У Грицаенко лопнул шнурок во время произвольной программы на чемпионате России. За прерывание проката он и Осокина получили 5 баллов штрафа

У Артема Грицаенко лопнул шнурок во время произвольной программы на чемпионате России.

Из-за этого он и Елизавета Осокина были вынуждены прервать выступление.

Судьи дали фигуристам три минуты, чтобы решить проблемы с инвентарем. После этого выступление продолжилось.

За прерывание проката Осокина и Грицаенко получили 5 баллов штрафа.

ФОТО: скриншот трансляции Первого канала.