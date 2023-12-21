«Спать перед соревнованиями – так себе идея, поэтому немножко фантомное состояние». Миронова и Устенко о ритм-танце на чемпионате России

Фигуристка Екатерина Миронова рассказала о «фантомном состоянии» на ЧР.

Сегодня Миронова и Евгений Устенко выступили в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске. Они набрали 73,78 балла и занимают промежуточное 5-е место (после 11 выступлений из 15).

Миронова: Впечатления пока ровные.

Устенко: Пока мы еще на льду. Я даже не понял, что мы откатали, было достаточно легко, с удовольствием, прям хорошо! Три минуты, первый, второй, третий, четвертый, пятый элемент и уже финальная поза, и ты такой: «Что? Я же только начал». Готовились усердно, плодотворно, это сказалось.

Миронова: Еще завтрашний день, мы должны оставаться в спокойном состоянии, с холодной головой, чтобы к произвольному танцу точно так же подойти. Поменяли часть программы? Как видите, риск оправдался. Надеюсь, что зрителям, судьям все понравилось. Если не понравилось, извините, можем еще раз поменять музыку, на опыте мы поняли, что это не сильно большая проблема. Будут ли завтра сюрпризы? Надеюсь, хорошее выступление.

Устенко: Хотелось бы быть сюрпризом, ха-ха.

Миронова: Произвольная программа в классическом варианте с самого начала сезона, она не менялась. Как прошла акклиматизация? Знаете, такое видео есть: женщина выходит, у нее спрашивают что-то, и она говорит: «Я фантом». Вот мы сейчас так же себя чувствуем, потому что поспали в районе пяти часов. Перед соревнованиями спать – так себе идея, поэтому немножко фантомное состояние. Может быть, это и хорошо.

Устенко: Всё в ногах, всё знаем, всё умеем. На автопилоте едем.