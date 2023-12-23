Бетина Попова: «Многие до сих пор воспринимают Косторную как культовую одиночницу, но ничего не мешает ей стать культовой парницей»

Бетина Попова высказалась о выступлениях Алены Косторной в парном катании.

Косторная выступает в паре с Георгием Куницей.

«Конечно, она стала парницей, и хорошей. Думаю, многие специалисты это видят, но работы еще много.

Да, многие зрители до сих пор воспринимают ее как культовую одиночницу, но ничего не мешает ей стать культовой парницей.

Ребята молодцы, они проделали огромную работу перед этим чемпионатом России. Этот сезон стал для них большим вызовом, и они успешно с ним справились.

Менять программу было рискованно, но они справились. Надеюсь, что к Спартакиаде она будет сверкать чистотой.

Что касается произвольной, то в целом они показали уверенный прокат, и их итоговое место об этом говорит. Конечно, бывают ошибки, но они еще не до конца скатанная пара, и мы довольны их выступлением», – сказала Попова.