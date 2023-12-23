Мишина и Галлямов получили баллы выше мирового рекорда на чемпионате России-2024

Теги сборная России чемпионат России рекорды пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили на ЧР баллы выше мирового рекорда.

Пара одержала победу на национальном чемпионате в Челябинске.

Мишина и Галлямов набрали 161,84 балла за произвольную программу и 244,85 – по сумме двух программ.

Оценка за произвольную выше их собственного мирового рекорда, установленного на чемпионате Европы в 2022 году (157,46 балла).

Итоговая оценка выше, чем рекорд китайцев Вэньцзинь Суй и Цун Ханя (239,88), установленный на Олимпийских играх-2022. 

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46 комментариев
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Абсолютно заслуженно. Шикарный прокат, фантастические элементы, запредельная сложность. Хоть мне и не очень нравится эта программа, но выкатали они ее феноменально.
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Почему БК и МГ не на мире
Я не могу этого простить
Они же и там бы ставили мировые рекорды(((
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Заслуженно. Лучшая пара мира
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+18
Браво Тамаре Николаевне!
+18
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+17
Ответ Оскар Муравьёв
Зачем каждый раз писать про оценки на местных водокачках... Они не идут в зачёт.. Баллы какие угодно могут нарисовать здесь
они были идеальны!!!
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+13
Ребята справились с прокатом на отлично 👍⛸️
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Насколько я понимаю, они усложнили контент. Вероятно, за счёт секвенции и чистого проката и получились такие высокие баллы.
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ИСУ, вам понятно, КТО истинные чемпион и Европы и мира?!
Хватит заниматься хернёй!
допускайте их до ЧЕ и ЧМ!
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И они это заслужили по полной.
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Настя и Саша, лучшие, без риска осторожно и спокойно, но красиво откатала. Болела и переживала. Браво
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Они хорошие ребята, хорошо катаются. Очень сильная пара.
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лучшая пара мира последних нескольких лет, без вопросов...
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Вот как - с абсолютно одинаковым контентом в ПП и БК и МГ. Казалось бы - отпусти нервы и катай то, что можешь, возможности-то равные. И все равно первые нет-нет да и ошибаются, а вторые рекорды бьют. Дело психологии🤷‍♀️
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Молодцы! Поздравляю МГ и тренеров! Лучшая пара в мире!
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они и выступили на мировой рекорд!
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Ответ Оскар Муравьёв
Зачем каждый раз писать про оценки на местных водокачках... Они не идут в зачёт.. Баллы какие угодно могут нарисовать здесь
Вы хотите сказать на международных стартах они бы меньше получили? Да кому еще как не им получать рекорды? Про другие дисциплины не буду говорить, но в парах -то им равных нет в мире.
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ТШМ с победой
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А зачем нам этот мир если там нет Мишиков?
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Ответ sergei71
Многие так превозносят надёжность Москвиной. Однако на ОИ в Пекине, в самый важный момент истины, не было у её пар ни золота (ладно, завершающие китайцы в Китае - это было ожидаемо), ни даже серебра.
МГ на тот момент ещё выглядели и катались как юниоры, ТМ и СХ выиграли зрелостью своего катания, когда кроме технического исполнения есть что-то ещё, кроме сложности элементов. МГ в этом сезоне тоже уже начали взрослеть по-настоящему, ещё нет безупречности, но они уже встали на эту дорогу.
+6
0
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Умницы!
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+5
Ответ Андрей Шабанов
ИСУ, вам понятно, КТО истинные чемпион и Европы и мира?! Хватит заниматься хернёй! допускайте их до ЧЕ и ЧМ!
Им-то как раз понятно, поэтому и не пускают. Хотят несколько лет халявные титулы раздавать людям из "правильных" федераций и стран.
+5
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+5
Да-да, а в мире выигрывают новоделы Хазе-Володин, пары с двойными прыжками. Их бы даже Косторная-Куница в этом сезоне обыграли бы. Какую же огромную роль играет везение в спорте…
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Мишкам респект.
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Для Мишиной и Галямова надо сделать их персональный рейтинг рекордов. Рекорд Сунь/Вынь они бьют уже раз десятый.
+10
-6
+4
Молодцы МиГи чистейший прокат . ТАТ отметила чистоту и красоту каждого элемента . Здорово откатали . Поздравления Александру и Анастасии . Это было красиво.
+4
0
+4
Ответ Блинчик
Для Мишиной и Галямова надо сделать их персональный рейтинг рекордов. Рекорд Сунь/Вынь они бьют уже раз десятый.
На ЧМ МиГи обошли китайскую пару, козыри стабильность.
+4
0
+4
Ответ Hanna Kaliada
Будут баллы на международке такие - вот тогда и будет рекорд. Прокаты хороши, но все же при другом судействе вряд ли бы были такие оценки
Нынешний рекорд и так им принадлежит, не переживайте, и на международке это был бы мировой рекорд
+4
0
+4
Ответ Hanna Kaliada
Будут баллы на международке такие - вот тогда и будет рекорд. Прокаты хороши, но все же при другом судействе вряд ли бы были такие оценки
Они и на международке мировые рекорды били.
+3
0
+3
Ответ Блинчик
Для Мишиной и Галямова надо сделать их персональный рейтинг рекордов. Рекорд Сунь/Вынь они бьют уже раз десятый.
Им так и так принадлежит рекорд по ПП
+3
0
+3
Вся тройка пар ЧР на голову выше всех остальных пар в мире
+3
0
+3
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