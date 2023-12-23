«О, мы 200 пробили!» У Косторной и Куницы – лучшие баллы в карьере в произвольной и по сумме двух программ

Теги сборная России чемпионат России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница получили лучшие баллы в карьере.

Пара представила произвольную программу на чемпионате России-2024 в Челябинске.

За прокат произвольной им поставили 136,41 балла, по сумме двух программ они набрали 200,15.

До этого лучшим результатом пары были 132,15 балла в произвольной программе и 199,89 – по сумме.

«О, мы 200 пробили!» – воскликнула Косторная, узнав об оценках. 

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12 комментариев
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Молодцы, сделали себе подарок.
+21
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+21
Сегодня было гораздо лучше! Надеюсь, Алене не скоро все это надоест, и они еще успеют порадовать нас хорошими прокатами. Желаю ребятам терпения и плодотворной работы!
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Молодцы, с каждым прокатом виден прогресс.
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Урааа!!!! Поздравляю Аленку и Георгия, все у них получится, главное верить и работать на результат! Молодцы!!!
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В ПП они вторые среди шести выступивших пар.
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Молодцы, ребята! Очень здорово спрогрессировали Куницы
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+4
главное не опускать руки, а работать дальше, все у них получится и подкрутка и выбросы...
+4
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+4
Ответ Asyyaaaa
Сегодня было гораздо лучше! Надеюсь, Алене не скоро все это надоест, и они еще успеют порадовать нас хорошими прокатами. Желаю ребятам терпения и плодотворной работы!
В кике весёлая была! Моя главная тревога перед каждым прокатом в этом сезоне - даже не сам прокат, а настрой Алёны. Только бы не бросала.
+3
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+3
На финале Гран-при обе программы получатся. Падение с выброса в короткой было досадным недоразумением, программы у них самые зрелищные и красивые, осталось только стабилизировать парные элементы и можно рассчитывать на топ 5.
+2
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Они сегодня несколько опытных пар обошли в ПП, есть чем гордиться!
И, повторюсь, сегодня была цельная программа, а не набор элементов.
В общем, Алена и Георгий молодцы! Очень хочется чтобы продолжали.
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