Аделия Петросян впервые стала чемпионкой России

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Фигуристка Аделия Петросян впервые стала чемпионкой России.

Сегодня Петросян одержала победу на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Ранее она не попадала в призы на чемпионате страны.

Софья Муравьева стала серебряным призером турнира. Для нее это первая медаль чемпионата России.

Камила Валиева завоевала бронзу и стала призером чемпионата России в четвертый раз. На ЧР-2021 и ЧР-2023 у нее было серебро.

На ЧР-2022 Валиева победила, но ДАК РУСАДА аннулировал ее результат из-за положительной допинг-пробы, сданной на том турнире. CAS еще не огласил решение по делу Валиевой, и фигуристка по-прежнему находится на первом месте в протоколе соревнований.

Если победу Валиевой аннулируют, то Петросян получит бронзу ЧР-2022.

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49 комментариев
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Аделия молодец! Пойти на три квада в ПП, сделать два - это уже огромное достижения для современного росФК
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Девочка боец. Вытащить не задавшийся прокат, дорогого стоит. Золота ЧР. Молодчина просто.
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Аделия - ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!!!
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По факту лучшая в мире сейчас
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Поздравляю Аделию с чемпионством! Абсолютно заслуженная победа! Молодец!
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Аделия-огонек, браво! Не огонек, огнище! Убедительная победа, очень смелое решение - пойти на 3 квада, собралась, решилась и отчеканила после флипа все как дети в школу) Молодец! ТШТ продолжает победное доминирование в ЖО! С 2015 или с 2016 года между прочим! Волнуюсь за Вайц, которая периодически порывается писать что ТШТ фсеее)) Как на там? точит свое перо? Наверное на Камилу планирует опять наброситься. Как там Гений, кирдыков постоянно ждущий?) И как там хейтеры Хрустального?) надо им всем валерьяновых капель отправить с нарочным)
+17
-4
+13
Браво, Аделия! Теперь только вперёд--к победам на оставшихся стартах сезона! Остались ЧР по П и Спартакиада--из официальных. И Русский вызов и Кубок 1 канала--из шоу-турниров. Как ни крути,--теперь это и есть наш Шлем!
+17
-5
+12
Ответ ДИАНА
Аделия - ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!!!
у нее все прыжки были эталонные особенно тройные. четко нигде нету вопросов.
+12
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+11
Кроме первого прыжка все остальное идеально исполнено. Браво Аделя!!! Возьми еще золото в финале гран-при и хай все идут лесом и тихо покуривают в сторонке.
+12
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Поздравляем Чемпионку! Малышка отлично зарешала. Браво!
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заслуженная победа без вопросов. Поздравления Аделе!
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Поздравляю, малышка, ты большая молодец, не дрогнула после первой неудачи, а наоборот, разозлилась и прыгнула всë, 🔥🔥🔥🔥🔥
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Аделия, от всей души - с победой! Сегодня "Февраль" смёл всех на твоём пути.
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Как говорится:-За себя и за того парня каталась Адель, потому не выиграть и не могла
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Ответ garovatat
Аделия-огонек, браво! Не огонек, огнище! Убедительная победа, очень смелое решение - пойти на 3 квада, собралась, решилась и отчеканила после флипа все как дети в школу) Молодец! ТШТ продолжает победное доминирование в ЖО! С 2015 или с 2016 года между прочим! Волнуюсь за Вайц, которая периодически порывается писать что ТШТ фсеее)) Как на там? точит свое перо? Наверное на Камилу планирует опять наброситься. Как там Гений, кирдыков постоянно ждущий?) И как там хейтеры Хрустального?) надо им всем валерьяновых капель отправить с нарочным)
Настрочила уже на Майю. Добила "лежачего"
+7
-1
+6
Аделия, ты умница, "Февраль " сегодня был огненный, пошла на 3 квада, хотя в заявке было только 2, 2 и сделала, теперь восстановить триксель и жахнуть на ФГП, чемпионка.
+7
-2
+5
Ответ тучка60
Настрочила уже на Майю. Добила "лежачего"
Вот гадиnа.
+7
-2
+5
Все мои любимые фигуристки были ЧР - Алина, Аня, Соня. Теперь и Аделька выиграла этот титул. Поздравляю Адель и ТШТ!
+4
0
+4
У нее сегодня были самые докрученные тройные.
+7
-4
+3
Ответ Бу!
Аделия молодец! Пойти на три квада в ПП, сделать два - это уже огромное достижения для современного росФК
И невозможное для всего остального
+3
0
+3
9 титул подряд у Тутберидзе
+3
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Вот говорил я что Аделия победит, никто не верил. Поздравляю!!!
+3
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Аделию поздравляю с заслуженной победой.Умница девочка!Такой сложный контент ,после болезни,и сдюжила,справилась.Искренне рада первому месту!
+3
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Браво,браво!Заслуженное золото!!Невероятный по эмоциям прокат!
Поздравляю!!!
+3
0
+3
Это было истинно чемпионское катание. Пронзительно, прекрасно, воодушевленно, до слез.
+4
-1
+3
Болела за Аделичку! Поздравляю, умница!!!
+4
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Аделия, поздравляю! Вот сегодня я тебя увидела в этой музыке. Ты была такая порывистая, летающая!
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Аделии поздравления . Чемпионский прокат . Успехов .
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Молодец, поздравляю!
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Ответ garovatat
да ради бога)) хотя именно из-за горок как то раз донеслось - есть только один победитель, остальные все - проигравшие)
Ну, вы что. Скоро во всех заголовках: Ученица Плющенко обошла учениц Тутберидзе.... Вот, если- бы без этого всего, то и за Соню радостнее. Да ладно, пусть потешаться. Главное- мал золотник, да дорог, что не к ним относится.
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