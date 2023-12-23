Бетина Попова: «Многие до сих пор воспринимают Косторную как культовую одиночницу, но ничего не мешает ей стать культовой парницей»

Теги сборная России чемпионат России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная ТАСС Фигурное катание

Бетина Попова высказалась о выступлениях Алены Косторной в парном катании.

Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. 

«Конечно, она стала парницей, и хорошей. Думаю, многие специалисты это видят, но работы еще много.

Да, многие зрители до сих пор воспринимают ее как культовую одиночницу, но ничего не мешает ей стать культовой парницей.

Ребята молодцы, они проделали огромную работу перед этим чемпионатом России. Этот сезон стал для них большим вызовом, и они успешно с ним справились.

Менять программу было рискованно, но они справились. Надеюсь, что к Спартакиаде она будет сверкать чистотой.

Что касается произвольной, то в целом они показали уверенный прокат, и их итоговое место об этом говорит. Конечно, бывают ошибки, но они еще не до конца скатанная пара, и мы довольны их выступлением», – сказала Попова. 

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19 комментариев
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Аленка мне очень нравилась одиночницей, и я желаю от души выйти в топ как парнице. Мешает ей пока отсутствие осознания, что Гоша не декорация, а партнер.
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Когда она "культовой"-то успела стать? Самой сбалансированной и, пожалуй, самой талантливой из ТЩК, да, была, да сплыла вся.
Стать культовой фигуристкой Алёне мешает сама Алёна, ИМХО.
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Опять пиар от Поповой начался « культовая одиночница «, « будущая чемпионка « … зачем столько мишуры ?
Интересно , как там пара Ходыкин - Собинина поживает ?
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Ребята молодцы. Первый год катаются, прогресс невероятный.
+5
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Ответ Arraches
Опять пиар от Поповой начался « культовая одиночница «, « будущая чемпионка « … зачем столько мишуры ? Интересно , как там пара Ходыкин - Собинина поживает ?
О меня тоже ХС интересуют, как восстанавливается Собинина.
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Ничего, кроме её характера))
Алёнку обожаю и желаю ей только удачи. И терпения. Очень много терпения.
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Бетина никто не спорит, но объясните ей , что не сейчас, что работы еще много.
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Ответ Natalia Solomakha
Когда она "культовой"-то успела стать? Самой сбалансированной и, пожалуй, самой талантливой из ТЩК, да, была, да сплыла вся. Стать культовой фигуристкой Алёне мешает сама Алёна, ИМХО.
Да ну ладно вам!
Популярность всех ТЩК была феноменальной
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Ответ AAPolyansky
ей мешают вот такие прихлебатели, которые вместо того, чтобы говорить правду не могут отговорить от странной идеи повторить культовую программу из карьеры одиночницы
Удивляют хрустоботы, прям как будто эту музыку сам Глейх написал. Вообще идею он у Авербуха слизал, Илья произвольную Жене поставил под эту музыку , но ей не понравилось. Что КК там повторили, когда это уже пара и элементы парные? Ну начальная поза может быть, остальное совсем в другом стиле. Идея совсем не странная, сделать продолжение или ремикс как раз таки интересно. И им так идет классика и лирика, гораздо больше чем страстные танцы, которые лучше приберечь для Gala.
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Ответ AAPolyansky
ей мешают вот такие прихлебатели, которые вместо того, чтобы говорить правду не могут отговорить от странной идеи повторить культовую программу из карьеры одиночницы
Что тут странного? Совсем другая программа, как минимум, потому что вид другой, не находите?😉 Просто музыка та же самая.
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Хочу пожелать терпения и душевного спокойствия КК.
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Бетаина мы понимаем тебя, но они ещё первоклашки!
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Длинный язык и отсутствие терпения ей мешают. Что собственно и в одиночном ей помешало
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Вот бы Куниц к БК, к Тутберидзе и Слюсаренко..
Или просто к Слюсаренко...
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Именно это мешает работать надо, а не ангела ставить в короткой
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Ответ Anita Levchenko
Что тут странного? Совсем другая программа, как минимум, потому что вид другой, не находите?😉 Просто музыка та же самая.
Смешно
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Ответ mahatma_gandi
Да ну ладно вам! Популярность всех ТЩК была феноменальной
Я не про популярность. "Культовый" - это очень сильное слово. Такими словами, как "культовый’ и "великий", не нужно в ФК разбрасываться, на мой взгляд.
ТЩК были уникальны в своём роде, та эпоха прошла. От природы самой сбалансированной - и конек, и "ручки-бровки" и ультра-си - была Косторная, ИМХО. Но это в прошлом давно.
0
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ей мешают вот такие прихлебатели, которые вместо того, чтобы говорить правду не могут отговорить от странной идеи повторить культовую программу из карьеры одиночницы
+4
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