Тарасова о Косторной: «Это такая любовь к фигурному катанию и к разнообразию в себе: была одиночницей – стала парницей. Я желаю ей удачи»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о переходе Алены Косторной в парное катание.

«Эта девочка уникальная, потому что она была чемпионкой Европы, она была чемпионской страны (на ЧР у Косторной серебро и две бронзы – Sports.ru). У нее было большое будущее в одиночном катании. Она это все меняет и идет себя делать и показывать совершенной другой.

Это такая любовь к фигурному катанию и к разнообразию в себе: была одиночницей – стала парницей. Это очень тяжелый вид спорта. Тебя выкидывают – не знают куда, ты не знаешь, как ты будешь там летать, оттуда приземляться. Приземляться очень больно, очень страшно, больно – голеностопы ломаются, спины болят.

Она была первая, а сейчас она предпоследняя. Но им надо сделать несколько шагов – и они могут быть первыми.

Этот поступок вызывает у меня огромное уважение. Только надо правильно учить, правильно подходить к каждому элементу, умно. Потому что прыжки все не решают – при том, что она прыгает, и он прыгает, они могут флип и лутц исполнять. И мальчик очень неплохо ходит на поддержках, а она там сидит. Она всего-ничего как туда на поддержки забралась.

Я желаю ей удачи», – сказала Тарасова в эфире Первого канала. 

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Согласна с каждым словом. Удачи ребятам! Очень перспективная пара и смотреть на Алену на соревновательном льду - одно удовольствие.
+14
-1
+13
И мы желаем удачи❤️
+11
-1
+10
Алёнке много терпения, у Георгия есть, и всё у них будет.
+8
-1
+7
В любом случае радостно видеть Алену на льду. Ей бы только больше выдержки и терпения в работе именно над парными элементами. И понимания,что здесь и сейчас не получится сразу попасть на пьедестал.
+9
-2
+7
Аленка шикарна в любом качестве. Я ею любуюсь на льду.
+9
-3
+6
У Алены с Гошей ооочень интересная пара!
Одно удовольствие наблюдать за ними на льду!
+5
-1
+4
Это именно те слова, которые давно надо было сказать про Алёну. Вместо бесконечного обсуждения какая она ленивая, своенравная и т.д. и т.п. Она не просто пришла в парное катание, она начала с нуля с не самым сильным партнером.
Алена безусловно заслуживает уважения и поддержки.

А ТАТ будто сквозь строчки говорит, что им нужен более топовый тш.
+1
0
+1
Это глупость и наплевательское отношение к своему пути и к своей карьере - ко всему, что было сделано для того, чтобы исключительный талант был вознагражден медалями ЧМ и ОИ.
В одиночном она была королевой. В парном она сейчас ниже среднего, а через несколько лет будет середняком. Вот и всё.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий