РУСАДА в ноябре проверило на допинг Валиеву и еще 12 фигуристов

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РУСАДА в ноябре второй раз за год протестировало фигуристку Камилу Валиеву.

Первый раз спортсменка проходила тестирование Российского антидопингового агентства в 2023 году в июле.

В ноябре РУСАДА проверило еще 12 фигуристов: Юлию Артемьеву, Алексея Брюханова, Екатерину Чикмареву, Владислава Дикиджи, Алексея Ерохова, Матвея Янченкова, Макара Игнатова, Ирину Хавронину, Марка Кондратюка, Софью Муравьеву, Девида Нарижного и Дарью Садкову.

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7 комментариев
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Да хоть десять раз. Нужно было ту одну проконтролировать, перед ОИ. Неужели было так трудно.
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Ответ КВАД
Комментарий удален пользователем
Не проверили вовремя - никто не ответил. Нашли допинг - никто не ответил. Кроме Валиевой, которой было тогда 15 лет. Это не нормально.
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-1
+2
Ответ КВАД
А зачем проверять? Все и так видят, что она без допинга. P.S. Кто поставит минус - тот считает, что она с допингом.))
Каким образом это может быть видно? На лбу написано что ли? У испанки на ОИ тоже было видно?
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+1
РУСАДА https://tenor.com/en-GB/view/ziekenhuisbal-steward-guard-security-guard-guard-check-gif-15705678
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Ответ Anna
Каким образом это может быть видно? На лбу написано что ли? У испанки на ОИ тоже было видно?
Ну ладно, вам не видно.))
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Ответ Слончик
Да хоть десять раз. Нужно было ту одну проконтролировать, перед ОИ. Неужели было так трудно.
Комментарий удален пользователем
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