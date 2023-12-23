Инна Гончаренко: «Валиева сорвала тулуп неожиданно для себя и для всех. Все понимали, что она может его сделать и сделает, но это спорт, напряжение»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Инна Гончаренко Камила Валиева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Тренер Инна Гончаренко оценила результаты чемпионата России в женском катании.

Победила Аделия Петросян, второе место заняла Софья Муравьева, Камила Валиева стала третьей.

«Результаты короткой программы уже говорили о том, что борьба в произвольной будет напряженной. Всем было очень волнительно за Камилу Валиеву, но в данной ситуации все абсолютно справедливо.

У нас чемпионка с двумя чистыми прыжками, третий четверной флип не получился, но два четверных тулупа были великолепные, и сам прокат получился достаточно сильным. Человек боролся, шел к победе и получил золотую медаль.

Я очень рада за Соню Муравьеву, показала прекрасный тройной аксель, который она выполняла одна на этих соревнованиях. И совершенно заслуженная серебряная медаль.

Камила, к сожалению, сорвала тулуп неожиданно для себя и для всех. Я думаю, все понимали, что она может его сделать и сделает, но это спорт, напряжение. Она выступала последней, по сравнению с предыдущим стартом она лучше ехала произвольную программу, работала очень много.

Все равно оказаться на пьедестале дорогого стоит. Камиле непросто, учитывая все эти события, девочка растет. Она не сдалась, соревнуется и на пьедестале», – сказала Гончаренко.

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20 комментариев
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Никакой неожиданностью это не было. Неожиданностью было бы, если бы она его сделала.
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Уже два сезона на соревнованиях не получается, и вот такая неожиданность, опять упала.
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что неожиданного?
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Всем было очень волнительно за Камилу Валиеву" --- Это с какого? Всем-то...
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На олимпиаде тоже неожиданно упала?
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а что там неожиданного, когда она его вроде за весь сезон не выехала ни разу. Я бы больше удивилась если б квад получился. Она уже тройные-то на зубах вытягивает, к концу пп еле едет, какие там квады...
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Неожиданным было бы, если бы она его исполнила.
Камила и раньше не была стабильной, ось тоже заваливала, а уж сейчас, с прибавлением в росте и весе, ей и тройные в каскадах не так просто прыгать.
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У человека в конце сольный 3T, а для кого-то неожиданность, что она квад не прыгнула🙈😁
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"девочка растет." --- Девочка в каком месте? - Там полноценная зрелая татарская тётя с приличным весом.
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Не так уж и неожиданно скажем честно. Мы надеялись конечно, но все понимали..
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И совсем это было не неожиданно, скорее наоборот, да, мы видели , что она его делала на тренировках, но на соревнованиях ни разу. И дело даже не в весе, а в качестве тренировок, слишком много активностей в разгар сезона, наверное, от того, что Камила в подвешенном состоянии и неизвестно, какое будет по ней решение. Очень хотелось бы видеть её дальше в спорте. Если бы вернулась в прошлый ритм, сделала бы всё.
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Ответ Viks
Дело не в годах, а в генетике. Валиева - взрослая татарская тётя.
повторяю тетё тут только вы❤
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Камила регулярно неожиданно срывает 4Т в этом сезоне.
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Ответ Veronika spuria
Уже два сезона на соревнованиях не получается, и вот такая неожиданность, опять упала.
"Никогда такого не было, и вот опять..."😆
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Ответ taisiahajrullina@gmail.com
тётя тут пока только вы,а она девочка/девушка
Девочка - это Петросян, а у тёти Валиевой уже не хватает сил возить свой вес.
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