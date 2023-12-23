«О, мы 200 пробили!» У Косторной и Куницы – лучшие баллы в карьере в произвольной и по сумме двух программ

Алена Косторная и Георгий Куница получили лучшие баллы в карьере.

Пара представила произвольную программу на чемпионате России-2024 в Челябинске.

За прокат произвольной им поставили 136,41 балла, по сумме двух программ они набрали 200,15.

До этого лучшим результатом пары были 132,15 балла в произвольной программе и 199,89 – по сумме.

«О, мы 200 пробили!» – воскликнула Косторная, узнав об оценках.

Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок