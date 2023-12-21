Галлямов о телеграм-канале: «Размялись, какую-то гифку закидываю – народу нравится, посмеяться, разрядить атмосферу, все довольны»

Фигурист Александр Галлямов рассказал, как ведет свой телеграм-канал.

Анастасия Мишина и выиграли короткую программу на чемпионате России в Челябинске, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми. Во время проката соперников Галлямов выложил два поста в телеграм-канал.

«Интересно, понравилось, продолжаю. Размялись, какую-то гифку закидываю – народу нравится, посмеяться, разрядить атмосферу, все довольны», – сказал Галлямов.

Также Александр рассказал о записи своего музыкального трека.

«С этим еще все обсуждается. Пока у нас чемпионат России, но в перерыве между тренировками и соревнованиями я накидал кое-что», – добавил фигурист и зачитал рэп.