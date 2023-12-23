Артемьева и Брюханов исполнили четверной подкрут в произвольной программе на чемпионате России
Артемьева и Брюханов исполнили четверной подкрут в произвольной на чемпионате России.
Судьи оценили элемент третьим уровнем сложности (базовая стоимость – 7,60 балла).
На приземлениях с обоих выбросов Юлия Артемьева ошиблась.
За выступление фигуристы получили 136,38 балла.
А Юле надо делать 3с 2а 2а и 3т, ну и выбросы не косячить
Неплохо стали гоить ТШС. Но им респект, парные элементы крутые. Из всех пар пожалуй стабильнее ОГ. Сегодня просто форс мажор.
Да и вообще, несмотря на итоговые баллы, они показали, что умеют ультра-си. Это тоже дорогого стоит. Остальное, как я уже написала, доработают. Чай не Олимпиаду проиграли.