Аделия Петросян: «Тройной аксель потеряла за две недели до чемпионата России. Извиняюсь перед зрителями, которые видели его в заявке»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

«Прокатом довольна, но не было тройного акселя. Потеряла за две недели до чемпионата России.

Извиняюсь перед зрителями, которые видели в заявке. Надеюсь, больше таких оплошностей не допущу.

Не буду говорить, что со всеми остальными ультра-си все в порядке, а то завтра упаду еще со всего. Вчера они были по крайней мере.

Со здоровьем все в порядке, но я тоже переболела два раза», – сказала Петросян

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11 комментариев
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как непосредственно комментирует Аделия!милый ребенок)
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Удачи🤞🏻
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Главное что он был! Значит найдется! Аделия удачи в ПП!
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вот же он какой коварный, этот акселёк, взял и ушёл... но Адель и без него зажгла...
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Адель, желаю тебе его найти и показать на финале Гран при. Удач в ПП.
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Ничего, бывает, только возвращался он к единственной,, к Лизе.
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Адели гладкого льда, а акселю найтись🧡
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Ответ Veronika spuria
Ничего, бывает, только возвращался он к единственной,, к Лизе.
Но она его никогда на большие плюсы не прыгала
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