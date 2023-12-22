Алена Леонова: «Петросян не хватает уверенности и стабильности. Она может откатать на высшем уровне, может на среднем, а может и совсем никак»

Алена Леонова поделилась мнением о выступлениях Аделии Петросян.

– для вас главная претендентка на победу на чемпионате России?

– Да.

– Но по контенту все-таки выглядит солиднее.

– Да, но это по контенту. Можно заявить 25 четверных и не сделать ни одного. Поэтому, на мой взгляд, все должно быть очень сбалансировано. Пускай даже без четверных, но это будет хорошая чистая программа.

– Как считаете, чего не хватает Петросян, чтобы ее, наконец, начали воспринимать всерьез как главного фаворита?

– Думаю, уверенности и стабильности. Например, каждый раз, когда на лед выходила Евгения Медведева, я заранее знала, что она откатает чисто. Выходила Алина Загитова – то же самое.

Хочется, чтобы такие мысли посещали и при прокатах Аделии. Но так получается, что у нее нет какой-то стабильности. Она может откатать на высшем уровне, может на среднем, а может и совсем никак.

Понятно, что четверные усложняют программу и влияют на концентрацию. Но может быть, тогда их не делать и сделать ставку на более чистый прокат? – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?