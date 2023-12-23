Елена Радионова: «Валиева молодец, что вообще сейчас катается. Девочки, которые с ней на Олимпиаде были, не выходят на соревнования»

Елена Радионова отметила бойцовские качества Камилы Валиевой.

завоевала бронзу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Победила Аделия .

«Даже если смотреть стартовый контент, то Петросян, понятное дело, если все делает, то выигрывает – это математика.

Но Камила молодец, что вообще сейчас катается. Потому что девочки, которые с ней на Олимпиаде были, не выходят на соревнования. А она находит в себе силы кататься и катается на высоком уровне.

Хотя у нее сейчас и не очень легкий период. Но, думаю, она справится со всеми сложностями, потому что Камила по своей натуре боец», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.