + отсутствие мотивации - ЧОИ и вице-чемпионка - на ещё один олимпийский заход идти каждый день упарываясь на тренировках - обе решили что хорош уже...
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Еë Куница укусил что ли))
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Какие у Родионовой глупые и наивные комментарии.Что молоть о девочках на Олимпиаде.Они заслужено получили свои медали и пошли своим путём каждая.И чего в заслугу ставить ,что Камила продолжает соревноваться.А сама то Родионова долго соревновалась, быстро свинтила.
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Болельщики, может хватит вам переобуваться, а то продавцы обуви станут олигархами. Вы же все ещё недавно говорили, что долгая карьера это прекрасна, только когда ваши "скромные герои" бросили спорт резко поменяли свое мнение, хотя до того жестко критиковали Алину. Просто минимальные принципы же у вас должны быть...
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Какое низкопробное хамство. Трусова и Щербакова - чистые спортсменки, три взрослых сезона зарабатывающие золотые и серебряные медали для России.
Глубоко же допинг-история пустила свои корни в ФФКР, что весь бомонд выглаживает тяжелую девочку с положительной пробой.
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Ответ Зиля Бадриева
Вот стоит привести новую статистику, кто из фигуристок сколько сезонов катался после ОИ. Получается, Ками долгожитель. Алина и Женя по одному сезону, и одному неполному, Аделина кажется сразу ушла, Юлия не помню сколько мучилась. Аня и Саша сразу ушли, ну Саша начала было сезон, но завершила
Очень удобно считать сезоны после ОИ, когда у всех этих сезонов до ОИ во взрослых разное количество. У кого-то в первый сезон сразу ОИ.
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Ответ Lennuci
Комментарий скрыт
До какого пубера? Обе вошли тогда уже в него. Разнесло после паузы. Да и разнесло ли, некоторые и тренируясь не лучше выглядят
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Я уверен, что Щербакова и сейчас смогла бы обыграть Валиеву с таким прокатом последней, если бы нормально вошла в сезон и для этого ей даже квады бы не понадобились.
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Ответ missis-Zima
Странно,этого не знали Мао Осада,Юна Ким.С дури ,наверное, прошли несколько олимпиад.Вот этого "нечего доказывать" придумали недавно,любительницы 15-летних чемпионок.
С их контентом и конкуренцией можно было и далее кататься пока не наскучит
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Это Камиле еще 17 лет, в возрасте Саши и Ани (19) она уже тоже кататься не будет, скорее всего
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Ответ sport25
Вооот, "Тренироваться надо до выпуча глаз" - ключевые слова. А Камила не смотря на отсутствие международ. соревнований, в подвешенном состоянии рез-ов CAS, пубертат - не бросает. А могла бы всё послать подальше. Так давайте будем смотреть с позитивом в будущее. Пусть всё у неё сложиться хорошо. И вдруг Аня с Сашей вернутся - это было бы просто здорово)
Камила не бросает не от большой любви к спорту, она соревнуется, пока есть возможность, зарабатывает призовые и нарабатывает титулы хотя бы внутри страны и медийность. А то потом будет дисква, сможет ли Валиева вернуться к форму после нее - большой вопрос. А в шоу гонорары у титулованных атлетов таки больше
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Ответ Мороженко
Девочки, которые выступали с Камилой на Олимпиаде были в возрасте почти 18 лет. Одна прыгнула два квада, вторая пять квадов. Они соверновались три взрослых сезона. Камила сейчас как раз в том же возрасте. И не прыгнула квад ни разу в сезоне. Не надо принижать девочек.
Однозначно. Вот эти эпитеты про космическую и неповторимую вызывают только негатив к Камиле. Причем это было не только на Олимпиаде и после, что можно было бы понять как моральную поддержку, но и до. Аня прыгала в почти 18 лет два квада и по компонентам и артистичности была великолепна, а Саша чуть моложе Ани выполняла несколько разных квадов в программе.
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Радионова в своем репертуаре конечно, лучше молчать иногда, чем нести пургу. В комментах тут уже по делу ей все ответили)
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А сама Радионова когда закончила выступать ? А вот Лиза Туктик старше её на 3 года и в прошлом сезоне ещё выступала. И в этом бы выступала будь стимул выступлений на МС.
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