Авербух о выходе Костомарова на лед: «Он сказал, что делает это для себя с пониманием, что это нужно всем»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров Илья Авербух сборная России танцы на льду Матч ТВ ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух поделился эмоциями от выхода на лед Романа Костомарова.

Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел перед зрителями на лед в коньках во время юбилейного шоу Авербуха.

«Это первый выход Ромы на лед в коньках, до этого он принимал участие в проектах в Сочи, выходил к Оксане. Это был абсолютный подвиг, Рома шел по льду; то, что он идет, не может оставлять никого равнодушным.

Всегда, когда Рома выходил, спортсмены внутренне аплодировали. Вчерашнее выступление Ромы с Оксаной — это очень важно.

Когда мы репетировали, проходили тренировки, были и слезы, объятия, поддержка. Говорю, а голос начинает дрожать, потому что по‑другому нельзя.

Огромным подарком было, что Рома вышел вместе с Навкой. Таня сказала трогательные, важные слова.

С Татьяной мы прошли большую дорогу в разных проектах, в спектаклях — «Огни большого города» и «Кармен». Таня с теплотой помнит это время.

Роме низкий поклон. Он сказал, что делает это для себя с пониманием, что это нужно всем. Это важные слова, в этом нет кокетства, в этом весь Рома», — сказал Авербух в программе «Громко!»

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