Дарья Садкова: «То, что я откатала, не могу себе это простить. Очень сильный осадок»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Дарья Садкова Фигурное катание

Фигуристка Дарья Садкова недовольна своим прокатом на чемпионате России.

Сегодня 15-летняя Садкова выступила с короткой программой в Челябинске. Она набрала 64,22 балла и занимает промежуточное девятое место (после 12 выступлений из 18).

«Не было волнения. На разминке все хорошо получилось. В прокате сама не поняла, что произошло на лутце... Очень сильно растерялась на вращении. То, что я откатала... я не могу себе это простить. Очень сильный осадок», – сказала Садкова.

12 комментариев
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У Садковой это просто провальное выступление, но главное что обидно , на ерунде. Думаю она эти лутцы на разы прыгает 10 из 10, а тут в такой момент ошибка, хорошо что еще каскад сохранила, но надо было сделать паузу после такого сбоя на каскаде, а она по привычке сразу пошла на вращение. Это все от недостатка опыта соревнований. Очень мало Дарья выступает, вот ей бы на чемпионате Москвы надо было бы выступить не полениться и проверила еще раз все нюансы. Всего третий старт за сезон для такой обычно не стабильной фигуристки, это очень мало. Тренерам конечно виднее, но мне кажется для таких вот прям скажу не бойцов надо чаще стартовать. Вон Стрельцова уже 7 стартов и с каждым стартом стабильность вырастает и спокойствие появляется.
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Редкий талант и красота катания. Повезло с тренерами. Опыт уже какой. Необходимо перебороть страх.
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очень жаль! классная программа, если выкатывать, может быть шедевром. Даше - закалять нервы и не унывать!
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Бывает в ПП чисто прокатать.
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Даша не расстраивайся! Все будет!
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Даше не отчаиваться после проката КП, а собраться и выдать уверенный и чистый прокат в ПП. Удачи !
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Ничего. Просто идти и кататься дальше. Кто не падал, тот не поднимался
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Даше не унывать, срывы бывают у всех, опыта пока не хватает. надеемся на отличный прокат пп, но главное не сдаваться.
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вообще не понятно как она совершила ошибку. я думал она будет той которая будет бороться за медаль.
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