Анна Фролова: «Со вчерашнего дня самочувствие оставляет желать лучшего. Проехала на морально-волевых»
Анна Фролова сообщила, что заболела перед чемпионатом России.
В короткой программе на турнире в Челябинске фигуристка набрала 73,52 балла.
«Талант у меня заболевать когда не надо, со вчерашнего дня самочувствие оставляет желать лучшего.
Сегодня проехала на морально-волевых, надеюсь, что завтра будет лучше, в целом прокат был достойный.
Не настолько серьезно заболела, чтобы сниматься с чемпионата России. Температура есть, но организм борется, и я борюсь», – сказала Фролова.