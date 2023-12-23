Валиева упала с четверного тулупа на тренировке перед произвольной программой, Петросян сделала два квада, Муравьева – тройной аксель

Женщины провели тренировку перед произвольной программой на чемпионате России.

в прогоне упала с четверного тулупа, далее исполнила тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель, двойной аксель. Четверные тулупы вне прогона также не получились – дважды Валиева допустила ошибку на приземлении.

начала прокат с четверного флипа, далее сделала чистый четверной тулуп, но со второго четверного тулупа упала. Потом были исполнены тройной риттбергер, тройной лутц – аксель, тройной флип – тройной тулуп.

прыгнула тройной аксель, тройной сальхов, тройной флип, тройной риттбергер – двойной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц.

Произвольные программы женщины представят сегодня, начало – 15.00 по московском времени.