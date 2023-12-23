Георгий Куница: «Было много постов после «Ангела», что нет прежней Косторной. Хочется спросить: а где те девочки, с которыми Алена выступала?»

Георгий Куница ответил на критику выступлений их пары с Аленой Косторной.

«А можно я сейчас немного побомблю в интервью. Обычно это делает Алена. А сейчас я хочу.

По поводу критики... Было много постов после «Ангела», что нет прежней Алены. Мне хочется спросить, а где те девочки, с которыми Алена выступала? Никого не хочу обидеть. Но Алена борется, Алена катается», – сказал .

«Я выступаю на соревнованиях, как минимум. И это ни в коем случае не укол в чей-то адрес. Как минимум, даже прежних юниоров, которые были, когда я каталась, уже нет. Люди растут, меняются, это нормально», – добавила .

«Алены прежней не будет. Она повзрослела, она в парном катании. Это новая Алена», – отметил партнер.

Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок