Валиева упала с четверного тулупа на тренировке перед произвольной программой, Петросян сделала два квада, Муравьева – тройной аксель

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Женщины провели тренировку перед произвольной программой на чемпионате России.

Камила Валиева в прогоне упала с четверного тулупа, далее исполнила тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель, двойной аксель. Четверные тулупы вне прогона также не получились – дважды Валиева допустила ошибку на приземлении. 

Аделия Петросян начала прокат с четверного флипа, далее сделала чистый четверной тулуп, но со второго четверного тулупа упала. Потом были исполнены тройной риттбергер, тройной лутц – аксель, тройной флип – тройной тулуп. 

Софья Муравьева прыгнула тройной аксель, тройной сальхов, тройной флип, тройной риттбергер – двойной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц. 

Произвольные программы женщины представят сегодня, начало – 15.00 по московском времени. 

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24 комментария
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Пусть все падения останутся на тренировке. Всем удачи!
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пусть у всех всё получится! Болею за Камилу, но и Адель, и Мура будут достойными чемпионками!
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"Тяжело в учении - легко в бою!"
Пусть у девушек всё получится в произвольных программах!
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Ответ Железная Леди
Удаче всем. Надеюсь сегодня судейство будет без грибов.
Тоже надеюсь и Соня больше не будет с падением получать компы выше чем без.
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Ответ АннаФ
Тревожный сигнал насчет Ками. Ни одного чистого 4т.
у Сони вчера на разминке тоже триксель не шел.
чаще всего разминка не показатель того что будет в выступлении.
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Ну что, Петросян главный фаворит пока, но психологически, всё же, кмк, она слабее Валиевой, это может сильно повлиять на прокаты.
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а что с квадами Садковой и Горбачевой. есть ли информация?
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Ответ АннаФ
Я про тренировку. Там можно сколько угодно прыгнуть, но даже при этом ни одного не было чисто сделанного 4т. Конечно, я надеюсь, что Ками соберётся, но если честно, то с чисто исполненными тройными прыжками к нее было бы больше шансов на место в тройке
она выступает последней и нет проблем подкорректировать программу под прокаты соперниц.а Соне и Аделии придется идти на максимум.
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Ответ Зулфира Мухаметшина
Валиева ПП всегда заваливает,пусть лучше не исполняет.Она уже на нервах.Бронзу может возьмет.Коронное место 4 у Ками.
на прошлом чр и фгпр она, как раз, и не заваливала пп... оба раза чисто и с 2мя квадами... результаты - художества федры....
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Удачи Талалайкиной и Хромых! Уж сегодня то должно повезти!
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Ответ Железная Леди
Соня единственная ульта см прыгнула. А вот ками уже и медаль наверное вчера вручили за три кораблика .
И что? Она упала на хореодорожке. Но презентация у неё выросла.
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Камила не падай!!
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Можно попробовать сразу после проката
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Где вы Трусова Щербакова¿¿?????..??......
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Ответ Рябиновые бусы
у Сони вчера на разминке тоже триксель не шел. чаще всего разминка не показатель того что будет в выступлении.
Я про тренировку. Там можно сколько угодно прыгнуть, но даже при этом ни одного не было чисто сделанного 4т. Конечно, я надеюсь, что Ками соберётся, но если честно, то с чисто исполненными тройными прыжками к нее было бы больше шансов на место в тройке
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Ответ Зулфира Мухаметшина
Где вы Трусова Щербакова¿¿?????..??......
В новогодних шоу. нет денег на былеты ?
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