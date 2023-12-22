Анна Фролова: «Со вчерашнего дня самочувствие оставляет желать лучшего. Проехала на морально-волевых»

Анна Фролова сообщила, что заболела перед чемпионатом России.

В короткой программе на турнире в Челябинске фигуристка набрала 73,52 балла.

«Талант у меня заболевать когда не надо, со вчерашнего дня самочувствие оставляет желать лучшего.

Сегодня проехала на морально-волевых, надеюсь, что завтра будет лучше, в целом прокат был достойный.

Не настолько серьезно заболела, чтобы сниматься с чемпионата России. Температура есть, но организм борется, и я борюсь», – сказала .