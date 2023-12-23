Энберт о шансах Валиевой на золото ЧР: «Все будет зависеть от контента Петросян. Камила тоже пойдет на четверной, так что нас ждет борьба»

Теги сборная России чемпионат России Александр Энберт женское катание Камила Валиева Аделия Петросян Фигурное катание

Энберт ожидает борьбы между Валиевой и Петросян в произвольной программе на ЧР.

– Если Валиева в произвольной катается без ошибок, то у других нет шансов?

– Все зависит от контента, который заявит Петросян. В короткой у нее был заявлен тройной аксель, но она на него не пошла. Потом Аделия сказала, что потеряла элемент. Такое бывает, что прыжки перестают получаться.

Нужно помнить, что сложные элементы – это серьезная прибавка к сумме. Да, артистичное катание и прекрасное владение коньком – это очень важно. В этом плане Камиле нет равных в мире.

Но четверные прыжки и сложность контента имеют вес. Завтра все будет зависеть от контента, который сделают девушки.

Валиева тоже пойдет на четверной. Тулуп у нее очень хороший. Так что нас ждет борьба, – сказал призер чемпионата мира-2019 Александр Энберт.

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25 комментариев
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Энберт уверен, что этим двум так накидают, что у других шансов нет.
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Борьба будет. Обе пойдут на лучшее, что способны сейчас сделать. Пусть победит сильнейшая. Хороши обе. Лучшие в мире!
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В плане владения коньком и музыкальности Ксюша Синицына на несколько голов выше Камилы. Всё же в восхвалениях не стоит терять чувство реальности.
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Не забывайте, что чемпионат России последний у девочек с ультраси, и со следующего сезона их можно будет увидеть только на соревнованиях кандидатов в мастера спорта (юниоров) и на прыжковом чемпионате России. И задача, что они прыгнули чисто. Обмануть природу нельзя.
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Еще один подпевала
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Верните мне те времена, когда Трусова шла на 5 квадов, Алена делала 2 тройных акселя, а Аня могла замахнуться на третий четверной, и в этом была острая интрига: Щербакова и ее стабильность, Трусова и ее прыжки, или Алёна и ее качество. Вот то, что происходит сейчас, совсем не интересно, прогресс прекратился
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Если Валиева в произвольной катается без ошибок, то у других нет шансов? --- Нет шансов. Валиеву назначили победительницей. Вне зависимости от контента. Ей только нужно не упасть2 раза.
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В случае дисквы Валиевой на 4 года, как просит ВАДА, с даты положительной пробы все её результаты будут аннулированы, в том числе и этого чемпионата.
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Тутберидзе поработает с Петросян чтобы затащить Валиеву на пьедестал.
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Валиева уйдет в ШОУ, это выгодно будет Навке,все пойдут смотреть Валиеву,ее квады.
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Чикмарева красавица мулатка,вытянутая,ноги длинные ,также фигура Синициной правильная,красива смотрится,скоро за нее буду молиться.
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Ответ Viks
Если Валиева в произвольной катается без ошибок, то у других нет шансов? --- Нет шансов. Валиеву назначили победительницей. Вне зависимости от контента. Ей только нужно не упасть2 раза.
Там уже все места распределены: Валиева-Петросян-Муравьева
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Ответ Маргарита Михайловна
Тутберидзе поработает с Петросян чтобы затащить Валиеву на пьедестал.
Аделя не пошла на 3А
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Ответ Аля Иванова
Не верю, что Аделия потеряла 3А.
Конечно не потеряла, просто ей не разрешили в короткой исполнять под предлогом "лучше чисто исполнить с дупелем". Поэтому у них и конфликт произошел!
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