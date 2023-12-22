Евгений Устенко: «У нас в группе конкуренция есть, без нее ты, наверное, чуть улетаешь в облака»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Екатерина Миронова Евгений Устенко Фигурное катание

Миронова и Устенко поделились впечатлениями от выступления на чемпионате России.

Миронова: Какие первые эмоции? У меня пустота, пока еще не пришла в себя.

Устенко: Ноги сводит, вот такая эмоция. Хочется конечки расшнуровать.

Миронова: Мы растем от старта к старту, от сезона к сезону. Помогает или мешает внимание болельщиков? Когда как.

Устенко: Мы специально за этим не гонимся, просто делаем свою работу от старта к старту. Благодаря тому, чем мы занимаемся, мы обретаем поддержку, это является очень приятным бонусом: когда выходишь на старты, зал тебя встречает и встречает тепло.

Миронова: Как взаимодействуем с фанатами, не достают ли? Не достают, конечно. Хотели бы сильную пару в группе для внутренней конкуренции? Да, с радостью!

Устенко: У нас есть хорошие пары, которые с этого сезона катаются по мастерам, конкуренция есть, что без нее ты, наверное, чуть улетаешь в облака и думаешь: «Я тут самый крутой в городе».

Миронова: Это так, к слову. У нас не было такого.

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