Артемьева и Брюханов исполнили четверной подкрут в произвольной программе на чемпионате России

Артемьева и Брюханов исполнили четверной подкрут в произвольной на чемпионате России.

Судьи оценили элемент третьим уровнем сложности (базовая стоимость – 7,60 балла).

На приземлениях с обоих выбросов Юлия Артемьева ошиблась.

За выступление фигуристы получили 136,38 балла.