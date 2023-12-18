Авербух о выходе Костомарова на лед: «Он сказал, что делает это для себя с пониманием, что это нужно всем»

Илья Авербух поделился эмоциями от выхода на лед Романа Костомарова.

Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел перед зрителями на лед в коньках во время юбилейного шоу Авербуха.

«Это первый выход Ромы на лед в коньках, до этого он принимал участие в проектах в Сочи, выходил к Оксане. Это был абсолютный подвиг, Рома шел по льду; то, что он идет, не может оставлять никого равнодушным.

Всегда, когда Рома выходил, спортсмены внутренне аплодировали. Вчерашнее выступление Ромы с Оксаной — это очень важно.

Когда мы репетировали, проходили тренировки, были и слезы, объятия, поддержка. Говорю, а голос начинает дрожать, потому что по‑другому нельзя.

Огромным подарком было, что Рома вышел вместе с . Таня сказала трогательные, важные слова.

С Татьяной мы прошли большую дорогу в разных проектах, в спектаклях — «Огни большого города» и «Кармен». Таня с теплотой помнит это время.

Роме низкий поклон. Он сказал, что делает это для себя с пониманием, что это нужно всем. Это важные слова, в этом нет кокетства, в этом весь Рома», — сказал Авербух в программе «Громко!»

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