Косторная о программе «Ангел»: «Когда я катала ее в одиночном, я устала от нее. Я была недостаточно взрослой»

Косторная объяснила, почему они с Куницей поменяли короткую программу.

На чемпионате России Алена Косторная и представили новую короткую – под композицию Макса Рихтера The Departure. Фигуристка уже каталась под эту музыку в сезонах-2018/19 и 2019/20, когда была одиночницей.

«Когда я катала ее в одиночном, я устала от нее. Я была недостаточно взрослой. Я хорошо в ней смотрелась – я вообще неплохо во всей классике смотрюсь. Будем работать. Думаю, эта программа должна быть лучше.

Прошедшая часть сезона? Мы сделали все, что могли, если не считать позавчерашний день. Мы собой довольны, знаем, куда стремиться. Думаю, улучшения дадут о себе знать, начиная со следующих стартов. Дальше – новогодние шоу и Спартакиада», – сказала Косторная.

«Есть такая штука, когда люди долго катаются в паре и чувствуют партнера. «50 оттенков серого» – музыка, не под которую нужно учиться это делать. Это, казалось бы, блюз, что там показывать – красиво ухмыляешься, глазки строишь и готово.

Но на самом деле это очень тяжело катать. Когда дома наедине показываете друг другу какие-то эмоции, то ничего в этом сложного нет. На люди это выносить очень тяжело.

Поэтому мы решили, что неоклассика будет более правдоподобно и лучше смотреться для нас сейчас. Было принято решение поставить новую короткую программу, я, Бетина (Попова) и Сергей Сергеевич (Росляков) начали заниматься практически сразу после произвольной московского этапа.

Почему бы не попробовать, тем более что теперь у нас есть база, чтобы в следующем сезоне улучшать», – приводит слова фигуристки «Чемпионат.com».

Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок