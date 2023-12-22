Алена Леонова: «Петросян не хватает уверенности и стабильности. Она может откатать на высшем уровне, может на среднем, а может и совсем никак»
Алена Леонова поделилась мнением о выступлениях Аделии Петросян.
– Камила Валиева для вас главная претендентка на победу на чемпионате России?
– Да.
– Но по контенту Аделия Петросян все-таки выглядит солиднее.
– Да, но это по контенту. Можно заявить 25 четверных и не сделать ни одного. Поэтому, на мой взгляд, все должно быть очень сбалансировано. Пускай даже без четверных, но это будет хорошая чистая программа.
– Как считаете, чего не хватает Петросян, чтобы ее, наконец, начали воспринимать всерьез как главного фаворита?
– Думаю, уверенности и стабильности. Например, каждый раз, когда на лед выходила Евгения Медведева, я заранее знала, что она откатает чисто. Выходила Алина Загитова – то же самое.
Хочется, чтобы такие мысли посещали и при прокатах Аделии. Но так получается, что у нее нет какой-то стабильности. Она может откатать на высшем уровне, может на среднем, а может и совсем никак.
Понятно, что четверные усложняют программу и влияют на концентрацию. Но может быть, тогда их не делать и сделать ставку на более чистый прокат? – сказала серебряный призер ЧМ-2012.
Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?
А если говорить об Аделии, то у неё очень плохо не было. В моем понимании очень плохо - это как у Погорилой, когда человек падает раза три, срывает вращения, шатается на шагах. То есть прям вообще развал.
А у Аделии были падения на сложных прыжках, однако остальные элементы, в частности, непрыжковые она все равно делала на максимальный уровень, так что считать эти прокаты провальными точно нельзя.
Что за набросы прямо перед прокатами КП?