Мария Талалайкина: «Катаюсь, чтобы получить удовольствие, очевидно, что есть девочки сильнее меня»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Мария Талалайкина ТАСС Фигурное катание

Мария Талалайкина заявила, что в России ей лучше, чем в Италии.

Фигуристка набрала 56,29 балла в короткой программе на чемпионате России.

«Почему-то здесь у меня начались проблемы с тройным лутцем, для меня это самый простой прыжок, а тут не получилось. Чтобы я упала с лутца, должен произойти ретроградный Меркурий.

Сейчас катаюсь, чтобы получить удовольствие, только для этого. Очевидно, что есть девочки сильнее меня.

Когда я вернулась из Италии, хотелось эмоций, но этого не получалось, поэтому то, что я здесь, это просто сказка. Я столько ждала, чтобы выйти на старт, когда меня поставили на старт в академии, потом отправили в Уфу, я была рада, а здесь на чемпионате России – просто сказка.

В Италии я не выступала, поэтому в России мне лучше», – сказала Талалайкина. 

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4 комментария
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Маша не слушай старых бабушек. В ПП катай чисто.
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Мария, не переживай.
Настраивайся на хороший прокат в ПП.
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И молодец.
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