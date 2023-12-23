Мишина и Галлямов получили баллы выше мирового рекорда на чемпионате России-2024
Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили на ЧР баллы выше мирового рекорда.
Пара одержала победу на национальном чемпионате в Челябинске.
Мишина и Галлямов набрали 161,84 балла за произвольную программу и 244,85 – по сумме двух программ.
Оценка за произвольную выше их собственного мирового рекорда, установленного на чемпионате Европы в 2022 году (157,46 балла).
Итоговая оценка выше, чем рекорд китайцев Вэньцзинь Суй и Цун Ханя (239,88), установленный на Олимпийских играх-2022.
Я не могу этого простить
Они же и там бы ставили мировые рекорды(((
Хватит заниматься хернёй!
допускайте их до ЧЕ и ЧМ!