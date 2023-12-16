РУСАДА в ноябре проверило на допинг Валиеву и еще 12 фигуристов
РУСАДА в ноябре второй раз за год протестировало фигуристку Камилу Валиеву.
Первый раз спортсменка проходила тестирование Российского антидопингового агентства в 2023 году в июле.
В ноябре РУСАДА проверило еще 12 фигуристов: Юлию Артемьеву, Алексея Брюханова, Екатерину Чикмареву, Владислава Дикиджи, Алексея Ерохова, Матвея Янченкова, Макара Игнатова, Ирину Хавронину, Марка Кондратюка, Софью Муравьеву, Девида Нарижного и Дарью Садкову.