Георгий Куница: «Было много постов после «Ангела», что нет прежней Косторной. Хочется спросить: а где те девочки, с которыми Алена выступала?»
Георгий Куница ответил на критику выступлений их пары с Аленой Косторной.
«А можно я сейчас немного побомблю в интервью. Обычно это делает Алена. А сейчас я хочу.
По поводу критики... Было много постов после «Ангела», что нет прежней Алены. Мне хочется спросить, а где те девочки, с которыми Алена выступала? Никого не хочу обидеть. Но Алена борется, Алена катается», – сказал Куница.
«Я выступаю на соревнованиях, как минимум. И это ни в коем случае не укол в чей-то адрес. Как минимум, даже прежних юниоров, которые были, когда я каталась, уже нет. Люди растут, меняются, это нормально», – добавила Косторная.
«Алены прежней не будет. Она повзрослела, она в парном катании. Это новая Алена», – отметил партнер.
Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок
Где была Алёна 2 сезона практически, когда "те девочки" соревновались.
Маловато совести и воспитания у вас с Алёной, многовато нахальства и самолюбования, пока что.
А взбалмошная твоя женская мимо ОИ пролетела
Хотел якобы ответить на критику (справедливую), а в итоге пнул девочек, которые никакого отношения к вашей паре не имеют…. Работайте больше, говорите меньше.
Те девочки побывали на ОИ , взяли свое .
да вот беда-умишка не хватило просчитать на два шага вперёд,чем ей обернётся её взбалмошность
Рядом с Аленой могут быть только те, кто ее обожают, и ей поклоняются. Ей надь быть главной, недаром она не смогла работать в ТШТ. В новом штабе заметно, как Алена рулит всеми - и тренерами, и партнером.