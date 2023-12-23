Артур Дмитриев: «Косторная рассчитывала, что выйдет и всем покажет. А так в парном катании не бывает»
Артур Дмитриев-старший прокомментировал смену программы у Косторной и Куницы.
Алена Косторная и Георгий Куница поменяла короткую программу перед чемпионатом России.
— Насколько критично воспринимается смена программы непосредственно перед соревнованиями?
— Это критично, если речь о произвольной программе. Поменять музыку в короткой не так сложно, тем более что порядок элементов в этом случае остается, как правило, прежним.
Здесь, как мне кажется, проблема в другом. Я примерно понимаю, на что рассчитывала Алена. Что она выйдет — и всем покажет. А так в парном катании не бывает.
У нас слишком дорого стоят парные элементы: поддержки, тодесы, вращения, тот же подкрут. Вроде Алена с Гошей все это делают, как и сложные прыжки, но они очень много теряют на мелочах.
Мне кажется, этой паре нужно годик просто спокойно поработать. Их тренер Сергей Росляков — очень грамотный специалист, вопрос лишь в том, чтобы Алена настроилась на серьезную работу сама, – сказал двукратный олимпийский чемпион.