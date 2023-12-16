РУСАДА в ноябре проверило на допинг Валиеву и еще 12 фигуристов

РУСАДА в ноябре второй раз за год протестировало фигуристку Камилу Валиеву.

Первый раз спортсменка проходила тестирование Российского антидопингового агентства в 2023 году в июле.

В ноябре проверило еще 12 фигуристов: Юлию Артемьеву, , Екатерину Чикмареву, , , Матвея Янченкова, , Ирину Хавронину, Марка Кондратюка, Софью Муравьеву, Девида Нарижного и Дарью Садкову.