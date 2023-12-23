Артур Дмитриев: «Косторная рассчитывала, что выйдет и всем покажет. А так в парном катании не бывает»

Теги сборная России пары Артур Дмитриев-старший Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Артур Дмитриев-старший прокомментировал смену программы у Косторной и Куницы.

Алена Косторная и Георгий Куница поменяла короткую программу перед чемпионатом России. 

— Насколько критично воспринимается смена программы непосредственно перед соревнованиями? 

— Это критично, если речь о произвольной программе. Поменять музыку в короткой не так сложно, тем более что порядок элементов в этом случае остается, как правило, прежним.

Здесь, как мне кажется, проблема в другом. Я примерно понимаю, на что рассчитывала Алена. Что она выйдет — и всем покажет. А так в парном катании не бывает.

У нас слишком дорого стоят парные элементы: поддержки, тодесы, вращения, тот же подкрут. Вроде Алена с Гошей все это делают, как и сложные прыжки, но они очень много теряют на мелочах.

Мне кажется, этой паре нужно годик просто спокойно поработать. Их тренер Сергей Росляков — очень грамотный специалист, вопрос лишь в том, чтобы Алена настроилась на серьезную работу сама, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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9 комментариев
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Сегодня все сложилось хорошо, 200 баллов пробили, для них это было важно, для мотивации. Так что, все будет!
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Да, надо поработать.
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Международные еще нескоро. времени поработать хватит.
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Это же Алена
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Сейчас Алена немного подуспокоилась. И даже начала радоваться баллам. Довольно высоким, кстати, для их катания. Если не настроить ее долгую работу на перпективу, ничего не выйдет.
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https://www.youtube.com/watch?v=h20N9DnDt-g
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Очень способные ребята! Будет всё, только здоровья бы не подкачали! МОЛОДЦЫ!!!
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