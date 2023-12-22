Софья Важнова: «Я получила 67 баллов, и это пока что мои лучшие баллы за короткую в сезоне. Буду настраиваться показать максимум в произвольной»

Теги сборная России чемпионат России Виталий Бутиков женское катание Светлана Соколовская Софья Важнова Станислав Захаров Фигурное катание

Фигуристка Софья Важнова назвала неплохим свое выступление на чемпионате России.

Сегодня Важнова набрала 67,13 балла за короткую программу на турнире в Челябинске. Она занимает промежуточное девятое место (после 14 прокатов из 18).

– Это твой дебютный чемпионат России. Как оцениваешь выступление?

– Неплохо. Пока не видела распечатку, но я получила 67 баллов, и это пока что мои лучшие баллы за короткую в сезоне. Однако всегда есть над чем работать.

– Что сказали тренеры?

– Светлана Владимировна (Соколовская) поздравила меня с дебютом, Виталий Юрьевич (Бутиков) и Станислав Владимирович (Захаров) тоже похвалили.

– Как будешь настраиваться на второй день выступлений?

– Так, чтобы показать максимум в произвольной, – сказала Важнова.

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