Артур Дмитриев: «Косторная рассчитывала, что выйдет и всем покажет. А так в парном катании не бывает»

Артур Дмитриев-старший прокомментировал смену программы у Косторной и Куницы.

Алена Косторная и Георгий Куница поменяла короткую программу перед чемпионатом России.

— Насколько критично воспринимается смена программы непосредственно перед соревнованиями?

— Это критично, если речь о произвольной программе. Поменять музыку в короткой не так сложно, тем более что порядок элементов в этом случае остается, как правило, прежним.

Здесь, как мне кажется, проблема в другом. Я примерно понимаю, на что рассчитывала Алена. Что она выйдет — и всем покажет. А так в парном катании не бывает.

У нас слишком дорого стоят парные элементы: поддержки, тодесы, вращения, тот же подкрут. Вроде Алена с Гошей все это делают, как и сложные прыжки, но они очень много теряют на мелочах.

Мне кажется, этой паре нужно годик просто спокойно поработать. Их тренер Сергей Росляков — очень грамотный специалист, вопрос лишь в том, чтобы Алена настроилась на серьезную работу сама, – сказал двукратный олимпийский чемпион.