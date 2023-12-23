Георгий Куница: «Было много постов после «Ангела», что нет прежней Косторной. Хочется спросить: а где те девочки, с которыми Алена выступала?»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Георгий Куница ответил на критику выступлений их пары с Аленой Косторной.

«А можно я сейчас немного побомблю в интервью. Обычно это делает Алена. А сейчас я хочу.

По поводу критики... Было много постов после «Ангела», что нет прежней Алены. Мне хочется спросить, а где те девочки, с которыми Алена выступала? Никого не хочу обидеть. Но Алена борется, Алена катается», – сказал Куница

«Я выступаю на соревнованиях, как минимум. И это ни в коем случае не укол в чей-то адрес. Как минимум, даже прежних юниоров, которые были, когда я каталась, уже нет. Люди растут, меняются, это нормально», – добавила Косторная.

«Алены прежней не будет. Она повзрослела, она в парном катании. Это новая Алена», – отметил партнер.

Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок

Материалы по теме

63 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Где была Алёна во время последних ОИ, Гоша?
Где была Алёна 2 сезона практически, когда "те девочки" соревновались.
Маловато совести и воспитания у вас с Алёной, многовато нахальства и самолюбования, пока что.
+42
-2
+40
девочки завоевали Олимпийские медали и теперь монетизируют свой успех, Гоша.
+35
-3
+32
Очень некрасиво со стороны Куницы так набрасывать. Девочки с олимпийскими медалями, с медалями ЧМ. А Косторная где?
+35
-6
+29
Эти девочки выиграли свои медали и живут дальше. Алена катается сейчас для себя, даже не для медалей, а скорее, чтобы звали в шоу, т.е. для того, чтобы зарабатывать.
+25
-2
+23
Они на вершине (если это укол в сторону одногрупниц), а вы лишь в самом начале пути.
+23
0
+23
Те девочки завоевали олимпийские медали, Гоша.
А взбалмошная твоя женская мимо ОИ пролетела
+21
-1
+20
Если бы скромненько помолчали после такого шикарного проката, их бы стали поддерживать еще больше(
+21
-2
+19
Это именно укол, агрессивная Куница. И укол не хейтерам, а другим фигуристам, которые ничего даже не говорили.
+19
-1
+18
Ответ aleshon
Один ответ их нет. Алина ведущая Первого канала, Саша и Аня в шоу бизнесе.
И все с олимпийскими медалями, медалями ЧМ, чего у Алёны в ее карьере не было и, возможно, уже не будет.
+17
-1
+16
Как где? В истории ФК, конечно. Они сами записали себя в историю, побеждая и занимая места на чемпионате мира и ОИ
+15
0
+15
Те девочки выиграли до кучи больше медалей, чем Алена. Боретесь, боритесь, зачем пиариться на других девочках, что самим похвастаться нечем?
+14
-2
+12
Очень токсично, Гоша. Зачем так?
Хотел якобы ответить на критику (справедливую), а в итоге пнул девочек, которые никакого отношения к вашей паре не имеют…. Работайте больше, говорите меньше.
+11
0
+11
А где была Алена, когда другие выступали ?
Те девочки побывали на ОИ , взяли свое .
+9
0
+9
Ответ Ezhar
Это именно укол, агрессивная Куница. И укол не хейтерам, а другим фигуристам, которые ничего даже не говорили.
"Укус" Куниц😊
+8
0
+8
У Щербаковой золото, у Трусовой серебро, у Косторной Куница. Каждый получил то, на что наработал
+9
-1
+8
Ответ aleshon
Один ответ их нет. Алина ведущая Первого канала, Саша и Аня в шоу бизнесе.
а уж как бы Алёна была рада на их месте оказаться 😃
да вот беда-умишка не хватило просчитать на два шага вперёд,чем ей обернётся её взбалмошность
+8
0
+8
Те девочки с медали ОИ, которых у тебя никогда не будет, умник
+9
-1
+8
Как же плохо, когда у спортсменов нет ни намёка на воспитание и когда они столько мелят языком. Но здесь ещё явно злоба какая-то и желание словить хайп. Раз не получается впечатлить прокатами пока, впечатляют дешёвой болтовней и провокациями. Черный пиар - тоже пиар, как водится.
+9
-2
+7
Ответ Ezhar
Это именно укол, агрессивная Куница. И укол не хейтерам, а другим фигуристам, которые ничего даже не говорили.
Причем, этот укол достает спортсменок, с которыми Косторная якобы дружила. На камеры, видимо, только.
+7
-1
+6
👎👎
+6
0
+6
"Никого не хочу обидеть", но все же скажу, так получается? Все "те" девочки с олимпийскими медалями.
Рядом с Аленой могут быть только те, кто ее обожают, и ей поклоняются. Ей надь быть главной, недаром она не смогла работать в ТШТ. В новом штабе заметно, как Алена рулит всеми - и тренерами, и партнером.
+6
-2
+4
Гоша, не читай на ночь Кузнецова!
+4
0
+4
Молчание - золото! Не всегда нападение бывает лучшей формой защиты. Особенно, когда это сравнение с олимпийскими чемпионками/призерами.
+5
-2
+3
Чтобы болеть за Алену и эту пару, надо пропускать интервью, проверено годами 😁😁😁 ребята, язык мой-враг мой - это про вас 😁
+3
0
+3
«Те девочки» спокойно монетизируют свои достижения, купаясь в любви поклонников и зарабатывая на шоу и рекламе огромные деньги. Им нет нужны рыпаться с места на место и отчаянно пытаться хоть как-то перезапустить карьеру, они свой потенциал в спорте более чем реализовали. А где была Алена те два сезона, когда Аня и Саша оставались в топе, боролись и выигрывали медали ОИ и ЧМ? Неприятно удивил Гоша, всегда вроде высказывался корректно, но вот это пренебрежение к спортсменкам, которые добились того, что ему не светит никогда, его вообще не красит.
+2
0
+2
У Косторки талант все портить. Как в спорте, так и в жизни. Люди ведь только начали к вам нормально относиться, но опять какую то чушь прогнала... Смирилась она )). Учитесь и тренируйтесь больше, а не "миритесь". Оно с неба не упадет.
+3
-1
+2
другие как минимум на ОИ побывали и медали принесли... защищая партнершу не надо "накидывать" на других... как-то по другому надо хвалить...
+2
0
+2
Ответ Язафигурноекатание!
У Алены были травмы два сезона, о чем писали на этом сайте совсем не давно. Я думаю он имел в виду, что она борется, старается несмотря на травмы, "возраст".
Какой возраст? Ей 20 лет, пубертат позади. Для парников 20 лет - не старость. Зачем других-то опускать? Кунице и Косторной надо работать и работать, а не комментарии читать
+2
0
+2
Хочется спросить, где Георгий оставил такт и уважение к другим спортсменам? Какая-то вечно на всех обиженная пара получилась.
+2
-1
+1
Ответ Беглый*
У Щербаковой золото, у Трусовой серебро, у Косторной Куница. Каждый получил то, на что наработал
Ааа. Это 5 баллов)
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий