Валиева упала с четверного тулупа на тренировке перед произвольной программой, Петросян сделала два квада, Муравьева – тройной аксель
Женщины провели тренировку перед произвольной программой на чемпионате России.
Камила Валиева в прогоне упала с четверного тулупа, далее исполнила тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель, двойной аксель. Четверные тулупы вне прогона также не получились – дважды Валиева допустила ошибку на приземлении.
Аделия Петросян начала прокат с четверного флипа, далее сделала чистый четверной тулуп, но со второго четверного тулупа упала. Потом были исполнены тройной риттбергер, тройной лутц – аксель, тройной флип – тройной тулуп.
Софья Муравьева прыгнула тройной аксель, тройной сальхов, тройной флип, тройной риттбергер – двойной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц.
Произвольные программы женщины представят сегодня, начало – 15.00 по московском времени.
Пусть у девушек всё получится в произвольных программах!
чаще всего разминка не показатель того что будет в выступлении.