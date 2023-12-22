Дарья Садкова: «То, что я откатала, не могу себе это простить. Очень сильный осадок»

Фигуристка Дарья Садкова недовольна своим прокатом на чемпионате России.

Сегодня 15-летняя Садкова выступила с короткой программой в Челябинске. Она набрала 64,22 балла и занимает промежуточное девятое место (после 12 выступлений из 18).

«Не было волнения. На разминке все хорошо получилось. В прокате сама не поняла, что произошло на лутце... Очень сильно растерялась на вращении. То, что я откатала... я не могу себе это простить. Очень сильный осадок», – сказала Садкова.