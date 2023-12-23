Мария Талалайкина: «Слова Тарасовой о лишнем весе? Я и сама это знаю, пыталась всеми известными мне способами скинуть вес»

Фигуристка Мария Талалайкина ответила на замечание Татьяны Тарасовой о лишнем весе.

«Надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику», – заявила накануне Тарасова после выступления Талалайкиной с короткой программой на чемпионате России.

«Слова Тарасовой о лишнем весе? Я и сама это знаю, я пыталась всеми способами мне известными скинуть вес, у меня вроде и получалось, но потом все назад. И я просто старалась хотя бы этот вес держать, в котором я могу тренироваться», – сказала .