Петросян не стала делать тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
Аделия Петросян чисто откатала короткую программу на чемпионате России.
Фигуристка не стала исполнять тройной аксель, который был у нее в заявке, и пошла на двойной.
Также она сделала тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп во второй половине программы.
За прокат фигуристка получила 79,06 балла.
Алина в плане катания будет впереди. Да и с прыжками у Аделии походу не все в порядке, т.к вышла новость выше с ней.