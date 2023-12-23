У Грицаенко лопнул шнурок во время произвольной программы на чемпионате России. За прерывание проката он и Осокина получили 5 баллов штрафа
У Артема Грицаенко лопнул шнурок во время произвольной программы на чемпионате России.
Из-за этого он и Елизавета Осокина были вынуждены прервать выступление.
Судьи дали фигуристам три минуты, чтобы решить проблемы с инвентарем. После этого выступление продолжилось.
За прерывание проката Осокина и Грицаенко получили 5 баллов штрафа.
ФОТО: скриншот трансляции Первого канала.
они так уверено шли к этому чемпионату, и такая неожиданность((
ну, бывает, что тут сказать...
с другой стороны, это лишь шнурок, я было испугался, что с ногой что-то у Тёмы...
а как Лиза сумела сохранить спокойствие, концентрацию, какой это нервак был, а она и виду не подала, ну красотка)
как им повезло друг с другом...