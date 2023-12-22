Алена Леонова: «Петросян не хватает уверенности и стабильности. Она может откатать на высшем уровне, может на среднем, а может и совсем никак»

Теги сборная России чемпионат России Алена Леонова женское катание Камила Валиева Аделия Петросян Фигурное катание

Алена Леонова поделилась мнением о выступлениях Аделии Петросян.

Камила Валиева для вас главная претендентка на победу на чемпионате России?

– Да.

– Но по контенту Аделия Петросян все-таки выглядит солиднее.

– Да, но это по контенту. Можно заявить 25 четверных и не сделать ни одного. Поэтому, на мой взгляд, все должно быть очень сбалансировано. Пускай даже без четверных, но это будет хорошая чистая программа.

– Как считаете, чего не хватает Петросян, чтобы ее, наконец, начали воспринимать всерьез как главного фаворита?

– Думаю, уверенности и стабильности. Например, каждый раз, когда на лед выходила Евгения Медведева, я заранее знала, что она откатает чисто. Выходила Алина Загитова – то же самое.

Хочется, чтобы такие мысли посещали и при прокатах Аделии. Но так получается, что у нее нет какой-то стабильности. Она может откатать на высшем уровне, может на среднем, а может и совсем никак.

Понятно, что четверные усложняют программу и влияют на концентрацию. Но может быть, тогда их не делать и сделать ставку на более чистый прокат? – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?

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23 комментария
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Ответ L.France
совсем никак? Когда такое было?
Никогда!да, бывали старты неидеальные...у кого из не было, и Алина падала...и Женя..но чтобы совсем никак?!нет. Не было.
+9
-1
+8
совсем никак? Когда такое было?
+9
-2
+7
Мощно прошлась по Адели . У нее второй год интересные программы и катает их ярко , с чувством . Если и падала, то только с квадов . Когда Адель запорола программу так , чтобы было « совсем никак «? А кто не падал ?
+9
-2
+7
Леонова точно не смотрела женское ФК какое-то время, если рассуждает про стабильность. Стабильной несколько сезонов была только Медведева. Кто любит приврать, как Леонова, протоколы в руки.
+7
-1
+6
Ответ Жизненная
Никогда!да, бывали старты неидеальные...у кого из не было, и Алина падала...и Женя..но чтобы совсем никак?!нет. Не было.
вот, и я не помню, чтобы было "совсем никак"
+7
-1
+6
Ну так-то если подумать, любой спортсмен может откатать идеально, средне и очень плохо))
А если говорить об Аделии, то у неё очень плохо не было. В моем понимании очень плохо - это как у Погорилой, когда человек падает раза три, срывает вращения, шатается на шагах. То есть прям вообще развал.
А у Аделии были падения на сложных прыжках, однако остальные элементы, в частности, непрыжковые она все равно делала на максимальный уровень, так что считать эти прокаты провальными точно нельзя.
+6
-1
+5
А Леонова не перепутала ли Петросян с собою?
+6
-1
+5
По моему Аделия единственная фигуристка у нас, которая на каждом соревновании прыгает ультраси . Не всегда удачно, но чтобы "совсем никак" такого не помню
Что за набросы прямо перед прокатами КП?
+6
-2
+4
Ответ Рябиновые бусы
все пытаюсь найти на какоми турнире Аделия откатала никак.Может подскажете?
скорее всего, когда она и в кп и в пп валила... у всех своя градация "никак"... по мне так тоже, +- Адель на своём уровне всегда катает... но вот и "чистых" её прокатов я не помню...
+2
0
+2
И когда это Аделия Петросян выступала "совсем никак"?!
+4
-3
+1
Ответ RusVector
у Петросян конфликт вроде бы с остальной группой или Тутберидзе, поэтому она отдельно держалась от остальных на жеребьевке! Кто что знает об этом, по какому поводу конфликт? Потому что ставка на Валиеву делается и ей прямо об этом сказали, что не дадут выиграть ? Или она что-то натворила?
Вам не надоело сочинять разные небылицы? Займитесь лучше делом!
+2
-1
+1
вот всё пытаюсь найти, на каком турнире Адель откатала обе программы чисто... может подскажете???....
+2
-2
0
С кем-то Аделию перепутала Леонова. Так себе наброс.
0
0
0
Ответ Рябиновые бусы
зачем сочинять? Аделия говорила что ее подруга с которой она наиболее близко общается-Соня Акатьева.Ее там не было, а с другими девочками не такой близкий контакт.Муравьева не замечена на фото с другими одиночницами, это значит у нее конфликты со всеми?)) В АП кстати Мура не общается с Титовой и Жилиной, и никто не плачет по этому поводу.
У Муравьевой там нет одногруппниц
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Ответ Рябиновые бусы
у Трусовой чистых прокатов один-два за карьеру, это не помешало ей стать вице-чемпионкой Ои.
но они у неё хотя бы есть! в том то и дело! и она 5 квадов в пп накатывала, а не 3 уси...
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Ответ Александр
скорее всего, когда она и в кп и в пп валила... у всех своя градация "никак"... по мне так тоже, +- Адель на своём уровне всегда катает... но вот и "чистых" её прокатов я не помню...
Может на этом ЧР будет. Ее очень аккуратно ведут к титулу ЧР. Но для Петросян откатать чисто не главное. ФГП она выиграла с 2 мы падениями
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