Мария Талалайкина: «Слова Тарасовой о лишнем весе? Я и сама это знаю, пыталась всеми известными мне способами скинуть вес»
Фигуристка Мария Талалайкина ответила на замечание Татьяны Тарасовой о лишнем весе.
«Надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику», – заявила накануне Тарасова после выступления Талалайкиной с короткой программой на чемпионате России.
«Слова Тарасовой о лишнем весе? Я и сама это знаю, я пыталась всеми способами мне известными скинуть вес, у меня вроде и получалось, но потом все назад. И я просто старалась хотя бы этот вес держать, в котором я могу тренироваться», – сказала Талалайкина.
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