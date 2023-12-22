Петросян не стала делать тройной аксель в короткой программе на чемпионате России

Аделия Петросян чисто откатала короткую программу на чемпионате России.

Фигуристка не стала исполнять тройной аксель, который был у нее в заявке, и пошла на двойной.

Также она сделала тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп во второй половине программы.

За прокат фигуристка получила 79,06 балла.