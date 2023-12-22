Петросян не стала делать тройной аксель в короткой программе на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян чисто откатала короткую программу на чемпионате России.

Фигуристка не стала исполнять тройной аксель, который был у нее в заявке, и пошла на двойной.

Также она сделала тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп во второй половине программы. 

За прокат фигуристка получила 79,06 балла. 

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16 комментариев
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Она без трикселя столько получила? Ну и грибища
+12
-5
+7
6 баллов разница с Яметовой...
+8
-2
+6
Не стала делать, значит не уверена. Но баллов тем не менее много дали. Щедро, судьи не поскупились
+3
0
+3
Ответ Veronika spuria
Не стала делать, значит не уверена. Но баллов тем не менее много дали. Щедро, судьи не поскупились
Загитова за 80 без триксилей набирала на межстартах, где вторую оценку всегда ниже ставят, чем на нацчемпионатах. Так что вполне объективное
+3
-1
+2
Ответ Stassia
Маловато баллов
Муравьевой с 3А нужны баллы высокие
+1
0
+1
Правильно, зато чисто красиво, четко, зажигательно
+4
-4
0
У нас единственная 3А Муравьевой
0
0
0
Компоненты нарисовали по самое не могу 🥲🥲
0
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0
Ответ imaxim
Она без трикселя столько получила? Ну и грибища
Счас грибища получит космос. Она без трикселя за 80 получает.
+3
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Ответ KarinaNik
Счас грибища получит космос. Она без трикселя за 80 получает.
Нет смысла сравнивать компоненты Петросян и Камилы даже
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Ответ Роман Цыренков
Загитова за 80 без триксилей набирала на межстартах, где вторую оценку всегда ниже ставят, чем на нацчемпионатах. Так что вполне объективное
Ну при всем уважении к Аделии, катание Аделии и Алины - это как земля и небо ))
Алина в плане катания будет впереди. Да и с прыжками у Аделии походу не все в порядке, т.к вышла новость выше с ней.
+1
-1
0
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