Инна Гончаренко: «Валиева сорвала тулуп неожиданно для себя и для всех. Все понимали, что она может его сделать и сделает, но это спорт, напряжение»

Тренер Инна Гончаренко оценила результаты чемпионата России в женском катании.

Победила Аделия Петросян, второе место заняла , стала третьей.

«Результаты короткой программы уже говорили о том, что борьба в произвольной будет напряженной. Всем было очень волнительно за Камилу Валиеву, но в данной ситуации все абсолютно справедливо.

У нас чемпионка с двумя чистыми прыжками, третий четверной флип не получился, но два четверных тулупа были великолепные, и сам прокат получился достаточно сильным. Человек боролся, шел к победе и получил золотую медаль.

Я очень рада за Соню Муравьеву, показала прекрасный тройной аксель, который она выполняла одна на этих соревнованиях. И совершенно заслуженная серебряная медаль.

Камила, к сожалению, сорвала тулуп неожиданно для себя и для всех. Я думаю, все понимали, что она может его сделать и сделает, но это спорт, напряжение. Она выступала последней, по сравнению с предыдущим стартом она лучше ехала произвольную программу, работала очень много.

Все равно оказаться на пьедестале дорогого стоит. Камиле непросто, учитывая все эти события, девочка растет. Она не сдалась, соревнуется и на пьедестале», – сказала .