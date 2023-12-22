Анна Фролова: «Со вчерашнего дня самочувствие оставляет желать лучшего. Проехала на морально-волевых»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Р-Спорт Анна Фролова Фигурное катание

Анна Фролова сообщила, что заболела перед чемпионатом России.

В короткой программе на турнире в Челябинске фигуристка набрала 73,52 балла. 

«Талант у меня заболевать когда не надо, со вчерашнего дня самочувствие оставляет желать лучшего.

Сегодня проехала на морально-волевых, надеюсь, что завтра будет лучше, в целом прокат был достойный.

Не настолько серьезно заболела, чтобы сниматься с чемпионата России. Температура есть, но организм борется, и я борюсь», – сказала Фролова.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сашке Тру в прошлом году предъявили, что заражать приехала. Щербаковой предъявляли на ЧМ21. Фроловой предъявим?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий