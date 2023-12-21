Галлямов о телеграм-канале: «Размялись, какую-то гифку закидываю – народу нравится, посмеяться, разрядить атмосферу, все довольны»

Теги сборная России чемпионат России пары соцсети Александр Галлямов музыка Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов рассказал, как ведет свой телеграм-канал.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России в Челябинске, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми. Во время проката соперников Галлямов выложил два поста в телеграм-канал.

«Интересно, понравилось, продолжаю. Размялись, какую-то гифку закидываю – народу нравится, посмеяться, разрядить атмосферу, все довольны», – сказал Галлямов.

Также Александр рассказал о записи своего музыкального трека.

«С этим еще все обсуждается. Пока у нас чемпионат России, но в перерыве между тренировками и соревнованиями я накидал кое-что», – добавил фигурист и зачитал рэп.

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16 комментариев
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Ну вот, сам гифку закинул... А защитники тут баяны рвут, доказывая, что это не сам Галлямов шутки шутит.
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Ну ок. Сам выложил кота... Сенсация!
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Ждите. Завтра Траньков ответку запостит)
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Саш, ну ты чего, тут уже сказали, что это всë менеджер
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Объясните, а что не так с этой гифкой?
+14
-6
+8
Ответ Ir2019
Сплетни, интриги, расследования....Всё, как обычно)
И главное, никто из тех кто возмущается, не может сказать, что не так 😊.
+7
-1
+6
Ответ 22somebody22
🤣а фанючки Галлямова мне уже пытались доказать,что невиноватый он,что это хакеры атаковали его аккаунт. Теперь,наверное,скажут,что на пресс-конференции был не он,а его злой двойник.
Вы не отвечаете на вопрос, что не так с гифкой?
+8
-2
+6
Ответ Ольга Ив
Объясните, а что не так с этой гифкой?
Присоединяюсь к вопросу. А также, откуда у всех уверенность, что он видел прокат конкурентов и это реакция на него?
+7
-2
+5
Ответ Ольга Ив
И главное, никто из тех кто возмущается, не может сказать, что не так 😊.
Ну, почему?! Уже в различных тг-каналах пытаются сопоставить время гифки и падения Бойковой. Александр-провидец , не иначе)))
+5
0
+5
Ну он совсем что ли
Нужно же держать «лицо»
Пусть у Насти поучится
+7
-3
+4
Ответ Ольга Ив
Объясните, а что не так с этой гифкой?
Сплетни, интриги, расследования....Всё, как обычно)
+4
-1
+3
Объсните кто-нибудь, какова связь этих гифок и БК?Просто интересно. Вроде с логическими связями неплохо, но не улавливаю. Расшифруйте кто-нибудь сию шифрованьщину)) И как называются люди, которые любую фигню принимают на свой счет? Параноики вроде. Репчик неплохой. По крайней мере в рифму.
+2
0
+2
Ответ Ir2019
Ждите. Завтра Траньков ответку запостит)
Думаете не сегодня?
+2
0
+2
Ответ Ir2019
Ждите. Завтра Траньков ответку запостит)
Ой. Нинада. Мы ещё от прошлой ответки для Верочки не отошли.
+1
0
+1
🤣а фанючки Галлямова мне уже пытались доказать,что невиноватый он,что это хакеры атаковали его аккаунт.
Теперь,наверное,скажут,что на пресс-конференции был не он,а его злой двойник.
+6
-6
0
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