Видео произвольной программы Мишиной и Галлямова на чемпионате России, где они получили баллы выше мирового рекорда

Теги сборная России Алексей Мишин Первый канал чемпионат России пары Александр Галлямов Фигурное катание

Мишина и Галлямов победили на чемпионате России по фигурному катанию.

В произвольной программе фигуристы получили баллы выше мирового рекорда – 161,84. 

Смотрите прокат Мишиной и Галлямова из эфира Первого канала: 

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11 комментариев
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Восхищаюсь Настей - такая умница, мудрая, красивая, милая. всю пару держит.
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Блестящая победа в блестящем стиле.
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Как всегда стабильно, как всегда лучшие выбросы у Насти, четкое приземление с хорошим выездом, ТНМ спасибо за шикарную пару.
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Ответ MirandaHoax
Закидайте меня тапками, но на мой взгляд это было очень технично, но очень скучно.
не буду закидывать, даже тапки на вас жалко
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Умнички, с победой!
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Ответ Прекрасная фурия
Восхищаюсь Настей - такая умница, мудрая, красивая, милая. всю пару держит.
Она очень этим напоминает Волосажар, благодаря, которой и Траньков всего достиг, там тоже она держала пару, маленькая, но...сильная! Настя же с двумя партнерами достигла таких высот и она очень мудрая, сильная и чистая девушка! Любимые МиГи, только вперед Вы оба - прекрасны и вместе они невероятно хороши, просто уникальные мастера на льду и браво Тамаре Николаевне и всему штабу, это было ...феерически прекрасно!!
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Мишки, с победой! Моя радость не знает границ!
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Догадаетесь чья цитата:
"Как только появилась банально более стабильная российская пара - федра точно так же и её возвела в "рекордсмены", хотя у Мишиной Галлямова лоску еще меньше, и по сравнению с выдающимися парами прошлого они - абсолютная серость. Но смысл, собственно, в том, что Бойковых сразу сместили - легко и непринуждённо, и вот уже нет никаких их рекордных баллов, прокатов и т.д. Москвина с подачи федры же стала такой "Тутберидзе в парном".
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Очень хорошо и красиво откатали🤗Молодцы!!!
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Ответ MirandaHoax
Закидайте меня тапками, но на мой взгляд это было очень технично, но очень скучно.
абсолютно согласна с вами! восхищаюсь чистотой Мишек, но за каждым жестом чувствуется какая-то пустота, все очень выхолощено, как зритель все жду от них какого-то эмоционального раскрытия, не знаю, дождусь ли
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