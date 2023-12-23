Артемьева и Брюханов исполнили четверной подкрут в произвольной программе на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России пары Алексей Брюханов Юлия Артемьева Фигурное катание

Артемьева и Брюханов исполнили четверной подкрут в произвольной на чемпионате России.

Судьи оценили элемент третьим уровнем сложности (базовая стоимость – 7,60 балла). 

На приземлениях с обоих выбросов Юлия Артемьева ошиблась. 

За выступление фигуристы получили 136,38 балла. 

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19 комментариев
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Сделать такой подкрут, что дыхание останавливается, и запороть выбросы - как обидно! Но Слюсаренко сотоварищи все равно гении и пары гениальные! ❤️
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Это было роскошно!
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Шикарное исполнение. Поздравляю ТШ и Юлю с Алексеем.
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Из всех пермских пар, имхо самая перспективная. Чикмарева в 16 уже высоченная, и еще будет расти. Надеюсь, Осокина с ростом закончила, но у обеих четверного подкрута не намечается
А Юле надо делать 3с 2а 2а и 3т, ну и выбросы не косячить
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Отметились 4-ой подкруткой, запомнились зрителям и судьям, а огрехи на выбросах устранят. Удачи !
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Молодцы ребята отлично провели 4 выброс, остальное придёт, главное не унывать и не сдаваться. МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ
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Такая крутая пара - очень нравятся) партнёр вообще загляденье😍
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Подкрут невероятный! Очень обаятельная и сильная пара. Пермь рулит.)
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Ответ Оскар Муравьёв
Только им он не помог
Не всё сразу. Будут ещё дорабатывать, чтобы остальные элементы не валить.
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Ответ "Рот-Вайсс"
Комментарий скрыт
Ээ. Откуда дровишки? И почему вы позволяете себе говорить о партнерше Алексея в таком ключе и во множественном числе? Ничего непонятно
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Ребят, подкрут за облаками, программа тоже интересная, но над выбросами надо работать.
Неплохо стали гоить ТШС. Но им респект, парные элементы крутые. Из всех пар пожалуй стабильнее ОГ. Сегодня просто форс мажор.
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Ответ Viks
Брюханов - это фамилия такая? Оч смешно.
Третий класс вторая четверть
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Эталонный четверной подкрут. Кто сможет хотя бы повторить?)
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Только им он не помог
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Юля и Алеша, просто браво!
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Ответ private dancer
Не всё сразу. Будут ещё дорабатывать, чтобы остальные элементы не валить.
Просто этот главный старт сезона был для них
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Ответ Оскар Муравьёв
Просто этот главный старт сезона был для них
Да ладно. Претендовали максимум на бронзу. Главная задача тут была , кмк, попасть в основу сборной. Думаю, попадут. А старты ведь в этом сезоне ещё будут.
Да и вообще, несмотря на итоговые баллы, они показали, что умеют ультра-си. Это тоже дорогого стоит. Остальное, как я уже написала, доработают. Чай не Олимпиаду проиграли.
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