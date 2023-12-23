Тарасова о Косторной: «Это такая любовь к фигурному катанию и к разнообразию в себе: была одиночницей – стала парницей. Я желаю ей удачи»

Татьяна Тарасова высказалась о переходе Алены Косторной в парное катание.

«Эта девочка уникальная, потому что она была чемпионкой Европы, она была чемпионской страны (на ЧР у Косторной серебро и две бронзы – Sports.ru). У нее было большое будущее в одиночном катании. Она это все меняет и идет себя делать и показывать совершенной другой.

Это такая любовь к фигурному катанию и к разнообразию в себе: была одиночницей – стала парницей. Это очень тяжелый вид спорта. Тебя выкидывают – не знают куда, ты не знаешь, как ты будешь там летать, оттуда приземляться. Приземляться очень больно, очень страшно, больно – голеностопы ломаются, спины болят.

Она была первая, а сейчас она предпоследняя. Но им надо сделать несколько шагов – и они могут быть первыми.

Этот поступок вызывает у меня огромное уважение. Только надо правильно учить, правильно подходить к каждому элементу, умно. Потому что прыжки все не решают – при том, что она прыгает, и он прыгает, они могут флип и лутц исполнять. И мальчик очень неплохо ходит на поддержках, а она там сидит. Она всего-ничего как туда на поддержки забралась.

Я желаю ей удачи», – сказала Тарасова в эфире Первого канала.