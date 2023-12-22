Мария Талалайкина: «Катаюсь, чтобы получить удовольствие, очевидно, что есть девочки сильнее меня»

Мария Талалайкина заявила, что в России ей лучше, чем в Италии.

Фигуристка набрала 56,29 балла в короткой программе на чемпионате России.

«Почему-то здесь у меня начались проблемы с тройным лутцем, для меня это самый простой прыжок, а тут не получилось. Чтобы я упала с лутца, должен произойти ретроградный Меркурий.

Сейчас катаюсь, чтобы получить удовольствие, только для этого. Очевидно, что есть девочки сильнее меня.

Когда я вернулась из Италии, хотелось эмоций, но этого не получалось, поэтому то, что я здесь, это просто сказка. Я столько ждала, чтобы выйти на старт, когда меня поставили на старт в академии, потом отправили в Уфу, я была рада, а здесь на чемпионате России – просто сказка.

В Италии я не выступала, поэтому в России мне лучше», – сказала Талалайкина.