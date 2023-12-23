Косторная о программе «Ангел»: «Когда я катала ее в одиночном, я устала от нее. Я была недостаточно взрослой»

Теги сборная России чемпионат России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Косторная объяснила, почему они с Куницей поменяли короткую программу.

На чемпионате России Алена Косторная и Георгий Куница представили новую короткую – под композицию Макса Рихтера The Departure. Фигуристка уже каталась под эту музыку в сезонах-2018/19 и 2019/20, когда была одиночницей.

«Когда я катала ее в одиночном, я устала от нее. Я была недостаточно взрослой. Я хорошо в ней смотрелась – я вообще неплохо во всей классике смотрюсь. Будем работать. Думаю, эта программа должна быть лучше.

Прошедшая часть сезона? Мы сделали все, что могли, если не считать позавчерашний день. Мы собой довольны, знаем, куда стремиться. Думаю, улучшения дадут о себе знать, начиная со следующих стартов. Дальше – новогодние шоу и Спартакиада», – сказала Косторная.

«Есть такая штука, когда люди долго катаются в паре и чувствуют партнера. «50 оттенков серого» – музыка, не под которую нужно учиться это делать. Это, казалось бы, блюз, что там показывать – красиво ухмыляешься, глазки строишь и готово.

Но на самом деле это очень тяжело катать. Когда дома наедине показываете друг другу какие-то эмоции, то ничего в этом сложного нет. На люди это выносить очень тяжело.

Поэтому мы решили, что неоклассика будет более правдоподобно и лучше смотреться для нас сейчас. Было принято решение поставить новую короткую программу, я, Бетина (Попова) и Сергей Сергеевич (Росляков) начали заниматься практически сразу после произвольной московского этапа.

Почему бы не попробовать, тем более что теперь у нас есть база, чтобы в следующем сезоне улучшать», – приводит слова фигуристки «Чемпионат.com».

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13 комментариев
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Именно с точки зрения темперамента - это действительно не подходящая ей программа, Алёна далеко не ангел
Но смотрится она в ней очень органично благодаря своему стилю катания, с точки зрения органичности это наверное лучшая кп в принципе
А то, что устала - темпераментно это действительно не ее программа и она ее катала 2 года, но только вот эта программа по факту лучшая у Алёны, хорошо, что сейчас она это понимает
+20
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+18
Ответ esctyyyyy
Именно с точки зрения темперамента - это действительно не подходящая ей программа, Алёна далеко не ангел Но смотрится она в ней очень органично благодаря своему стилю катания, с точки зрения органичности это наверное лучшая кп в принципе А то, что устала - темпераментно это действительно не ее программа и она ее катала 2 года, но только вот эта программа по факту лучшая у Алёны, хорошо, что сейчас она это понимает
браво постановщику, потому что все поверили, что Алена - ангел) Это ее лучшая программа. Не каждая фигуристка может похвастаться знаковой программой, которую еще очень долго будут помнить как образец.
+13
-1
+12
Удаче паре! Все получится со временем
+8
-3
+5
Ответ Anna Morgan
совесть имей, это программу тебе ставили другие люди. И в след сезоне будет Ангел?
Будет обязательно, ради ваших комментариев :D
+9
-4
+5
Ответ lepestok
браво постановщику, потому что все поверили, что Алена - ангел) Это ее лучшая программа. Не каждая фигуристка может похвастаться знаковой программой, которую еще очень долго будут помнить как образец.
В ангеле Алёны есть «холод», который меня очень всегда притягивал. Этот «холод» очень идет Алене, она отлично смотрится в подобных программах, ну или наоборот в ярких и темпераментных, как сумерки. Ангел - эталон кп, в этой программе сошлась и холодная красота Алёны, и красивое платье, и музыка, и скольжение, и прыжки, и вращения, до сих пор пересматриваю Ангела с nhk trophy, на мой взгляд - лучший прокат Ангела был там и на чр
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Алена думает, что повзрослела с тех пор?
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Успешной работы Алене и Гоше, чтобы добраться со временем и до побед!
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Ответ Anna Morgan
я понимаю это. Но это не отменяет того, что программа ею каталась в одичночек два сезоне и ставили ее другие люди , другие тренеры
От ангела в новой программе осталась только начало, остальное совсем под другую музыку и в другом стиле. Это продолжение темы - ангел нашел себе другого ангелочка и уже не одинок. Пусть катают хоть всю свою карьеру, на красоту можно смотреть вечно
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то есть сейчас она достаточно взрослая?
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Ответ tanygavr
Ангел смотрится божественно именно благодаря Алене. Женя отказалась от программы под эту музыку, которую они вместе с Авербухом ставили в ОИ сезон, слишком уныло получилось и скучно, да и на ангела Медведева не похожа. Отдай эту прогу Щ или Т, не было бы ангела, получились бы нудли либо дерганье. Так что эта музыка всегда будет за Аленой и эта программа - ее визитная карточка, на которую можно смотреть бесконечно с партнером или соло, неважно.
я понимаю это. Но это не отменяет того, что программа ею каталась в одичночек два сезоне и ставили ее другие люди , другие тренеры
+2
-2
0
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