Александр Энберт: «Противостояние Бойковой и Козловского с Мишиной и Галлямовым продолжится. Нет большого превосходства одной пары над другой»

Энберт высказался о конкуренции Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского.

и одержали победу в парном катании на чемпионате России в Челябинске, и стали вторыми.

«У пар действительно была битва за пьедестал. В течение сезона образовались несколько претендентов на бронзу. В итоге ее завоевали Чикмарева и Янченков. Они прекрасно откатали, заслуженно встали на пьедестал.

Что касается противостояния Бойковой и Козловского с Мишиной и Галлямовым, то многие ждали этого. Мы все ждали. Естественно, оно получилось интересным.

Скажу честно, до чемпионата России моими фаворитами были Мишина и Галлямов. Они выглядят стабильнее, увереннее, техничнее и пластичнее в этом году. Будто на протяжении первой половины сезона были лучше. И чемпионат России стал логичным завершением первой половины сезона.

Во второй половине еще много турниров будет. Посмотрим, что будет там. Все‑таки Бойкова и Козловский сменили группу, город. Возможно, им нужно время привыкнуть.

Уверен, это противостояние продолжится. Тут нет большого превосходства одной пары над другой. Каждый раз, когда они будут встречаться, будет борьба. Но на сегодня Мишина и Галлямов лучше», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

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