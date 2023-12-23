Елена Радионова: «Валиева молодец, что вообще сейчас катается. Девочки, которые с ней на Олимпиаде были, не выходят на соревнования»
Елена Радионова отметила бойцовские качества Камилы Валиевой.
Валиева завоевала бронзу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Победила Аделия Петросян.
«Даже если смотреть стартовый контент, то Петросян, понятное дело, если все делает, то выигрывает – это математика.
Но Камила молодец, что вообще сейчас катается. Потому что девочки, которые с ней на Олимпиаде были, не выходят на соревнования. А она находит в себе силы кататься и катается на высоком уровне.
Хотя у нее сейчас и не очень легкий период. Но, думаю, она справится со всеми сложностями, потому что Камила по своей натуре боец», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.
Камила сейчас как раз в том же возрасте. И не прыгнула квад ни разу в сезоне.
Не надо принижать девочек.
И о какой определенности для Трусовой и Щерюаковой можно было говорить, если они попали в пандемию. ЧМ вообще висел "на ниточке", да и ОИ до последнего были под вопросом.
Они 3 года выносили вперед ногами любую из иностранок на международных стартах - а тут опять ЧР максимум, и то они то постарше - у них и травм и болячек тоже многовато + отсутствие мотивации - ЧОИ и вице-чемпионка - на ещё один олимпийский заход идти каждый день упарываясь на тренировках - обе решили что хорош уже...
Глубоко же допинг-история пустила свои корни в ФФКР, что весь бомонд выглаживает тяжелую девочку с положительной пробой.