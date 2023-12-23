У Грицаенко лопнул шнурок во время произвольной программы на чемпионате России. За прерывание проката он и Осокина получили 5 баллов штрафа

Теги сборная России происшествия пары Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

У Артема Грицаенко лопнул шнурок во время произвольной программы на чемпионате России.

Из-за этого он и Елизавета Осокина были вынуждены прервать выступление. 

Судьи дали фигуристам три минуты, чтобы решить проблемы с инвентарем. После этого выступление продолжилось. 

За прерывание проката Осокина и Грицаенко получили 5 баллов штрафа. 

ФОТО: скриншот трансляции Первого канала. 

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13 комментариев
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просто трагедия для ребят.
они так уверено шли к этому чемпионату, и такая неожиданность((
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Ужасно обидно. Но напишу про другое. Очень хорошо помню, как в прошлом году никто не верил в эту пару. Писали, вот бы Лизе партнёра, как Галямов или Козловский, то третьего такого нет. А Артем взял и выстрелил, просто расцвел! Они очень хороши в этом сезоне! Всё ещё будет!
+15
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Как же жаль, просто Лиза с Артемом стали любимой парой . Так красиво катают , высоченные подкруты , свой стиль.
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Очень жаль, видимо, не их день, яркие ребята!
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Очень обидно за ребят, такая классная пара, могли бы бороться за медали.. безумно жаль. Хочется поддержать Лизу и Артема
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Жаль неимоверно! В звенящей форме ребятушки подошли в чемпионату и тут такое((( моё почтение Лизе, она святая женщина! Ни тени упрёка не было в её глазах после проката ❤️
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Ответ ЮИ
Ужасно обидно. Но напишу про другое. Очень хорошо помню, как в прошлом году никто не верил в эту пару. Писали, вот бы Лизе партнёра, как Галямов или Козловский, то третьего такого нет. А Артем взял и выстрелил, просто расцвел! Они очень хороши в этом сезоне! Всё ещё будет!
и сам Тёма расцвёл, и Лиза неимоверно спрогрессировала
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Мне тоже эта пара зашла. Будут в моих любимчиках!
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безумно жаль, потрясающая пара, и могли зацепиться за медали...
ну, бывает, что тут сказать...

с другой стороны, это лишь шнурок, я было испугался, что с ногой что-то у Тёмы...

а как Лиза сумела сохранить спокойствие, концентрацию, какой это нервак был, а она и виду не подала, ну красотка)
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Шнурок не развязался, а лопнул! Вот, зараза!😥
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Ну вот же ж ...((((
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Талантливейшая, перпективная, красивая пара, . Только поддержка и пожелание показать свой максимум на дальнейших соревнованиях. УЛизы и Артема уже много поклонников, и я среди них)
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как они спрогрессировали, оба...
как им повезло друг с другом...
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