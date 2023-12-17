Навка о выступлении с Костомаровым под «Кармен»: «Мы не верим, что влезли в эти костюмы спустя 18 лет»

Татьяна Навка обратилась к Илье Авербуху после выступления на его юбилейном шоу.

Навка вышла на лед с Романом Костомаровым, они исполнили фрагмент из программы «Кармен».

«Илюша, ты стал тем триггером, как и 20 лет назад, когда повез нас по стране, сегодня ты сподвиг нас выйти на этот лед, в первую очередь Романа. Я думала, что он выйдет на лед, но чтобы так быстро...

Рома выиграл не только ту Олимпиаду, но и все Олимпиады на свете. Рома, ты являешься примером для всех нас. И мы, кстати, не верим, что влезли в эти костюмы спустя 18 лет.

Илюша, мы знаем друг друга практически с пеленок, вместе соревновались, были конкурентами, потом вместе поехали по нашей необъятной стране. Молодость наша никогда не забудется, это были прекрасные времена, которые состоялись благодаря тебе.

Вместе с тобой мы росли, учились, ты для меня учитель, ты вырастил конкурента. Но это прекрасно, конкуренция – двигатель прогресса. И никакая конкуренция нам не помешает дружить и ценить друг друга.

Желаю тебе создавать шедевры, радоваться жизни, жене, чтобы у тебя никогда эта невероятная сила не завершалась», – сказала .