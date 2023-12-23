Инна Гончаренко: «Валиева сорвала тулуп неожиданно для себя и для всех. Все понимали, что она может его сделать и сделает, но это спорт, напряжение»
Тренер Инна Гончаренко оценила результаты чемпионата России в женском катании.
Победила Аделия Петросян, второе место заняла Софья Муравьева, Камила Валиева стала третьей.
«Результаты короткой программы уже говорили о том, что борьба в произвольной будет напряженной. Всем было очень волнительно за Камилу Валиеву, но в данной ситуации все абсолютно справедливо.
У нас чемпионка с двумя чистыми прыжками, третий четверной флип не получился, но два четверных тулупа были великолепные, и сам прокат получился достаточно сильным. Человек боролся, шел к победе и получил золотую медаль.
Я очень рада за Соню Муравьеву, показала прекрасный тройной аксель, который она выполняла одна на этих соревнованиях. И совершенно заслуженная серебряная медаль.
Камила, к сожалению, сорвала тулуп неожиданно для себя и для всех. Я думаю, все понимали, что она может его сделать и сделает, но это спорт, напряжение. Она выступала последней, по сравнению с предыдущим стартом она лучше ехала произвольную программу, работала очень много.
Все равно оказаться на пьедестале дорогого стоит. Камиле непросто, учитывая все эти события, девочка растет. Она не сдалась, соревнуется и на пьедестале», – сказала Гончаренко.
Камила и раньше не была стабильной, ось тоже заваливала, а уж сейчас, с прибавлением в росте и весе, ей и тройные в каскадах не так просто прыгать.