Аделия Петросян: «Тройной аксель потеряла за две недели до чемпионата России. Извиняюсь перед зрителями, которые видели его в заявке»

«Прокатом довольна, но не было тройного акселя. Потеряла за две недели до чемпионата России.

Извиняюсь перед зрителями, которые видели в заявке. Надеюсь, больше таких оплошностей не допущу.

Не буду говорить, что со всеми остальными ультра-си все в порядке, а то завтра упаду еще со всего. Вчера они были по крайней мере.

Со здоровьем все в порядке, но я тоже переболела два раза», – сказала .