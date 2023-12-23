Мария Талалайкина: «Слова Тарасовой о лишнем весе? Я и сама это знаю, пыталась всеми известными мне способами скинуть вес»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России женское катание Мария Талалайкина Питание Фигурное катание

Фигуристка Мария Талалайкина ответила на замечание Татьяны Тарасовой о лишнем весе.

«Надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику», – заявила накануне Тарасова после выступления Талалайкиной с короткой программой на чемпионате России.

«Слова Тарасовой о лишнем весе? Я и сама это знаю, я пыталась всеми способами мне известными скинуть вес, у меня вроде и получалось, но потом все назад. И я просто старалась хотя бы этот вес держать, в котором я могу тренироваться», – сказала Талалайкина.

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14 комментариев
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А потом спрашивают, откуда у девочек рпп.
Такие вещи надо лично тренеру говорить, коль заботишься о спортсменке
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Маша, только, плиз, не загоняйся сильно! Ты классная, харизматичная и запоминающаяся фигуристка!
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Ответ Блинчик
Надо было ответить: "Пусть Тарасова на себя в зеркало посмотрит".
Очень глупо. Не оправдываю хамство ТАТ, но она старый и очень больной человек
+16
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Девочки и мальчики, мест всего три на пьедестале, а здоровье одно. И не за какие призовые его не купишь. Катайтесь и радуйте публику не в ущерб здоровью.
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Хочу поддерживать Марию! Мне очень понравилось ее выступление! Она старалась, хорошая программа, мне кажется, что все, что она могла она сделала, по поводу веса, не знаю, мне не кажется, что это критично. Выглядит хорошо, если нет сильно мешает тренироваться, то не нужно стараться слишком его сбросить, со временем сбаланструется. Мария, хорошее выступление на Чемпионате России! Это уже достижение. Удачи, успеха и ни в коем случае не заканчивать карьеру! А то тут уже провожают..
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+8
Ответ ЛисаАлиса78
А потом спрашивают, откуда у девочек рпп. Такие вещи надо лично тренеру говорить, коль заботишься о спортсменке
Она на одном из ОП сказала о лишнем весе Радионовой, которая выходила со льда после проката - на всю страну, чуть ли не в прямом эфире.
+8
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+7
Жестокий спорт
+7
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Такие вещи нужно говорить лично спортсменке, а не на всю страну. Да и вообще: у Марии есть тренер и есть своя голова на плечах (как-никак девушке не 10 лет, сама всё понимает). Если посчитают нужным худеть, то будут работать над этим.

Судя по тому, что Маша в кике плакала и сказала: "До свидания", есть вероятность того, что она вообще не планирует больше соревноваться...
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Бедные девчонки! На что только не приходится им идти, чтобы оставаться в большом спорте.
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Мария очень симпатичная и улыбчивая девушка. Тренируйся дальше и всё придёт в норму.
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+3
Ответ ЛисаАлиса78
А потом спрашивают, откуда у девочек рпп. Такие вещи надо лично тренеру говорить, коль заботишься о спортсменке
А смысл вообще что-то говорить? Мария сама прекрасно знает о своей проблеме, чем ей поможет констатация факта, что у нее лишний вес? Имхо, не можешь дать совет по похудению - лучше промолчать.
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Бабка совсем распоясалась. Надеюсь ее больше не позовут комментировать
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Надо было ответить: "Пусть Тарасова на себя в зеркало посмотрит".
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Не знаю.. Сакамото и Хендрикс примерно в таком же весе, и вообще не загоняются по этому поводу. А все почему... Дело в правильной технике. В России почти всем ставят такую технику, которая работает только при дистрофическом весе.
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