Софья Важнова: «Я получила 67 баллов, и это пока что мои лучшие баллы за короткую в сезоне. Буду настраиваться показать максимум в произвольной»

Фигуристка Софья Важнова назвала неплохим свое выступление на чемпионате России.

Сегодня Важнова набрала 67,13 балла за короткую программу на турнире в Челябинске. Она занимает промежуточное девятое место (после 14 прокатов из 18).

– Это твой дебютный чемпионат России. Как оцениваешь выступление?

– Неплохо. Пока не видела распечатку, но я получила 67 баллов, и это пока что мои лучшие баллы за короткую в сезоне. Однако всегда есть над чем работать.

– Что сказали тренеры?

– Светлана Владимировна (Соколовская) поздравила меня с дебютом, Виталий Юрьевич (Бутиков) и Станислав Владимирович (Захаров) тоже похвалили.

– Как будешь настраиваться на второй день выступлений?

– Так, чтобы показать максимум в произвольной, – сказала Важнова.