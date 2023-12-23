Видео произвольной программы Мишиной и Галлямова на чемпионате России, где они получили баллы выше мирового рекорда
Мишина и Галлямов победили на чемпионате России по фигурному катанию.
В произвольной программе фигуристы получили баллы выше мирового рекорда – 161,84.
Смотрите прокат Мишиной и Галлямова из эфира Первого канала:
"Как только появилась банально более стабильная российская пара - федра точно так же и её возвела в "рекордсмены", хотя у Мишиной Галлямова лоску еще меньше, и по сравнению с выдающимися парами прошлого они - абсолютная серость. Но смысл, собственно, в том, что Бойковых сразу сместили - легко и непринуждённо, и вот уже нет никаких их рекордных баллов, прокатов и т.д. Москвина с подачи федры же стала такой "Тутберидзе в парном".