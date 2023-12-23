Фигуристка Аделия Петросян впервые стала чемпионкой России.

Сегодня Петросян одержала победу на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Ранее она не попадала в призы на чемпионате страны.

стала серебряным призером турнира. Для нее это первая медаль чемпионата России.

завоевала бронзу и стала призером чемпионата России в четвертый раз. На ЧР-2021 и ЧР-2023 у нее было серебро.

На ЧР-2022 Валиева победила, но ДАК РУСАДА аннулировал ее результат из-за положительной допинг-пробы, сданной на том турнире. CAS еще не огласил решение по делу Валиевой, и фигуристка по-прежнему находится на первом месте в протоколе соревнований.

Если победу Валиевой аннулируют, то Петросян получит бронзу ЧР-2022.