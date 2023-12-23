Энберт о шансах Валиевой на золото ЧР: «Все будет зависеть от контента Петросян. Камила тоже пойдет на четверной, так что нас ждет борьба»

Энберт ожидает борьбы между Валиевой и Петросян в произвольной программе на ЧР.

– Если Валиева в произвольной катается без ошибок, то у других нет шансов?

– Все зависит от контента, который заявит . В короткой у нее был заявлен тройной аксель, но она на него не пошла. Потом Аделия сказала, что потеряла элемент. Такое бывает, что прыжки перестают получаться.

Нужно помнить, что сложные элементы – это серьезная прибавка к сумме. Да, артистичное катание и прекрасное владение коньком – это очень важно. В этом плане нет равных в мире.

Но четверные прыжки и сложность контента имеют вес. Завтра все будет зависеть от контента, который сделают девушки.

Валиева тоже пойдет на четверной. Тулуп у нее очень хороший. Так что нас ждет борьба, – сказал призер чемпионата мира-2019 .